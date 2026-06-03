Un pasajero estranguló a un tripulante de cabina fuera de servicio tras intentar abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo

Por Alexandra Skores, CNN

Este domingo, un vuelo de Frontier Airlines con destino a Chicago tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami porque un pasajero estranguló a un auxiliar de vuelo que se encontraba fuera de servicio poco después de intentar abrir una puerta de salida de emergencia y entrar en la cabina de mando, según consta en los registros policiales.

El pasajero, Juan Gabriel Reyes, de 51 años, fue acusado de interferencia con miembros de la tripulación y auxiliares de vuelo y agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial, según muestran registros judiciales. Se le asignó un defensor público federal y aún no ha presentado una declaración. CNN se ha comunicado con el abogado de Reyes para solicitar comentarios.

El incidente se produjo en un momento en que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha recibido 687 informes de pasajeros conflictivos este año.

Reyes, de 51 años, se comportó de forma conflictiva unos 45 minutos después de que el vuelo 3345 de Frontier despegara de San Juan, Puerto Rico, con destino al Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare. Dijo que quería bajarse del avión e intentó abrir una puerta de salida de emergencia, según una declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y una denuncia penal federal.

Tras impedirle abrir la puerta, Reyes se acercó a la cabina y comenzó a “empujar agresivamente con el hombro la puerta del piloto”, según consta en los documentos.

Según la declaración jurada, mientras una tripulante de cabina lo acompañaba lejos de la puerta y le permitía usar el baño de camino a su asiento, Reyes intentó orinar en el suelo del baño. Fue escoltado a otro asiento y otro tripulante que no estaba de servicio se ofreció a sentarse en su fila.

El auxiliar de vuelo, que estaba fuera de servicio, movió sus pertenencias y fue al baño, pero Reyes intentó agarrar su bolso del suelo. Cuando el hombre le pidió a Reyes que se detuviera y se cambió de asiento al otro lado del pasillo, Reyes “se abalanzó sobre la víctima” y “la agarró por la cabeza y la estranguló”, según consta en la denuncia federal.

Según los documentos, varios pasajeros colaboraron con los auxiliares de vuelo de turno para inmovilizar a Reyes con esposas flexibles, de las que se zafó varias veces, y con extensores de cinturón de seguridad.

Josh Longood, un instructor de jiu-jitsu brasileño que también viajaba a Chicago, contó que fue uno de los pasajeros que ayudó a inmovilizar a Reyes.

Longood “sabía” que podía manejar la situación sin que nadie saliera herido, le dijo a WLS, afiliada de CNN.

“¿Cuáles son las probabilidades?”, afirmó. “Por eso entreno. Por eso hago jiu-jitsu, para poder controlarme en una situación real como esa”.

Longood dijo que vio a Reyes intentar atacar al auxiliar de vuelo fuera de servicio y entró en acción, inmovilizándolo en su fila y atándolo con un cinturón de seguridad.

“Solo tengo suerte de haber estado en el asiento en el que estaba porque sabía que podía encargarme y manejarlo sin que él ni nadie más resultara herido”, le dijo Longood a WLS.

El vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional de Miami y aterrizó alrededor de las 11:55 p.m., hora local, del domingo, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

Reyes fue detenido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y entregado al FBI para ser interrogado, según los documentos.

El vuelo continuó su ruta hacia Chicago unas horas más tarde, según informó Frontier Airlines en un comunicado.

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