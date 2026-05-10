La experiencia de EE.UU. combatiendo a Irán ofrece lecciones para China, dicen expertos

Por Brad Lendon, Sylvie Zhuang y Wayne Chang, CNN

A medida que la guerra en Irán entra en su tercer mes, está proporcionando a China una ventana para observar cómo funcionan las capacidades militares de Estados Unidos bajo fuego, y un recordatorio útil de que, en cualquier campo de batalla, el adversario siempre tiene un papel importante en el resultado.

CNN habló con una variedad de expertos en China, Taiwán y otros lugares sobre cómo los últimos dos meses de combates en y alrededor del golfo Pérsico pueden informar sobre lo que podría suceder en cualquier posible conflicto que enfrente a Beijing contra Washington.

Advirtieron sobre el riesgo de que China malinterprete sus propias fortalezas, su falta de experiencia y el hecho de mantener una visión demasiado limitada del conflicto y sus consecuencias.

Fu Qianshao, un excoronel de la fuerza aérea de China, dijo que su principal conclusión de los combates hasta ahora es que el Ejército Popular de Liberación (EPL) no puede olvidarse de sus defensas, señalando cómo Irán ha encontrado formas de eludir sistemas antimisiles estadounidenses como el Patriot o el Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD).

“Necesitamos dedicar esfuerzos significativos para identificar debilidades en nuestro lado defensivo para asegurarnos de que sigamos siendo invencibles en futuras guerras”, dijo Fu a CNN.

El EPL ha ampliado rápidamente su capacidad de poder ofensivo en los últimos años, añadiendo misiles con vehículos planeadores hipersónicos que pueden evadir interceptores y las plataformas que pueden lanzarlos.

La Fuerza Aérea del EPL está incorporando cazas furtivos de quinta generación a un ritmo acelerado y, según el grupo de expertos británico RUSI, contará con alrededor de 1.000 aviones J-20 —el equivalente aproximado de los F-35 estadounidenses— cuando operen en modo de ataque de precisión de largo alcance.

China tiene en desarrollo un bombardero furtivo de largo alcance, similar al B-2 o al B-21 de Estados Unidos.

Pero sus defensas son otro asunto.

Los analistas señalan que Irán pudo penetrar las defensas aéreas de Estados Unidos en el golfo Pérsico con tecnología relativamente primitiva, incluidos drones Shahed de bajo costo y misiles balísticos aún más baratos.

Mientras tanto, Estados Unidos desató una campaña aérea contra Irán con armamento mucho más sofisticado, como los F-35 y los B-2, y la combinó con municiones guiadas más baratas y menos avanzadas tecnológicamente lanzadas desde B-1, B-52 y F-15. Han destruido de todo, desde lanzadores de misiles hasta embarcaciones navales y puentes.

Es una combinación para la que Beijing debe prepararse, dijo Fu.

“Tenemos que profundizar más para proteger eficazmente nuestros sitios clave, aeródromos y puertos contra ataques y asaltos”, dijo.

Cuando se trata de un posible conflicto entre Estados Unidos y China, Taiwán suele considerarse un posible punto crítico.

El Partido Comunista gobernante de China ha prometido “reunificarse” con la democracia autónoma, a pesar de nunca haber controlado Taiwán. El líder chino Xi Jinping no ha descartado el uso de la fuerza militar para lograrlo.

En Taiwán, los analistas reconocen que China ha reunido unas fuerzas armadas capaces de igualar tanto a Estados Unidos en armamento de precisión de alta tecnología como a Irán en guerra de drones de bajo costo y gran volumen.

“Los cohetes de largo alcance y los enjambres de drones definitivamente jugarán un papel clave en las operaciones militares conjuntas de China contra Taiwán”, dijo Chieh Chung, investigador asociado del Instituto de Investigación de Defensa Nacional y Seguridad de Taiwán, a CNN.

Pero, ¿sería ese papel clave suficiente para ganar una guerra a través del estrecho de Taiwán?

China es el principal fabricante de drones del mundo, y la cantidad de sistemas de armas no tripulados que sus fabricantes pueden producir es asombrosa, según los analistas.

“Los fabricantes civiles chinos tienen la capacidad de reconvertirse en menos de un año para producir 1.000 millones de drones armados al año”, afirma un informe de 2025 sobre el programa de drones de China en la plataforma analítica War on the Rocks.

Algunos advierten de que Taiwán no está preparado para enfrentar ese tipo de cifras.

Un informe reciente de un organismo de control gubernamental señaló que las contramedidas actuales contra drones de las fuerzas armadas de Taiwán son “ineficaces” y representan un “gran riesgo de seguridad” para la infraestructura crítica y las bases militares.

Para ser justos, Taiwán no se está quedando de brazos cruzados y está tomando medidas para mejorar esas contramedidas.

Gene Su, director general del principal fabricante de drones de Taiwán, Thunder Tiger, pidió una mayor inversión en la capacidad de Taiwán para producir drones en masa. “Necesitamos producir de manera continua, día y noche, para contrarrestar a nuestros enemigos”, dijo.

Estados Unidos también está aprendiendo, y se reconoce que, en un conflicto en el Pacífico, podría encontrarse como defensor, no como atacante.

Los drones hacen que la guerra sea mucho más costosa para el lado ofensivo, dijo el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante Samuel Paparo, en una audiencia del Senado estadounidense en abril.

Si hubiera una lucha por Taiwán, la isla o Estados Unidos podrían usar drones para atacar barcos o aviones chinos que transportaran posiblemente a cientos de miles de tropas del EPL a través del estrecho de Taiwán para un asalto y ocupación.

Cada barco o avión, y las tropas que transporta, son mucho más costosos que los drones que podrían destruirlos. Ese es un factor disuasorio que se ha puesto de manifiesto en la guerra con Irán, donde la Marina de Estados Unidos, cautelosa ante la guerra asimétrica de Irán, rara vez ha enviado barcos a través del estrecho de Ormuz hacia el golfo Pérsico.

Beijing casi con toda seguridad ha tomado nota de que Paparo abogó por llenar el estrecho de Taiwán con miles de drones en el aire, en el agua y bajo el mar, apuntando a las fuerzas armadas chinas, de modo que al EPL le resultaría difícil cruzar la vía fluvial para avanzar sobre Taiwán.

Eso es lo que todas las fuerzas armadas deben tener en cuenta al sacar lecciones de la guerra con Irán: tu enemigo también está aprendiendo. Y puede aplicar esas lecciones de maneras que no esperas.

A más de dos meses de iniciada la guerra con Irán, muchos analistas todavía se preguntan cómo es posible que los líderes en tiempos de guerra en Washington no se prepararon para un cierre iraní del estrecho de Ormuz.

Otros se preguntan cómo el Gobierno iraní sigue funcionando después del castigo militar que ha recibido, pero ven lecciones claras para Beijing.

“Las victorias tácticas no equivalen a resultados políticos”, dijo Craig Singleton, investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), una organización no partidista, a CNN.

“La presión militar… no se ha traducido claramente en un acuerdo político duradero.

“Para China, eso refuerza una lección fundamental: el éxito en el campo de batalla no produce automáticamente el resultado final que deseas”.

Luego está algo que las fuerzas armadas chinas simplemente no tienen: experiencia en combate. El EPL no ha enfrentado fuego enemigo desde la guerra con Vietnam en febrero de 1979. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo extensas campañas en Iraq dos veces y en Afganistán, además de acciones de combate más rápidas en lugares como Kosovo y Panamá, por nombrar algunos.

“Así es como se ve la guerra real”, dijo el analista militar chino Song Zongping sobre el conflicto con Irán.

Si China llegara a involucrarse en un conflicto con Estados Unidos en la próxima década, Washington conservaría una gran cantidad de personal que ha enfrentado combate en el actual conflicto del golfo Pérsico o en la planificación de la campaña.

Han perdido compañeros, han perdido recursos, han logrado victorias abrumadoras y han ejecutado operaciones de guerra de precisión a un alto nivel.

Y se han adaptado; por ejemplo, pasando de ataques aéreos devastadores a un bloqueo de los puertos iraníes, o reforzando los refugios de aeronaves cuando se perdieron equipos clave como un avión radar AWACS.

Queda por ver cuán rápidamente podría el EPL adaptarse a un campo de batalla que cambia de manera similar bajo fuego, dijeron los analistas.

Drew Thompson, investigador principal en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur, ofreció un ejemplo histórico de la última vez que Estados Unidos y China se enfrentaron en combate, en la Guerra de Corea.

China tenía mejores aviones de combate, los MiG-15 de fabricación soviética. Pero los pilotos estadounidenses, aunque volaban los F-86, que eran inferiores, obtuvieron mejores resultados porque muchos aportaban experiencia de la Segunda Guerra Mundial a la guerra aérea.

La lección fue que “un piloto excelente en un avión mediocre siempre vencerá a un piloto mediocre en un avión excelente”, dijo Thompson.

Otra lección que se puede aprender de Irán es que las guerras de este nivel, que involucran a una gran potencia y a una de menor rango, no siempre pueden ser operaciones ordenadas que terminan cuando fuerzas especiales capturan a un presidente en medio de la noche. (Véase Venezuela).

“La capacidad de Irán para aprovechar un punto de estrangulamiento e introducir riesgo en las cadenas de suministro globales demuestra cuán rápido un conflicto localizado puede internacionalizarse”, dijo Singleton, de la FDD.

“Para Beijing, eso es una advertencia de que cualquier escenario en Taiwán implicaría de inmediato el comercio global, los flujos de energía y a actores de terceros países de maneras difíciles de imaginar”.

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