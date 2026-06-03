Las empresas tecnológicas más grandes del mundo apuestan fuerte por computadoras que se controlan solas

Por Lisa Eadicicco, CNN

Durante al menos una década, los gigantes tecnológicos han intentado desarrollar computadoras que puedan manejar tareas complicadas en nombre de un usuario. Pero esos esfuerzos en gran medida no han dado resultado, y asistentes como Alexa y Siri se usan principalmente para cosas como poner alarmas y reproducir música.

Algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo apuestan a que eso está a punto de cambiar.

Nvidia, Microsoft, Google y otras empresas tecnológicas han presentado recientemente nuevas tecnologías que creen que podrían preparar el terreno para un futuro con menos teclados y ratones. Eso incluye nuevos chips, portátiles y software —muchos anunciados esta semana— diseñados para impulsar agentes de IA que puedan organizar y llevar a cabo tareas complejas de forma autónoma.

“El objetivo, eventualmente, es averiguar: ‘Oye, ¿cómo hago para simplemente decirle a la computadora esencialmente lo que quiero que haga y luego hacer que lo haga?’”, dijo Bob O’Donnell, fundador y analista principal de la firma de investigación tecnológica Technalysis.

Nvidia y Microsoft están renovando Windows para hacer más de eso. Nvidia reveló el 1 de junio un nuevo chip para portátiles con Windows llamado RTX Spark, destinado a ejecutar agentes de IA sin conectarse a la nube. El chip combina las tecnologías de gráficos, computación y redes de Nvidia con más memoria que la de un portátil estándar; Dell, HP y Lenovo lanzarán este otoño computadoras que funcionen con el nuevo chip.

Los próximos Googlebooks de Google podrán sugerir acciones cuando un usuario apunte el ratón a algo en la pantalla, como programar una reunión después de pasar el cursor sobre una fecha en un correo electrónico.

Durante años, las empresas tecnológicas han intentado crear ayudantes digitales para tareas digitales mundanas, como armar carritos de compra, rastrear pedidos en línea y planificar viajes. Los asistentes anteriores podían manejar tareas individuales —como llamar a un taxi o hacer un pedido— pero no trabajos de varios pasos ni comprender preferencias personales. Eso empezó a cambiar después de que los modelos de lenguaje grandes cobraran protagonismo tras el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

OpenClaw, el llamativo asistente de IA que este año se convirtió en un favorito global entre los desarrolladores, es quizá el mayor ejemplo hasta ahora de cómo la IA está cambiando los hábitos de computación para algunas personas. El agente puede ejecutar programas y completar solicitudes sin indicaciones constantes. Desarrolladores le dijeron anteriormente a CNN que ejecutan OpenClaw para cosas como investigación en una computadora doméstica dedicada; mientras centran su atención en otras tareas, revisan el progreso del agente enviándole mensajes de texto a través de WhatsApp o Telegram.

Algunos empleados de tecnología, al parecer, han comenzado a dictar comandos a agentes de IA en lugar de teclear, según Bloomberg y The Wall Street Journal.

“Las cosas son bastante diferentes ahora porque más personas ya se han acostumbrado bastante a usar algo como Chat GPT o Gemini o Anthropic”, dijo David Naranjo, director asociado en la firma de investigación de mercado Counterpoint Research.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, mostró cómo un portátil que funciona con uno de sus nuevos chips podría ayudar a diseñar una casa utilizando agentes de IA para trabajar entre aplicaciones de modelado 3D durante una conferencia de prensa esta semana.

Y Microsoft está creando un nuevo agente para Microsoft 365 llamado Scout, utilizando la tecnología de OpenClaw, lo cual anunció el martes. Scout puede trabajar con contenido almacenado en la nube, en la computadora de una persona y en la web, incluidas aplicaciones como Outlook y Teams. Microsoft espera que Scout pueda hacer cosas como monitorear de manera constante correos electrónicos y chats de trabajo.

Aun así, los expertos dicen que la mayoría de las personas no podrán controlar sus computadoras con solo unas pocas indicaciones durante un tiempo más, en parte porque esos nuevos portátiles probablemente serán caros. Y aunque empresas como Anthropic y OpenAI actualizan sus agentes de IA a un ritmo rápido, los usos para consumidores no justifican comprar un portátil nuevo y costoso para mantenerse al día con la tecnología.

“Todavía no se ha vuelto indispensable, ¿verdad? Y creo que ahí es donde existe el desafío para Nvidia y Microsoft y otros”, dijo Naranjo. La IA suele ser más útil para las empresas que para los consumidores individuales, y procesar tareas sin enviar datos a la nube generalmente es más seguro. Gestionar tareas de IA de forma local también podría ser más barato para las compañías.

También está la cuestión más amplia de si la gente confía lo suficiente en la IA como para manejar tareas críticas. Si un agente de IA compra entradas para el concierto de tu artista favorito, ¿qué pasa si malinterpreta tu presupuesto y compra asientos demasiado caros?

“Hay toda una serie de problemas que deben resolverse antes de que esto llegue al mercado masivo”, dijo Jitesh Ubrani, gerente de investigación de la firma de investigación de mercado International Data Corporation. “Pero, ¿vamos por el camino correcto? Sí.”

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