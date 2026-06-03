¿Cuál es el origen de la palabra “hincha” en el fútbol?

Por Darío Klein, CNN en Español

Lágrimas en los ojos, risas desaforadas y gritos roncos. Saltos sin descanso —a veces de espaldas al campo de juego—, olas, manos levantadas, abrazos de gol. Banderas y trapos gigantes. Bombos, tambores, trompetas, papel picado y hasta tiras de papel higiénico…

El fútbol sin hinchas sería tan inexplicable como la vida de los hinchas sin el fútbol. Después de todo, ¿quién pone el color para vestir los estadios? ¿Quién hace retumbar el suelo al ritmo de las tribunas? ¿Quién inventó la “ventaja de localía”? Los hinchas, claro. Pero ¿de dónde viene la palabra? ¿Quién fue el primer hincha?

Para conocer la respuesta hay que viajar al Montevideo de principios del siglo XX…

En sus orígenes, el fútbol importó de Inglaterra, junto a las reglas, un ambiente recatado y respetuoso. Los espectadores ya llenaban las gradas de madera con traje, corbata y sombrero. Por entonces, los balones, de cuero duro, se inflaban a mano antes y durante los partidos, por lo que al borde de la línea de cal solía haber siempre alguien encargado de inflarlas… o, en lunfardo rioplatense, de hincharlas.

Cuenta la leyenda que, cuando jugaba en su estadio el Club Nacional de Fútbol de Uruguay, el utilero era un joven llamado Prudencio Miguel Reyes, nacido un 20 de abril de 1882. Era un entusiasta del club que, además de inflar los balones, saltaba, gritaba y gesticulaba para alentar a su equipo, que hoy es uno de los dos más poderosos del país.

Prudencio corría de una punta a la otra, “al borde de la cancha, alentando a los jugadores, lanzando gritos con su vozarrón y generando un clima hasta entonces inédito”, rememora la página oficial de Nacional. Era tan notoria su presencia que el público empezó a preguntar quién era ese señor de boina, barba y escaso protocolo. La respuesta llegaba en forma de seudónimo, como se acostumbra en el Río de la Plata: “es el hincha”, el “hincha pelotas”.

Poco a poco, Prudencio empezó a ser imitado por otros espectadores en las gradas, que gesticulaban, alentaban y gritaban sin descanso a favor de su equipo. El “hincha pelotas” dio nacimiento a lo que fue conocido a partir de entonces como “hinchada”, que en otras partes de habla hispana se conoce como “afición”.

Fue tal el impacto de Reyes que incluso la prensa empezó a hablar de él, a mencionarlo y a usar la palabra en sus relatos. A tal punto que el término cruzó el Río de la Plata hasta Buenos Aires, la otra cuna del fútbol sudamericano, donde ya latía la misma pasión por el hoy deporte rey.

Por eso, el Club Nacional de Fútbol se autodeclara como “la primera hinchada” del mundo, y en su estadio, el Gran Parque Central, se erigió en agosto de 2020 una estatua en resina, obra del escultor Nelson Gutiérrez. En el rincón de las tribunas Abdón Porte y José María Delgado puede verse a un hombre de boina, con barba candado y un puño al aire: es, ni más ni menos, que la imagen de ese primer hincha, Prudencio Miguel Reyes.

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