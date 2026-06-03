Mientras se revisa el T-MEC, EE.UU. propone nuevos aranceles de 10 % a México y Canadá por preocupaciones de trabajo forzoso

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos propuso el martes nuevos aranceles por preocupaciones de trabajo forzoso a 60 países, entre ellos Canadá y México, socios comerciales que actualmente están revisando junto a EE.UU. el tratado de libre comercio de la región de América del Norte (conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC) para que se pueda extender por 16 años más.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) informó que los aranceles se propusieron porque, según la USTR, estos países no están abordando “la importación de productos elaborados con mano de obra forzada”.

Según la USTR, bajo su nueva propuesta, se busca imponer aranceles de 10 % a las importaciones de productos de México, Canadá y otros 12 países. Las economías de estas naciones ya imponen prohibiciones o regímenes parciales para impedir el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso, por lo cual su tasa arancelaria es más baja.

En tanto, la USTR propone aranceles más altos de 12,5 % a productos de otros 46 países, tales como China, India, Nigeria, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia o Nueva Zelandia.

“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”, dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Tanto los aranceles de 10 % como los de 12,5 % por preocupaciones de trabajo forzoso fueron propuestos en virtud de una investigación iniciada hace más de dos meses por EE.UU. sobre prácticas comerciales desleales en virtud de la Sección 301.

Para imponer aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, se requiere que la USTR realice investigaciones sobre acciones comerciales onerosas por parte de países extranjeros. Bajo esta política, no hay ningún límite al nivel o la duración de los aranceles impuestos como resultado de esas investigaciones.

La medida arancelaria de la USTR se da luego de que la mayoría de los gravámenes impuestos por EE.UU. dejaran de estar vigentes por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero de este año, y en momentos en que el arancel global del 10 % que el Gobierno de Donald Trump impuso inmediatamente después de la decisión del máximo tribunal está por expirar en julio.

Sin embargo, los aranceles son, hasta este momento, una propuesta. La USTR recibirá comentarios públicos sobre las nuevas tasas arancelarias hasta el 6 de julio y habrá una audiencia pública el 7 de julio.

La Secretaría de Economía de México dijo en un comunicado que “confía” en que la propuesta será modificada tras las consultas.

“Se trata de una propuesta, no de una medida definitiva. El proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días. México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”, indicó la Secretaría de Economía.

Por su parte, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo este miércoles que su país comparte las preocupaciones de Estados Unidos sobre el trabajo forzoso y que pronto propondrá sus propias medidas para restringir aún más esta práctica.

Carney aseguró que la mayoría de las exportaciones de Canadá no se vería afectada por una propuesta estadounidense para imponer nuevos aranceles. Anteriormente, muchos de los productos de México y Canadá han estado exentos de aranceles por las protecciones del T-MEC.

En el mismo tono de Carney, la Secretaría de Economía de México afirmó este miércoles que los aranceles propuestos por la USTR no afectaría al comercio que cumpla con las reglas del T-MEC.

“El comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC —alrededor de 85 % del volumen de nuestras exportaciones— se encuentra exento de la medida (de la USTR). Tampoco afectaría a aquellos bienes” como autos, acero y aluminio, mencionó la dependencia mexicana. En los próximos 45 días, agregó, se trabajará con EE.UU. sobre el 15 % del comercio mexicano que no está protegido por el tratado.

La propuesta de aranceles de la USTR llega en medio de la revisión del T-MEC para renovarlo por otros 16 años. La semana pasada, México y Estados Unidos concluyeron la primera ronda formal de la revisión del tratado. La siguiente ronda de revisión se realizará en la ciudad de Washington el 16 y 17 de junio, mientras que una tercera será el 20 de julio en la Ciudad de México.

En este contexto de negociaciones en curso y de posibles aranceles, los gobiernos de Canadá y de México señalaron recientemente que su intención es que el T-MEC se renueve por 16 años más.

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Con información de la agencia Reuters.