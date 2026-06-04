Algunas cosas durante la infancia son irreversibles: otra razón para repensar el vínculo niños-pantallas

Por Kara Alaimo, CNN

(CNN) — ¿Necesitas otra razón para no darle pantallas a tu hijo? Podría alterar de forma permanente su cerebro, según un nuevo estudio que revisó y analizó la literatura científica actual.

Mucho de lo que sucede en la infancia afecta profundamente las habilidades y los desafíos que las personas enfrentan en la edad adulta, según el artículo publicado el martes en la revista Brain Health.

Los investigadores descubrieron que nuestras experiencias sensoriales, el movimiento y las relaciones sociales durante el crecimiento, junto con nuestra cultura y entorno, determinan de manera profunda —y a veces irreversible— quiénes somos.

Los autores denominan a este concepto “criticoma”, nombre que se le da por primera vez, según el Dr. Julio Licinio, coautor de la revisión y distinguido profesor de psiquiatría en la Universidad Médica Upstate de la Universidad Estatal de Nueva York en Syracuse, Nueva York.

“La principal conclusión es que existe un período crítico de desarrollo que abarca desde el nacimiento hasta los 25 años”, afirmó Licinio. Lo que se graba en el cerebro durante ese tiempo “determinará quién eres para el resto de tu vida”.

Estas afirmaciones plantean una pregunta importante: ¿cómo afecta el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas a su desarrollo y a su personalidad?

Esta revisión no puede responder a esta pregunta, señaló Licinio. Para obtener esa respuesta se necesitarán décadas de investigación. Sin embargo, sugiere que los padres no esperen hasta entonces para actuar.

Una de las principales preocupaciones es que las pantallas resultan muy estimulantes para los jóvenes, ya que las miran muy de cerca y captan su atención con elementos como cortes rápidos y colores llamativos. Después, “todo lo demás les parece aburrido a los niños”, dijo Melissa Greenberg, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia de Princeton en Nueva Jersey, quien no participó en la investigación.

Los niños pierden interés en actividades que antes les resultaban divertidas, como jugar con amigos sin pantallas, ir a la playa o andar en bicicleta, explicó. Sin embargo, estas son las actividades que desarrollan la socialización y las experiencias motoras y sensoriales que, según la investigación, son vitales en la infancia.

El consejo de Licinio para los padres es que sus hijos dejen de usar pantallas. En cambio, recomienda que los niños pasen más tiempo interactuando con otras personas, ya sea con sus padres o con otros niños.

Si bien esta investigación se centró en los efectos psicológicos de las experiencias infantiles, el uso de pantallas también es perjudicial para la salud, señaló Licinio. “Es un factor importante en la obesidad infantil”, afirmó. “No solo disminuye la actividad física, sino que muchos niños comen mientras miran la pantalla”.

Cuando hablo con estudiantes en las escuelas sobre su uso de pantallas, los animo a pensar en qué más podrían hacer con todo el tiempo que pasan frente a ellas. ¿Los haría más felices o más saludables?

Esta investigación sugiere que la pregunta es importante porque si las partes del cerebro que controlan funciones como el lenguaje y el habla, como el área de Broca, no se utilizan durante la infancia, no se pueden desarrollar fácilmente más adelante.

La infancia es un momento crucial para aprender un idioma extranjero, señalaron los investigadores. Intenta hacerlo de adulto y no alcanzarás la misma fluidez. Lo mismo ocurre con muchas otras habilidades. ¿Cómo se convirtió Wolfgang Amadeus Mozart en un genio musical? Una de las razones fue su exposición a la música desde temprana edad, según el estudio. Si bien practicó y tuvo ventajas como el acceso a instrumentos musicales, también poseía las bases neuronales para sobresalir en la música, bases que, según los autores, solo se establecen en la juventud.

Por eso, la infancia es una etapa crucial para exponer a los niños a la música, el arte y los idiomas, y dedicar tiempo a aprender sobre ellos es mucho mejor que pasar el tiempo con dispositivos digitales.

Cuando hablo con grupos de padres sobre cómo gestionar el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas, a menudo me dicen que es demasiado tarde o que simplemente no se puede hacer. Pero eso no es cierto.

Este estudio se suma a un creciente conjunto de investigaciones que sugieren que deberíamos alejar a nuestros hijos de las pantallas. El mes pasado, la Oficina de la Dirección General de Sanidad de Estados Unidos emitió una advertencia indicando que los niños que pasan más tiempo frente a las pantallas tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud física y mental, problemas de comportamiento, conflictos familiares, un menor rendimiento académico y peores relaciones con sus compañeros.

Preocuparse de que tu hijo reaccione violentamente si le quitas la pantalla no es motivo para no hacerlo, dijo Greenberg. De hecho, si tu hijo es dependiente de una pantalla y reacciona con enojo si se la quitas, “eso podría ser incluso un motivo más para hacerlo”, agregó.

Pero no culpes a los niños por sus reacciones cuando esto sucede. “No es porque el niño sea desafiante, se porte mal o no te haga caso”, dijo Greenberg. “Es porque se les ha dado algo adictivo y luego se lo estás quitando”.

Tampoco te culpes por eso. “Todos estamos poniéndonos al día con la tecnología y comprendiendo su impacto”, dijo Greenberg.

En cambio, les digo a los padres que les expliquen a sus hijos que cuando obtenemos nueva información, debemos reconsiderar lo que pensamos y hacemos. De lo contrario, si nos aferramos a creencias y comportamientos incluso cuando las circunstancias cambian, tomaremos decisiones desinformadas que podrían perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás.

La mayoría de los padres no contaban con toda esta información cuando les dieron dispositivos digitales a sus hijos y les permitieron usar aplicaciones. Por lo tanto, ahora es un buen momento para sentarse a conversar sobre los cambios que implementarán a partir de esta nueva información.

Si quitarles las pantallas va a ser difícil, comiencen con un plan, dijo Greenberg. No tienen que hacerlo de inmediato, agregó. En cambio, piensen en el momento más oportuno para lograrlo.

Los niños que han pasado mucho tiempo frente a las pantallas quizás aún no tengan la capacidad de jugar solos, explicó.

¿Pueden ir a la playa o a la piscina este verano? Ese podría ser un buen momento para empezar, sugirió.

Planifiquen qué pueden hacer para ocupar ese tiempo mientras ayudan a sus hijos a desarrollar esas habilidades, ya sea jugando juegos de mesa, aprendiendo a andar en bicicleta o haciendo voluntariado donde su comunidad lo necesite.

Contar con la ayuda de otros familiares y buscar la asistencia de un profesional también puede ser beneficioso si tienen los recursos, concluyó Greenberg.

Y recuerda que también están pendientes de lo que haces en las pantallas. Enseñar a los niños a pensar de forma crítica y a divertirse sin conexión a internet les aportará habilidades mucho más valiosas para toda la vida que pasar el tiempo navegando por las redes.

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