Familia de Alabama suplica por el regreso de su hijo desaparecido durante un viaje familiar en Japón

Por Jessie Yeung, Hanako Montgomery e Isabel Rosales, CNN

Nancy Higginbotham no se preocupó cuando su hijo de 20 años subió solo a un tren durante sus vacaciones familiares en Japón.

James, a quien llaman “Weston”, es un viajero experimentado y suele explorar solo. Pero cuando la ubicación de su teléfono se apagó, supo que algo andaba mal.

La familia de Alabama llevaba una semana de viaje por Japón. Pero surgieron algunos contratiempos: Weston, un apasionado naturalista, discutió con su madre sobre el uso que ella hacía de ChatGPT para navegar.

Necesitando un poco de espacio, decidió explorar Kioto por su cuenta mientras el resto de la familia visitaba un templo cercano, según relató Higginbotham.

Eso fue el 29 de mayo. Desde entonces no han vuelto a ver a Weston, lo que ha provocado una búsqueda frenética por parte de las autoridades en una zona montañosa y boscosa de Japón, en medio de un tifón.

“No es raro que Weston se desahogue yendo al bosque a explorar. Ese es su lugar favorito”, declaró Higginbotham a CNN. “Creo que… simplemente se perdió en el bosque”.

“No nos iremos de Japón hasta que encontremos a Weston”, añadió.

La familia de Birmingham comenzó sus vacaciones en Japón el 22 de mayo, según Higginbotham.

Antes de Kioto, visitaron varias ciudades, entre ellas Tokio, en un viaje para celebrar la graduación de la escuela secundaria del hermano menor de Weston, de 18 años.

Weston cursa el tercer año de ingeniería ambiental en la Universidad de Auburn. Su madre lo describe como un amante de la naturaleza, vegano y con mucha experiencia al aire libre, incluyendo excursiones en solitario por los Pirineos europeos.

Comenta que es algo que viene de familia y que suelen practicar ciclismo de montaña, senderismo y rafting juntos.

Weston también suele compartir su ubicación con su familia a través de la aplicación Life360, que ofreció algunas pistas sobre su paradero antes de desaparecer.

“Mientras visitábamos un templo, Weston se subió a un tren”, contó Higginbotham. “Le enviábamos mensajes de texto preguntándole: ‘¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?’”. La familia vio a través de la aplicación que Weston se detuvo en algunas tiendas antes de volver a subirse al tren. Luego, su ubicación se desactivó.

Eso fue alarmante y “totalmente inusual”, comentó Higginbotham. Nunca antes había desactivado su ubicación. A las dos de la madrugada, sin rastro de Weston, la familia denunció su desaparición a las autoridades locales.

Según su madre, llevaba consigo unos 10.000 yenes japoneses (unos US$ 62,50) y el móvil tenía un 34 % de batería antes de que se perdiera su ubicación.

Según la policía local, Weston salió solo de la estación de Kioto a las 6:00 de la tarde de ese día. Fue visto por última vez alrededor de las 8:00 de la noche en las cámaras de seguridad, caminando solo en la zona de Yamashina de la ciudad, por un sendero que conducía a una ruta de senderismo en el bosque cercano.

Aunque la estación de tren de Yamashina es bastante pequeña, está conectada con cuatro líneas ferroviarias y se encuentra a una sola parada de la estación principal de Kioto.

La zona de Yamashina se ubica en la frontera entre las prefecturas de Kioto y Shiga, y está rodeada de montañas, incluida la cordillera de Higashiyama, densamente boscosa.

Desde el miércoles, la policía ha desplegado decenas de agentes, varios perros policía y un helicóptero para rastrear la zona de Yamashina, y se prevé que la búsqueda continúe el viernes.

Un tifón se aproximaba a Kioto el martes, provocando fuertes lluvias y preocupación por la seguridad de Weston si se encontraba en las montañas en ese momento, informó la policía, aunque añadieron que es posible que ya se hubiera trasladado de la montaña a otro lugar.

“Dado a que el joven desaparecido no conoce la zona, consideramos vital localizarlo lo antes posible y estamos haciendo todo lo posible para garantizar su recuperación sana y salva a la mayor brevedad”, declaró el agente de policía de la prefectura de Kioto a cargo del caso.

Las autoridades están tratando el asunto como un caso de persona desaparecida, ya que actualmente no hay pruebas que sugieran que se haya cometido un delito, indicó el agente.

La familia intenta mantener una actitud positiva, pero cada día ha sido “terrible”, manifestó Higginbotham.

Añadió que uno de los peores momentos fue guardar la ropa de Weston en bolsas y entregársela a la policía para que la usaran los perros rastreadores. “Y luego pienso: está lloviendo, ¿cómo lo van a encontrar? ¿Cómo van a seguir su rastro los perros?”.

“Pienso en mi hijo a cada segundo, y luego me vienen a la mente recuerdos de cuando tenía dos años, cuando lo amamantaba, las fiestas de cumpleaños que le organizamos, las excursiones que hicimos”, añadió, visiblemente emocionada. “Quiero que todo eso vuelva. Lo necesito de vuelta”.

La familia se ha puesto en contacto con la embajada de Estados Unidos en Japón y el FBI, que colabora en la búsqueda, informó Higginbotham.

CNN se ha comunicado con ambas entidades para obtener declaraciones, así como con el Departamento de Estado.

La Universidad de Auburn declaró estar al tanto de la desaparición de Weston y que se había puesto en contacto con la familia para ofrecerles apoyo, según un comunicado publicado en el periódico estudiantil de la universidad, el Auburn Plainsman.

No se proporcionaron más detalles, alegando la privacidad de la familia.

Los ciudadanos japoneses comunes también se han sumado para ayudar. “Casi me emociona hasta las lágrimas lo que estos japoneses han hecho por nosotros”, declaró Higginbotham, describiendo a los voluntarios que viajaron horas en tren para repartir folletos o que ayudaron como traductores en varias comisarías.

Añadió que ninguna de las tarjetas de crédito de Weston ha sido utilizada y que su experiencia al aire libre le ha proporcionado buenas habilidades de supervivencia.

“Tenemos la esperanza de que lo encuentren en algún lugar”, comentó Keith, el padre de Weston. “Puede aparecer en otra estación de tren, no lo sé, pero hasta que lo encontremos, de una forma u otra, está ahí fuera, se está moviendo a algún sitio, y lo encontraremos”.

Mientras tanto, en su ciudad natal, su comunidad espera noticias y reza por su seguridad.

Decenas de seres queridos y amigos se reunieron el martes en una iglesia de Birmingham para una vigilia, según informó WVTM, afiliada de CNN.

Su abuelo, Robert Holt, expresó que la familia estaba profundamente agradecida por las numerosas muestras de apoyo y describió a Weston como un joven fuerte que acababa de terminar un triatlón Ironman.

Clay Farrington, amigo de la familia, indicó que la comunidad está decidida a apoyar a la familia durante esta desgarradora incertidumbre.

“Los queremos mucho”, expresó Farrington a WVTM. “Weston, si ves esto, amigo, te queremos mucho. ¡Tenemos muchas ganas de verlos de vuelta en Birmingham!”.

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Con información de Amanda Musa, Junko Ogura y Yumi Asada, de CNN.