El número 1 del mundo, Jannik Sinner, queda eliminado de Roland Garros en una sorpresiva derrota en cinco sets

Por Thomas Schlachter, CNN

Jannik Sinner ha quedado eliminado de Roland Garros en circunstancias dramáticas tras perder un emocionante partido a cinco sets contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El número 1 del mundo tenía el control absoluto tras ponerse 2-0 arriba en el partido de segunda ronda, pero la ola de calor que azota el Abierto de Francia pareció pasarle factura, y Sinner comenzó a sufrir calambres.

Cerúndolo aprovechó la situación y remontó para ganar los últimos tres sets por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Parecía que iba a ser otra victoria fácil para el cuatro veces campeón de Grand Slam en su búsqueda de ganar Roland Garros por primera vez.

Sinner se adjudicó los dos primeros sets con facilidad y llegó a tener una ventaja de 5-1 en el tercero, donde sacaba para ganar el partido.

Fue entonces cuando la estrella italiana realmente empezó a tener problemas.

Con el marcador 0-40 en contra, Sinner mantuvo una larga conversación con el árbitro antes de abandonar la cancha para recibir atención médica.

Y no era el mismo cuando regresó al juego.

Cerúndolo ganó los últimos seis juegos del tercer set para mantener viva la esperanza del partido, antes de llevarse los dos últimos sets y completar la sorprendente victoria.

Sinner parecía imbatible antes del Abierto de Francia.

El joven de 24 años venía de una increíble racha de 30 victorias consecutivas —habiendo ganado tres Masters 100 seguidos en tierra batida en Montecarlo, Madrid y Roma— y, sin Carlos Alcaraz en acción, otra victoria en un Grand Slam parecía un mero trámite.

Pero en el deporte nada es sencillo.

El torneo se ha vuelto completamente abierto y, sin Alcaraz ni Sinner, podría surgir un ganador sorpresa. Quizás Novak Djokovic tenga finalmente la oportunidad de ganar su 25º título individual de Grand Slam.

Esta es una noticia de última hora y será actualizada.

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