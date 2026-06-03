La hotelera española Meliá abandona Cuba por la presión de Trump y se suma al éxodo turístico de la isla en plena crisis

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

La cadena española Meliá Hoteles, la mayor operadora extranjera de hoteles en Cuba, anunció que deja de operar y comercializar los 15 establecimientos en la isla, una decisión que se suma a la de otras empresas extranjeras tras las amenazas de Estados Unidos de congelar activos de entidades que apoyen en sectores clave de la economía del país caribeño.

La firma hotelera resolvió que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya “de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras”, según informó en un comunicado.

El texto indica que la decisión fue tomada “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”.

El lunes, la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena extranjera en Cuba, también comunicó a operadores turísticos el cese total de operaciones, que incluye las marcas Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance. También el lunes la aerolínea Iberia suspendió sus operaciones en Cuba, una medida que ya había sido anunciada en abril.

El próximo viernes 5 se cumple el plazo fijado por Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa.

El éxodo apuntala la crisis del turismo, que es esencial para la economía cubana y ya venía sufriendo una crisis desde la pandemia y que fue agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU.

En los últimos años, incluso en plena pandemia de covid-19, las autoridades apostaron por invertir en el sector hotelero, que no alcanzó las cifras de ocupación previa a la crisis de 2020 y ahora vuelven a bajar. Entre enero y abril, Cuba recibió a 328.608 turistas internacionales, menos de la mitad que en el mismo período de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

La Unión de Agencias de Viajes (UNAV) de España afirmó que las ventas están siendo “muy complicadas” en Cuba y agregó que la situación política y económica invita a que clientes se decanten por otros destinos de la región como Riviera Maya (México), Punta Cana (República Dominicana) o Cabo Verde.

Meliá informó que al cierre del primer trimestre la ocupación de sus establecimientos en el país fue del 34,1 %, un descenso de 6,5 puntos con respecto a los primeros meses de 2025, y muy por debajo de la media de sus cartera (58,8 %).

La cadena también aseguró que la decisión tiene un impacto limitado porque “la gran mayoría” de los 15 hoteles ya estaban cerrados y sin actividad, como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda.

Los establecimientos que la compañía deja de operar son Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

El Gobierno de Donald Trump acusa a GAESA de acumular en secreto los beneficios de las industrias más valiosas del país y de utilizarlos en beneficio del ejército y de la élite cubana. El martes, Cuba rechazó las acusaciones de corrupción en un comunicado sobre GAESA, y señaló que Washington intenta confundir al pueblo y a la opinión pública internacional.

“(GAESA) no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano; ha sido, por el contrario, una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana”, indicó el Gobierno castrista.

No hay información pública sobre qué parte de la economía cubana controla GAESA. Estimaciones externas oscilan entre el 40 % y el 70 %, incluyendo muchos de los hoteles de cinco estrellas de la isla situados en ubicaciones privilegiadas de La Habana.

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Pau Mosquera colaboró con este reporte. Con información de EFE y Reuters