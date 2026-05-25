BTS vuelve a triunfar en los AMAs: ganaron artista del año, canción del verano y mejor artista masculino de Kpop

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

La banda de Kpop más importante del mundo, BTS, volvió a demostrar su talento y arrastre entre los fans en la última versión de los American Music Awards (AMAs) celebrada en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, donde ganaron todas las categorías en las que estaban nominados: artista del año, mejor artista masculino de Kpop y también canción del verano.

“Army, lo hicimos una vez más. Es un honor tener este preciado premio, incluso después del servicio militar de todos [los integrantes de BTS]. Este es un trofeo entregado por los fans. Nuestro mayor agradecimiento y gratitud para Army en todo el mundo, quienes han estado a nuestro lado por estos 13 años”, señaló el líder de la banda que debutó en 2013, RM, al momento de recibir el principal galardón por artista del año, superando a otras estrellas como Bad Bunny, Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Lady Gaga.

En esta edición, los AMAs abrieron la transmisión con un video pregrabado del primer show que el septeto dio hace unos días en Las Vegas, interpretando “Hooligan”. Inmediatamente después, y ante el fervor del público, la presentadora Queen Latifah calmó los ánimos y aseguró que BTS “ya estaba en camino” para estar totalmente en vivo.

Minutos después, la banda recibió el primer galardón por canción del verano con “SWIM”, sencillo principal de su álbum “Arirang”, producido por Tyler Spry & Leclair. “Hicimos este álbum bajo mucha presión y tratamos de encontrar el tipo de música que más se sintiera como nosotros. Sin importar qué, tenemos que seguir desafiándonos y seguir avanzando”, dijo RM. “Y para todos quienes siguen nadando sin importar qué, muchas gracias. So, keep swimming”, agregó V.

Ya fuera de la transmisión, la banda recibió el último premio al que estaban nominados en la categoría a mejor artista masculino de Kpop.

“Creemos que esto forma parte del reconocimiento que BTS ya ha venido recibiendo por parte de la industria occidental desde hace varios años. Anteriormente ya habían ganado importantes premios en los AMAs. Sin embargo, sentimos que lo que terminaría de sellar este reconocimiento sería que, después de varias nominaciones, finalmente puedan ganar un Grammy”, aseguró a CNN Carolina Aballay, presidenta del Fans Club oficial de BTS en Chile.

La última vez que la banda se presentó en los American Music Awards fue en 2021, donde la banda se convirtió en la primera agrupación asiática en ganar el premio a artista del año, además de quedarse con los trofeos por dúo o grupo pop favorito y canción pop favorita por su hit “Butter”.

“Hay muchísima expectativa después de lo que vimos en México, tanto por la presentación de los chicos sobre el escenario como por la respuesta del público. Creemos que Latinoamérica marcará una diferencia importante dentro de la gira, considerando que el público latino suele destacar por su efervescencia, energía y la forma en que vive los conciertos”, señaló Aballay a CNN.

Los artistas nominados en esta edición de los AMAs fueron seleccionados según la venta de álbumes, reproducciones, ventas digitales, transmisiones por radio e ingresos por gira, pero los ganadores fueron determinados sólo por la votación del público a través de internet.

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