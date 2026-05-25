Guatemala dice que frustró un ataque de “individuos fuertemente armados” en la frontera con Honduras

Por Rocío Muñoz-Ledo y Merlin Delcid, CNN en Español

El Ejército de Guatemala informó que frustró un presunto ataque armado en la zona fronteriza con Honduras, luego de detectar el ingreso de vehículos con “individuos fuertemente armados” que estarían vinculados, según la institución, a estructuras del crimen organizado.

En un comunicado, el Ejército dijo que el personal militar que se encuentra desplegado en el área de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, identificó el ingreso irregular al territorio guatemalteco de vehículos todoterreno provenientes de Honduras, a través de un paso no autorizado.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, las personas armadas abrieron fuego contra los militares, quienes respondieron al ataque “conforme a los protocolos establecidos”, de acuerdo con el Ejército guatemalteco.

Las autoridades aseguraron que no se registraron bajas entre el personal militar ni tampoco capturas durante el enfrentamiento. “Ante esta amenaza, el Ejército de Guatemala intervino oportunamente para proteger a la población, repeler a los intrusos y reforzar el control en el área”, dijo la Presidencia de Guatemala a CNN.

Por su parte, Edgardo Bara, portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, dijo a CNN que su país no puede pronunciarse sobre lo ocurrido al tratarse de un hecho registrado en territorio guatemalteco, y que únicamente tienen conocimiento de lo difundido en redes sociales.

A mediados de febrero, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo levantó el estado de sitio que estuvo vigente durante 30 días tras una serie de ataques atribuidos al crimen organizado contra fuerzas de seguridad. Tras el fin de esta medida, los patrullajes y operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército continuaron bajo un estado de prevención que terminó este domingo.

Tras el incidente de este lunes, las autoridades indicaron que mantienen reforzada la presencia militar en la zona fronteriza.

“Las acciones de seguridad continúan y se han fortalecido los dispositivos operativos en la zona. Proteger la vida, y el territorio son prioridad de este Gobierno”, dijo la presidencia a CNN.

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Con información de Elvin Sandoval