Por qué Trump eligió a un director interino de inteligencia nacional sin experiencia en el sector

Por Kristen Holmes, Jeremy Herb y Alayna Treene, CNN

Las maniobras tras bambalinas comenzaron casi de inmediato después de que Tulsi Gabbard anunciara el mes pasado que renunciaría al cargo de directora de inteligencia nacional.

Algunos aliados le dijeron al presidente Donald Trump que debería reemplazar a Gabbard por alguien con más experiencia en inteligencia. Otros dijeron que debería optar por alguien que tuviera las mismas posturas sobre Irán. Para Trump, sin embargo, el argumento más convincente que finalmente se impuso fue elegir a alguien que hubiera mostrado disposición a enfrentarse al establishment y al llamado “Estado profundo” de la comunidad de inteligencia, describieron a CNN tres fuentes familiarizadas con las discusiones.

En Bill Pulte, Trump seleccionó como su jefe de inteligencia a un leal sin experiencia demostrada en seguridad nacional o en ese sector. Lo que sí tenía: un historial de ir tras muchos de los mayores enemigos políticos percibidos por Trump mediante remisiones penales enviadas durante el último año desde su puesto como director de financiamiento de vivienda de Trump.

Una fuente dijo que la decisión se basó en lo que más le importa a Trump: conseguir que se haga lo que quiere y rápido.

“A Trump le agrada Tulsi, pero ella es muy metódica. Es una pensadora. Bill es del tipo de avanzar rápido y romper cosas”, dijo la fuente.

Pulte había dejado claro a Trump que quería un papel más grande y más responsabilidad dentro de la administración, incluida la posibilidad de un cargo en el gabinete si quedara uno disponible, dijeron a CNN tres fuentes. Una fuente aparte dijo que él presionó directamente al presidente para encabezar la DNI después de que Gabbard anunciara que se iba.

Ahora Pulte, de 38 años, un empresario adinerado convertido en director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, tendrá una plataforma aún mayor para abordar los mayores agravios percibidos por Trump; desde exjefes de inteligencia como John Brennan y la evaluación de la interferencia de Russia en las elecciones de 2016 hasta las afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Varias fuentes familiarizadas con la decisión dijeron a CNN que la lógica de la elección fue simple: a Trump le gustó lo que vio de Pulte y creyó que potencialmente podría replicarlo en la DNI. Trump tomó su decisión de poner a Pulte en el cargo la noche del lunes, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

“Esto no es algo para pensarlo demasiado: el presidente Trump quería a alguien en ese puesto que sea un verdadero leal, que haga lo que él quiere que haga. Eso lo tiene en Bill”, dijo a CNN una fuente cercana a Pulte. “Pulte habla con el presidente más que nadie que yo conozca”.

Otra fuente familiarizada con el asunto dijo que Trump planteó la idea de Pulte como DNI con Gabbard en días recientes, aunque no le dijo cuándo vendría el anuncio.

Trump había anunciado previamente que el principal subdirector de inteligencia nacional, Aaron Lukas, se convertiría en el director interino cuando Gabbard deje su cargo el 30 de junio.

Debido a que Pulte ya fue confirmado previamente por el Senado para otro puesto, es elegible para desempeñarse en un cargo interino sin una aprobación adicional del Congreso.

“El presidente elige a las mejores y más talentosas personas para servir en su gabinete. Por eso esta administración ha logrado éxitos récord para el pueblo estadounidense. Bill Pulte es una gran elección y hará un gran trabajo en nombre del pueblo estadounidense”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Davis Ingle, en una declaración a CNN.

Lo que quizá sea más trascendental del nombramiento de Trump a Pulte como director interino es que ubica a un leal en una posición para influir en las acciones del presidente de cara a las elecciones de mitad de término, que Trump ha pedido “nacionalizar”. Algunos aliados del presidente lo han instado a declarar una emergencia nacional para tomar el control de las elecciones, una medida que expertos han advertido podría basarse en una afirmación ilegítima de interferencia extranjera.

Gabbard también participó en controvertidos esfuerzos electorales, entre ellos la incautación y prueba de máquinas de votación en Puerto Rico el año pasado y la participación en una incautación del FBI de las boletas de 2020 del condado de Fulton a principios de este año.

“Quién sabe qué podría usar, fabricar, crear”, dijo sobre Pulte el senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado. “Ya lo vimos con Tulsi Gabbard yendo y agarrando boletas. Creo que el historial de Pulte en el Gobierno hasta ahora hace que el de Gabbard parezca relativamente benigno”.

Como director de vivienda, Pulte mostró su disposición a ir tras los supuestos enemigos de Trump. Envió al Departamento de Justicia remisiones penales por acusaciones de fraude hipotecario contra cuatro demócratas que han impulsado investigaciones sobre Trump: la fiscal general de Nueva York Letitia James, el senador Adam Schiff, el exrepresentante Eric Swalwell y la fiscal de distrito del condado de Fulton Fani Willis. También remitió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por reclamos similares de fraude, acusaciones que Trump usó para intentar despedirla.

Las cinco personas han negado las acusaciones de fraude hipotecario de Pulte, y solo la investigación sobre James derivó en cargos, aunque posteriormente fueron desestimados por un juez federal.

Pulte también fue uno de los aliados de Trump más notorios en pedir la renuncia del expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell el año pasado, incluso difundiendo un rumor falso con un comunicado de prensa de la FHFA que sugería que la renuncia de Powell sería inminente.

Trump ve al director de inteligencia nacional como alguien que desempeña un papel central en la seguridad electoral, tanto pasada como presente, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. Muchos aliados de Trump esperan que Pulte —quien ha empatizado con el presidente sobre lo que los aliados de MAGA han denominado “la Gran Mentira”— apoye a Trump en estas labores.

El presidente ha quedado impresionado con que Pulte encuentre formas novedosas de usar su rol en vivienda para ir efectivamente tras los oponentes de Trump, incluso si esas labores no han demostrado ser exitosas, dijo a CNN una persona familiarizada con la decisión.

“Ese es exactamente el tipo de cosas que Trump quiere en la persona que encabeza los esfuerzos de seguridad electoral. Bill irá hasta allá, sin tapujos”, dijo la persona.

Además de influir en asuntos relacionados con elecciones, Pulte también podría trabajar para desclasificar ciertos documentos que interesan al presidente. Funcionarios de Trump han criticado anteriormente a la DNI por avanzar muy lento en localizar y desclasificar materiales que benefician políticamente al presidente, dijeron fuentes, como los relacionados con la elección de 2020.

Pero Pulte, quien permanecerá en su rol como director de vivienda, también es una figura controvertida dentro del Ala Oeste y la administración de Trump.

“A mucha gente absolutamente le desagrada Pulte”, comentó una de las fuentes, señalando que se ha ganado la reputación de impulsar su propia agenda con el presidente.

Funcionarios de la Casa Blanca se frustraron con Pulte después de que el año pasado le presentara a Trump un plan de hipotecas a 50 años. Trump tomó por sorpresa a personas dentro de la Casa Blanca al sugerir el plan en Truth Social, lo que fue criticado de inmediato por aliados y expertos del sector.

El año pasado, Pulte casi llegó a los golpes con el secretario del Tesoro Scott Bessent durante una cena organizada por un grupo alineado con MAGA, después de que Bessent acusara a Pulte de hablar negativamente de él ante el presidente en privado, informó CNN en ese momento.

En el segundo mandato de Trump, el rol de la DNI se redujo. Gabbard quedó fuera de reuniones importantes de seguridad nacional, como las centradas en la guerra con Irán y la acción militar en Venezuela, porque su ideología antiintervencionista chocaba con el deseo de Trump de actuar, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la dinámica interna.

Si bien históricamente se ha considerado a la DNI como uno de los cargos más poderosos del gabinete, encargado de gestionar amenazas específicas para el territorio nacional, Trump lo ve como menos significativo, dijeron fuentes familiarizadas con su forma de pensar. En su lugar, ha recurrido a su director de la CIA, John Ratcliffe, para casi todos los asuntos de inteligencia.

Era bien sabido dentro del Gobierno que Gabbard y Ratcliffe tenían una relación tensa.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que las tensiones eran parte de la razón por la que Gabbard enfocó sus esfuerzos en la integridad electoral, porque eso le daba a cada uno de los principales funcionarios de inteligencia un carril distinto.

La designación de Pulte causó conmoción entre profesionales de seguridad nacional y legisladores de ambos partidos. El cargo, creado después del 11 de septiembre, supervisa las 18 agencias que conforman la comunidad de inteligencia.

“No necesitamos un DNI politizado. Necesitamos profesionales allí”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, cuando se le preguntó sobre el nombramiento de Pulte. “Recién me enteré. Trataré de obtener más información sobre el estado actual de su pensamiento respecto de ese cargo”.

Algunos aliados de Trump sembraron dudas sobre Lukas —el adjunto en la ODNI y un funcionario de inteligencia de carrera que era visto como un sólido sucesor de Gabbard dentro del Gobierno—, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con discusiones internas. Lo acusaron de tener vínculos con los gobiernos de Obama y Biden, aunque ya había sido plenamente evaluado por la Oficina de Personal Presidencial.

Para muchos funcionarios de Trump no estaba claro de inmediato cuánto tiempo planea el presidente mantener a Pulte en el cargo, especialmente dada su falta de experiencia en inteligencia.

Pulte se ha abierto camino en el círculo íntimo de Trump en los últimos años, dijeron fuentes a CNN. Habitual en Mar-a-Lago, la experiencia de Pulte en bienes raíces le dio la capacidad de hablar, con un nivel de conocimiento, sobre un área que a Trump le importa bastante.

Y esta no es la primera vez que Trump recurre a un leal con poca o ninguna experiencia en la comunidad de inteligencia para desempeñarse como DNI interino. Durante su primer mandato, Trump nombró a su embajador en Alemania, Ric Grenell, para ocupar el mismo cargo pese a una falta de experiencia similar en la comunidad de inteligencia. En ese momento, un exfuncionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Trump estaba “buscando a un ‘político’ que lo respalde”.

Aun así, Grenell pasó años trabajando en temas de seguridad nacional y consumiendo inteligencia clasificada antes de ser nombrado DNI interino, aunque no hubiera desempeñado previamente un cargo que implicara recopilar activamente inteligencia. Grenell sostuvo que eso lo convertía en un candidato sólido para impulsar cambios dentro de la comunidad de inteligencia.

Se desconoce qué experiencia, si es que alguna, ha tenido Pulte hasta la fecha consumiendo información clasificada o interactuando con la comunidad de inteligencia.

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Con información de Zachary Cohen, Kevin Liptak, Ted Barrett, Ellis Kim, Manu Raju, Sarah Ferris, Alison Main y Kit Maher, de CNN.