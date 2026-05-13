La crisis energética de Cuba empeorará a medida que se agote el petróleo ruso donado, advierte ministro

Por Patrick Oppmann, CNN

Los graves problemas energéticos de Cuba están a punto de volverse aún más críticos, advirtió el miércoles el ministro de Energía del país.

El petróleo ruso donado a finales de marzo se ha agotado, dijo el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una aparición especial televisada la noche del miércoles.

“La situación está muy tensa, se está poniendo más caliente”, dijo de la O Levy en la televisión estatal cubana, en referencia a los abrasadores meses de verano en la isla caribeña que elevan la demanda de energía.

En los últimos días, pequeños grupos de cubanos han salido a las calles, a menudo por la noche, golpeando ollas y sartenes para protestar por cortes de energía más prolongados.

El funcionario, con semblante sombrío, repitió varias veces que las reservas de petróleo para mantener en funcionamiento la atribulada red eléctrica de la isla estaban prácticamente agotadas.

“No tenemos absolutamente nada de diésel”, dijo.

Tras el ataque de Estados Unidos a la aliada de Cuba, Venezuela, rica en petróleo, en enero y la declaración de la administración Trump de que el Gobierno de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, la isla gobernada por comunistas ha enfrentado un bloqueo petrolero.

Aparte de ese único cargamento de petróleo ruso donado, funcionarios cubanos dicen que Estados Unidos les ha cortado cualquier envío de petróleo durante más de cuatro meses.

Esa donación de petróleo se agotó a principios de mayo y los cubanos sufren apagones con regularidad que duran la mayor parte del día, si no todo el día.

Algunos cubanos ahora se quejan de que no reciben suficiente energía para cargar artículos como ciclomotores eléctricos o incluso teléfonos. Muchas personas se despiertan en medio de la noche —durante los breves momentos en que hay electricidad— para hacer tareas básicas como lavar la ropa y cocinar.

Aunque de la O Levy dijo que la isla estaba utilizando cada vez más energía solar gracias a paneles donados por China, afirmó que la nubosidad y las condiciones meteorológicas a menudo hacen que la energía generada fluctúe enormemente.

Sin baterías costosas para almacenar la electricidad generada por los paneles, estos no brindan ningún alivio durante las horas nocturnas en los picos de demanda.

“En La Habana, los apagones ahora superan las 20-22 horas (por día)”, dijo de la O Levy.

El Gobierno de Trump está intentando obligar al Gobierno cubano a abrir la isla política y económicamente, y a desalojar a la cúpula dirigente para que se levanten las sanciones económicas.

El presidente Donald Trump ha dicho que el Gobierno de Cuba está al borde del colapso y que está considerando usar la fuerza militar para tomar la isla.

Funcionarios cubanos han refutado airadamente la campaña de presión y han prometido resistir con fuerza cualquier intervención militar.

El miércoles, un comunicado de prensa del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos estaba ofreciendo a la isla US$ 100 millones en ayuda, para llevar a cabo “reformas significativas al sistema comunista de Cuba”.

“La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda crítica que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una asistencia crítica”, dijo el comunicado.

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