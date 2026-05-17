¿Qué cambios propone Roberto Sánchez, candidato que disputará el balotaje en Perú?

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

La izquierda y la derecha volverán a un balotaje en Perú, como ocurrió hace cinco años. La segunda vuelta será el 7 de junio entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Pero no es lo único que se repetirá.

Roberto Sánchez figura como “candidato presidencial castillista” en sus redes sociales. Así, la segunda vuelta será doblemente parecida a la de 2021, cuando Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentaron. Castillo, que apoya a Sánchez, recordó lo que ocurrió aquel año en una publicación de su cuenta de X el 1 de mayo, cuando escribió: “Avanzamos con firmeza, resistiendo los ataques de una de las alas de la derecha más cavernaria, recalcitrante, racista y violenta, a quien el 12 abril derrotamos políticamente en las urnas”.

Ni Sánchez, ni Fujimori son nuevos en la política. El candidato de izquierda, psicólogo social, es congresista y también fue ministro de Comercio Exterior y Turismo en 2021, durante el Gobierno del expresidente Castillo, hoy en prisión. Usa el mismo sombrero que usaba Castillo, dice que el exmandatario se lo obsequió y que “es identidad”, según detalló en una conferencia con la prensa extranjera acreditada en Perú en abril.

Sánchez se muestra cercano a Castillo, a quien, dice, visita frecuentemente en la cárcel. Aunque, años atrás, marcó distancia con él luego de que renunciara a su cargo como ministro, inmediatamente después de que el exmandatario disolviera inconstitucionalmente el Congreso, tras lo cual Castillo fue detenido y sentenciado por el delito de conspiración para una rebelión en noviembre de 2025.

Castillo no es el único nombre vinculado a la historia reciente de Perú al que Sánchez se vincula. También está Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, en prisión por una sentencia relacionada a la empresa Odebrecht. Antauro Humala, quien también estuvo preso, se ha aliado con él y ha dicho que tendría participación en un eventual Gobierno de Sánchez.

En una entrevista con CNN en 2022, Antauro Humala dijo sentir “orgullo” del famoso Andahuaylazo, la toma de la comisaria de la localidad de Andahuaylas que lideró en 2005, como oficial retirado del Ejército peruano y contra el Gobierno de Alejandro Toledo. El hecho acabó con la vida de seis personas y Antauro fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, arrebato de arma de fuego y rebelión.

Durante la entrevista con Fernando del Rincón, Antauro propuso pena de muerte para los presidentes corruptos, incluyendo a su hermano Ollanta.

Recientemente, en una entrevista con el diario local Peru21, Antauro Humala, dijo que le declararía la guerra a Chile, lo que luego aclaró en un medio chileno diciendo que “este proyecto” es parte del nacionalismo que él lidera, pero que no se “contempla” en el programa de Gobierno de la agrupación liderada por Sánchez.

Sánchez dijo que la “supuestas declaraciones” de Humala eran “de su absoluta responsabilidad” y que no “representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la suya “en absoluto”. “Después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima no existe ningún problema territorial con Chile”, aclaró.

Al igual que el de Keiko Fujimori, el partido de izquierda es parte de una campaña que lleva por nombre #PorEstosNo, que se ha impulsado desde las redes sociales para promover que los electores no le den su voto a las agrupaciones políticas que actualmente están en el Congreso y a quienes responsabilizan por la crisis política que llevó al país a tener 8 presidentes desde 2016.

Pero, más allá del mundo virtual y de la alta desaprobación que tiene el Parlamento según varias encuestas, ambos partidos están en la recta final.

En su plan de Gobierno de 74 páginas, el partido se describe como de “izquierda democrática, popular, plural y eco humanista” y busca recuperar “la soberanía territorial, económica, espiritual y concretar los caminos de liberación anticolonia” que llevarán hacia “una nueva sociedad”. Juntos por el Perú se declara “antiimperialista y latinoamericanista” y rechaza “el colonialismo, neocolonialismo y toda forma de injerencia en la soberanía de los pueblos”.

Según le dijo a la prensa extranjera en Perú en abril, su “origen político son las comunidades eclesiales de base católicas”. “Esa es mi formación filosófica teológica”, declaró.

Una de sus promesas centrales de campaña es liberar al expresidente Castillo, a quien Sánchez definió como “el primer presidente secuestrado, el primer preso político”, durante la conferencia con la prensa internacional. “Creemos en la necesidad de otorgar la gracia presidencial al presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez, manifestando su voluntad de sacarlo de la cárcel.

El candidato de Juntos por el Perú también ha mostrado su intención de cambiar la Constitución peruana. “Una nueva constitución es fundamental para el Perú”, dijo en su reunión con la prensa internacional. Según el plan de Gobierno de Juntos por el Perú, la razón fundamental para cambiar la Constitución “es recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales que pertenecen a las poblaciones que integran la nación peruana”.

“El Estado debe recuperar la capacidad de conducir el desarrollo nacional, fortalecer su capacidad de iniciativa empresarial”, dice en la página que argumenta las razones prioritarias de la reforma.

Para Sánchez, “el pánico financiero, el temor financiero” que puede despertar su candidatura “no tiene razón” porque “con claridad decimos cuáles son nuestras ideas, pero sí creemos que hay que hacer profundos cambios”.

“(No queremos) ni expropiar, ni arrebatar ni un solo centavo, ni un centímetro de lo concesionado, de lo hecho. Pero sí creemos que es importante que después de 30 años los estándares puedan ser revisados, pensando en una economía que necesita recursos financieros, recursos tributarios para su propio modelo de desarrollo”, dijo Sánchez a la prensa extranjera en Lima y agregó: “Todo no se puede vender, todo no puede ser negocio y el Estado ser subsidiario, no incorporar, no puede intervenir, creemos que necesitamos más reciprocidad, pensamiento no solo en el lucro y utilidad. Bienvenido el negocio, pero con estándares de desarrollo”.

El candidato de la izquierda también ha propuesto una “profunda reforma del sistema de justicia” y dice que los jueces deben ser producto de “elecciones abiertas”.

En materia económica, si bien Sánchez ha dicho que “la independencia del Banco Central de Reserva, que es una prerrogativa constitucional, se mantendrá”, detalló que tiene algunas críticas vinculadas al ejercicio propiamente de su directorio. “Pero son discutibles, no son vetos”, aclaró.

El Banco Central de Reserva es liderado hace más de 20 años en Perú por Julio Velarde. El economista ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en la institución, que ha logrado estabilidad monetaria y el control de la inflación, colocando al país como un ejemplo en foros internacionales.

El plan de Gobierno de Juntos por el Perú señala que se requiere “una alternativa al capitalismo”, el sistema que, según sostienen, “en su versión neoliberal, viene generando mayor pobreza y desigualdad social en el Perú y el mundo”. Por eso proponen una “economía mixta en la que se desarrollarán las fuerzas productivas, con aporte estatal y privado”. El documento también señala que se “renegociaran los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales que afecten la soberanía nacional”.

Juntos por el Perú se refiere en su plan de Gobierno a EE.UU. como el país que “pretende implementar por la fuerza la doctrina Monroe y descaradamente decir que las riquezas de América Latina son suyas”. El documento sostiene que el partido se alinea con los países latinoamericanos que “marchan independientemente”: Cuba, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Colombia Venezuela y México. “El Perú no es colonia ni patio trasero de nadie”, dice.

Sin embargo, durante su conversación con la prensa extranjera en abril, Sánchez mostró un tono menos combativo sobre ese punto. “Hemos insistido en la necesidad de más inversiones, por ejemplo, hoy ya está avanzando otro proyecto relevante para el Perú que es el puerto de Corío, en Arequipa, y que justamente tiene capitales americanos”.

“Nosotros no le ponemos veto a ninguna relación comercial”, dijo, aunque señaló que “propiciaría ser parte del Mercosur” y que considera que el BRIC es un espacio importante. “(Allí) Tendríamos muchas materias comerciales donde podríamos potenciar y desarrollar aún más, de lo que hoy el Perú expresa y tiene en el ámbito comercial”, una propuesta que también está presente en su plan Gobierno.

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