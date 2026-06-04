Muere Marjane Satrapi, artista y autora franco-iraní detrás de “Persépolis”, a los 56 años

Por Mustafa Qadri y Elina Baudier Kim, CNN

La artista, autora y activista por los derechos de las mujeres franco-iraní Marjane Satrapi, ilustradora detrás de la novela gráfica autobiográfica “Persépolis”, falleció a los 56 años.

Un comunicado del Palacio del Elíseo anunciando su muerte este jueves elogió la obra de Satrapi, diciendo que su trabajo “cautivó a una audiencia global”.

“Su fallecimiento marca la pérdida de una figura destacada de la cultura francesa y de una artista profundamente comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un inmenso reconocimiento internacional”, dijo el Elíseo.

Satrapi, nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, fue mejor conocida por su exitosa novela gráfica autobiográfica de 2000, que relataba su infancia en Teherán bajo la Revolución Islámica.

La autora recibió en 2024 el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, considerado uno de los más prestigiosos del mundo. El acta del jurado indicó que le otorgó el reconocimiento por ser ella “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad. Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. (…) El premio desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica ‘Persépolis’, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador”.

La Fundación Princesa de Asturias divulgó en su canal en Youtube el discurso de aceptación de Satrapi, en el que abogó por la empatía y condenó la tortura y la violencia de género: “Quizás antes de educar a nuestros hijos para que tengan éxito económico y social, debiéramos enseñarles que el verdadero éxito radica ante todo en el humanismo”.

“Persépolis” fue adaptada al cine en 2007 —dirigida por Satrapi y Vincent Paronnaud— y ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes en 2007, además de ser nominada a un premio Oscar en Hollywood.

Satrapi fue una crítica abierta del régimen iraní y una destacada defensora del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” que surgió tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial en 2022.

El grupo iraní de derechos humanos de las mujeres, la Fundación Narges, describió a Satrapi como “una defensora intrépida del feminismo, de los derechos de las mujeres” y como alguien que “defendió las luchas y la resiliencia de las mujeres iraníes”.

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Con información de Saskya Vandoorne y Vasco Cotovio, de CNN; y Gonzalo Jiménez, de CNN en Español.