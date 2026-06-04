La Corte Suprema de EE.UU. otorgó a los republicanos otra victoria en el Congreso. Pero su fallo significa mucho más

Por Joan Biskupic, Analista jefe de la Corte Suprema de CNN

Alabama ha acudido repetidamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para defender un mapa de distritos electorales congresionales discriminatorio por motivos raciales, alegando argumentos dudosos y empleando tácticas cuestionables.

En 2023, la Corte Suprema falló en contra de Alabama. El martes por la noche, la envalentonada mayoría conservadora hizo lo contrario, respaldando un plan estatal que elimina un escaño ocupado por un demócrata negro que un tribunal especial de distrito de EE.UU. ha declarado intencionalmente discriminatorio.

La decisión de la corte demostró que las protecciones del derecho al voto en el país no se han “actualizado”, como insistió el juez Samuel Alito a finales de abril.

Han sido desechados.

El mensaje de la opinión no firmada de la Corte Suprema, publicada después de las 9:00 p.m. (hora de Miami), es que los estados ahora tienen amplia libertad para diseñar mapas electorales que diluyan el poder de voto de los afroamericanos, los latinos y otras minorías raciales.

Incluso si todo indica lo contrario, los jueces deben asumir que los legisladores actuaron de buena fe al diseñar sus mapas electorales.

La decisión del martes, tomada apresuradamente sin una presentación de informes completa ni argumentos orales, culmina décadas de retroceso en materia de derechos de voto por parte del tribunal contemporáneo.

La mayoría revocó la detallada opinión de 78 páginas del tribunal inferior, compuesto por tres jueces, emitida el 26 de mayo, que reforzaba las conclusiones de juicios anteriores sobre la discriminación racial en la redistribución de distritos electorales de Alabama.

El estado ha seguido defendiendo un mapa en el que solo un distrito, de los siete que lo componen, ofrece a los afroamericanos una oportunidad justa de elegir a su candidato preferido.

El estado tiene aproximadamente un 27 % de población negra. El tribunal federal especial había ordenado la creación de un segundo distrito electoral para población negra.

Tras años de litigio, incluyendo 2023, cuando la Corte Suprema confirmó la decisión del tribunal inferior, la legislatura de Alabama hizo todo lo posible por eludir el mandato de crear un segundo distrito electoral para población negra.

Sin embargo, el martes por la noche, la mayoría de la Corte Suprema criticó al panel del tribunal de distrito de EE.UU. por no presumir que el estado estaba actuando con “buena fe legislativa”.

De hecho, el tribunal inferior afirmó haber intentado conceder a los legisladores el beneficio de la duda antes de determinar que Alabama había incurrido en una dilución del voto discriminatoria por motivos raciales.

Dicha dilución puede producirse cuando los legisladores diseñan mapas electorales que concentran a los votantes negros en un solo distrito o, por el contrario, los dispersan, con el fin de debilitar su poder de voto en general.

“Llegamos a esta conclusión con gran reticencia, consternación e incluso mayor cautela, solo después de otro análisis exhaustivo de un extenso expediente, tal como nos lo indica la orden de remisión de la Corte Suprema y su jurisprudencia”, escribió el panel.

“La Legislatura sabía perfectamente que un plan sin un distrito adicional de oportunidades para la población negra diluiría la oportunidad de los afroamericanos de Alabama de participar en el proceso político, y promulgó intencionadamente ese mismo plan”, añadió el panel.

El panel estaba integrado por dos jueces designados por el presidente Donald Trump y uno designado por el expresidente Bill Clinton.

La decisión de la Corte Suprema del martes por la noche fue igualmente chocante al afirmar que el tribunal inferior estaba intentando “modificar las reglas electorales en vísperas de las elecciones”.

Ha sido la propia decisión de la Corte Suprema del 29 de abril, que anuló la Ley de Derechos Electorales de 1965 en un caso aparte en Louisiana, la que ha generado confusión en la redistribución de distritos electorales en varios estados del sur a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Su nueva medida del martes por la noche seguramente aumentará la confusión.

En Alabama, cuando ya habían comenzado algunas votaciones primarias, el tribunal de tres jueces dictaminó que era demasiado tarde para abandonar el mapa electoral estatal correctivo con dos distritos de población negra que había estado vigente desde 2024. (Ese mapa produjo dos miembros negros en el Congreso, ambos demócratas, en el ciclo electoral de 2024).

Los legisladores de Alabama apostaron a que la Corte Suprema finalmente les daría la razón. Aprobaron una ley el mes pasado para celebrar una nueva ronda de elecciones primarias en agosto si los jueces daban luz verde a su mapa electoral preferido, lo cual, de hecho, sucedió.

Como resultado, es probable que Alabama tenga solo un demócrata en el Congreso el próximo año y seis republicanos. Cabe destacar que la decisión de la Corte Suprema de 6-3 en el caso Louisiana v. Callais, del 29 de abril, ya parece haber beneficiado a los republicanos en los estados del sur.

Si bien la Corte Suprema ha erosionado las garantías para que los votantes de minorías ejerzan su derecho al voto, el resultado ha sido, sistemáticamente, fortalecer a los republicanos.

En su voto particular emitido el martes, los tres magistrados liberales relataron las numerosas maniobras de Alabama y afirmaron que la mayoría del supremo “recompensó el desafío de Alabama a las órdenes judiciales y sus descaradas artimañas a lo largo de este litigio”.

La jueza Sonia Sotomayor, quien redactó la opinión disidente, declaró: “La Corte se enfrenta directamente a un historial de la agitación que ha provocado y el daño que ha causado. Sin embargo, así como Alabama redobló sus esfuerzos en la discriminación racial, hoy la Corte redobla sus esfuerzos en el caos”.

Sotomayor estuvo acompañada por sus compañeras designadas por el Partido Demócrata, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

También afirmaron que la mayoría “degrada el proceso democrático al trastocar por completo las elecciones de Alabama en nombre de permitir que Alabama discrimine a los afroamericanos”.

Los seis miembros de la mayoría conservadora del tribunal, todos nombrados por republicanos, son el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Si alguno de ellos discrepó de la decisión no firmada (solo se necesitan cinco votos para la mayoría), no se hizo público el martes por la noche.

Tras el censo de 2020, la legislatura estatal de Alabama elaboró ​​un plan para el Congreso que, a pesar de la considerable y constante población afroamericana, solo contaba con un distrito (de un total de siete) en el que los votantes negros constituían la mayoría.

El tribunal de distrito estadounidense, compuesto por tres jueces, bloqueó por primera vez el uso del mapa en 2022, argumentando que probablemente violaba la Ley de Derechos Electorales de 1965 y observando que “la extensa historia de discriminación racial y electoral repugnante de Alabama es innegable y está bien documentada”.

La Corte Suprema permitió al estado utilizar el mapa en disputa en las elecciones de 2022, pero luego, en 2023, confirmó por un estrecho margen la decisión del tribunal inferior que exigía un segundo distrito que permitiera a los afroamericanos elegir al candidato de su preferencia.

Alabama siguió desafiando las órdenes de crear un segundo distrito que otorgaría a los afroamericanos una mayoría casi absoluta y la posibilidad de ser representados por el candidato de su elección.

El tribunal de tres jueces celebró otro juicio en 2025, concluyendo que el plan revisado violaba la Ley de Derechos Electorales y la garantía de igualdad de la Decimocuarta Enmienda.

El tribunal impuso su propio mapa electoral con la intención de remediar la discriminación racial, lo que llevó a Alabama a elegir por primera vez a un segundo miembro negro del Congreso.

En el capítulo actual de la reinterpretación de la ley de derechos electorales por parte de la Corte Suprema, esta, con su decisión de abril en el caso Louisiana v. Callais, impuso normas más estrictas para evaluar y remediar la discriminación racial en la redistribución de distritos electorales.

Los demandantes ya no podían alegar los efectos de la dilución del voto, afirmó Alito en su opinión mayoritaria.

En cambio, tendrían que demostrar que los legisladores estatales probablemente actuaron con un propósito discriminatorio o, como Alito explicó en su opinión, que “las circunstancias dan lugar a una fuerte inferencia de que se produjo una discriminación intencional”.

Los nuevos criterios parecían prácticamente imposibles de cumplir para los demandantes, a pesar de que Alito, el autor de la opinión, minimizó los cambios y rechazó las predicciones más catastrofistas.

El fallo del martes por la noche en el caso Allen contra Milligan prácticamente demuestra su imposibilidad.

Los funcionarios de Alabama han argumentado que su mapa de distritos exclusivamente para población negra fue diseñado “por razones totalmente ajenas a la raza” para mantener intacta su región de la Costa del Golfo en un solo distrito congresional.

La Corte Suprema declaró el martes que el panel del tribunal inferior, al reexaminar el caso de Alabama en mayo basándose en la decisión de Alito en el caso Louisiana v. Callais, interpretó erróneamente “el desacuerdo legal del Estado con la orden correctiva anterior del tribunal como prueba de animosidad discriminatoria”.

Mientras la mayoría conservadora del Supremo fundamentaba su nuevo fallo en el caso Callais y en una sucesión de decisiones que favorecían a los estados frente a los demandantes por violaciones de derechos civiles, también afirmó que el tribunal inferior no había examinado suficientemente el mapa alternativo ni los argumentos presentados por quienes impugnaban a Alabama.

“Si bien los tribunales federales no deberían imponer cambios cerca de una elección”, concluía la decisión sin firmar, “los estados son libres de decidir por sí mismos si los cambios de último minuto en una elección redundan en su beneficio”.

Los disidentes liberales declararon que tal sentimiento provocará estragos en las próximas semanas. Señalaron que los funcionarios de Alabama tendrán que modificar los registros de votantes de cientos de miles de personas.

La historia de discriminación contra los ciudadanos negros en Alabama está bien documentada y es legendaria.

El Congreso aprobó la Ley de Derechos Electorales de 1965 solo después del ataque del “Domingo Sangriento” en el puente Edmund Pettus en Selma. Durante ese enfrentamiento del 7 de marzo de 1965, los ayudantes del sheriff azotaron y golpearon a los manifestantes por los derechos civiles mientras intentaban cruzar el puente.

El tribunal de primera instancia en el caso actual afirmó que se apartó deliberadamente de ese precedente histórico para centrarse en las circunstancias actuales y respetar la decisión de los legisladores.

Sotomayor observó: “La razón por la que el Tribunal de Distrito determinó que hubo discriminación intencional incluso después de haber otorgado tal deferencia a la Legislatura de Alabama es simple: el expediente es clarísimo”.

Si ese panel de tres jueces se equivocó en sus conclusiones contra los legisladores estatales, añadió, “entonces no existe ningún caso realista en el que se pueda refutar la presunción de buena fe legislativa”.

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