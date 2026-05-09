A 30 años de la desaparición de Kristin Smart, una nueva búsqueda reaviva la esperanza de respuestas. Esto es lo que sabemos

Por Chelsea Bailey, CNN

Han pasado 30 años desde la última vez que la familia de Kristin Smart vio su sonrisa iluminar una habitación.

La estudiante universitaria de primer año desapareció del campus de California Polytechnic State University en San Luis Obispo durante el fin de semana del Día de los Caídos en 1996, lo que desencadenó una investigación de décadas que llevó al juicio y la condena en 2022 de Paul Flores por su asesinato.

Pero incluso después de años de búsqueda, las autoridades nunca han recuperado el cuerpo de Smart y fue declarada muerta en 2002.

Ahora, las autoridades dicen que nuevas pruebas de suelo en la casa de la madre de Flores han arrojado indicios de restos humanos, aunque no pueden confirmar si los restos aún están allí ni si pertenecen a Smart.

“Creemos que, con base en la evidencia que estamos observando… hubo restos humanos en algún momento o aún podrían estar allí”, dijo el sheriff del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson, en una conferencia de prensa el viernes.

“No podemos afirmar que se trate de Kristin, pero creemos que hay evidencia que respalda la presencia de restos humanos”.

La nueva búsqueda en la casa de Susan Flores es la más reciente señal de que los investigadores siguen comprometidos en encontrar respuestas en el caso de Smart.

“Hasta que tengamos a Kristin, todo sigue abierto”, dijo Parkinson.

La vivienda de Susan Flores en Arroyo Grande ha sido registrada múltiples veces durante los 30 años de investigación, pero Parkinson señaló que desde entonces ha habido avances en la ciencia del suelo y en el radar de penetración terrestre que ahora utilizan los investigadores para examinar la propiedad.

Parkinson dijo que Flores es una persona de interés en el caso y “siempre lo ha sido”, pero su oficina no tiene base legal para detenerla. No ha sido acusada de ningún delito por los fiscales del caso.

La familia de Smart ha dicho que sienten que Paul Flores sigue “interponiéndose en el camino para que nuestra hija nos sea devuelta”.

“Seguimos rezando por el día en que finalmente podamos darle sepultura en presencia de quienes la amamos”, dijo la familia en una carta abierta en su sitio web.

Esto es lo que sabemos y cómo se ha desarrollado el caso Smart a lo largo de los años.

Los investigadores acudieron esta semana a la casa de la madre de Flores, revisando el abarrotado garaje y examinando la terraza.

Contaban con una orden de registro que les permitía regresar a la vivienda con base en “pistas investigativas y evidencia”, dijo el sheriff, así como “información obtenida de lo que consideramos un testigo”.

Parkinson indicó que era la primera vez que los investigadores regresaban al patio trasero durante su gestión.

“Es un área muy pequeña para registrar, pero, como pueden ver, está bastante llena de objetos”, lo que complica los esfuerzos, dijo.

Tim Nelligan, experto en análisis de vapor del suelo, dijo a The Associated Press el jueves que estuvo en el lugar recolectando muestras tanto en el patio de Susan Flores como en el de un vecino.

Nelligan declinó comentar sobre la investigación, pero señaló que su equipo “ha desarrollado una metodología para evaluar el vapor del suelo” y su relación con la “descomposición de cadáveres humanos”.

El viernes, Parkinson dijo que tenían una orden de registro para el exterior de la casa vecina con el fin de que los investigadores pudieran acceder al otro lado de la cerca de Flores y al suelo. Las autoridades señalaron que prevén regresar al sitio el sábado para continuar con la investigación.

Paul Flores y su familia han estado en el centro de la búsqueda de Smart desde los primeros días de la investigación sobre su desaparición.

La búsqueda en la casa de Susan Flores será “extremadamente minuciosa” y podría tomar varios días, dijo Parkinson al presentador de pódcast Adam Montiel en su programa Up + Adam esta semana.

“Ya hemos demostrado que Paul lo hizo. Creemos que Kristin, en algún momento, estuvo en la propiedad del padre de Paul Flores. Sabemos que ha sido movida, así que estamos investigando hacia dónde fue trasladada”, dijo.

En la conferencia de prensa del viernes, el sheriff amplió lo que le había dicho a Montiel.

“Kristin ha sido movida, y no sabemos cuántas veces ha sido movida ni a dónde, y por eso, el hecho de que la casa de alguien haya sido registrada no significa que no vayamos a volver allí, porque podría haber sido devuelta a ese lugar pensando que es un sitio seguro”, afirmó.

CNN contactó a los abogados que anteriormente representaron a la familia y a Susan Flores, pero no obtuvo respuesta.

Las autoridades han señalado que Paul Flores, quien tenía 19 años y era estudiante de primer año cuando Smart desapareció, fue la última persona que la vio con vida después de que ambos regresaran caminando a sus residencias desde una fiesta.

Pero pasarían décadas antes de que las autoridades reunieran suficientes pruebas para acusarlo del asesinato de Smart.

La policía universitaria lideró inicialmente la investigación por la desaparición de Smart. Sus padres, Stan y Denise, también pasaron semanas buscándola por su cuenta. Su padre colocó carteles con la foto de Kristin, quien era alta y rubia, por toda la ciudad. También organizó su propio grupo de búsqueda para peinar colinas y lagos cercanos, e incluso recurrió a la ayuda de una psíquica para apoyar la búsqueda, según reportes de medios locales.

Luego, dos meses después de que Kristin Smart desapareciera, los investigadores centraron su atención en un hombre que más tarde identificarían como Flores.

El relato de Flores sobre la noche en que Smart desapareció había cambiado, dijo el jefe de la policía de Cal Poly, Tom Mitchell, a reporteros en ese momento, y cuando el estudiante fue interrogado por la policía tenía un ojo morado y raspones y moretones en la rodilla.

Poco después de sus entrevistas iniciales con Flores, el estudiante contrató a un abogado y dejó de cooperar con los investigadores.

La oficina del sheriff del condado de San Luis Obispo asumió el liderazgo de la investigación un mes después de la desaparición.

Durante una búsqueda con perros K-9 en el campus en las semanas posteriores a la desaparición de Smart, varios perros cadavéricos alertaron en la habitación de Flores, dijo el sheriff al San Luis Obispo County Telegram-Tribune en agosto de 1996.

Las alertas, junto con el relato cambiante de Flores y sus lesiones, llevaron a las autoridades a declarar el caso como una investigación criminal y a nombrar a Flores como persona de interés.

Pero aún faltaba una pieza clave de evidencia: el cuerpo de Kristin Smart.

Flores y su familia fueron citados a declarar ante un jurado investigador para dejar constancia de sus declaraciones. Sin embargo, sin evidencia física, los investigadores consideraron que no tenían suficientes elementos para acusarlo del asesinato.

En una entrevista con CNN tres años después de la desaparición de su hija, Stan y Denise Smart dijeron que esperaban poder algún día darle descanso a su hija.

Y compartieron un mensaje para Paul Flores.

“Tendremos una resolución y él deseará haber salido a hablar mucho antes”, dijo Denise Smart.

“Creemos que está definitivamente involucrado”, añadió su esposo. “El mejor resultado sería poder encontrar los restos de nuestra hija y poder obtener algo de justicia”.

Durante décadas, Flores permaneció como persona de interés en la desaparición de Smart.

Y durante décadas, vallas publicitarias con la sonrisa de Smart se mantuvieron como centinelas a lo largo de la autopista 101, instando silenciosamente a cualquiera con información a presentarse.

Pasar frente a la valla era un recordatorio periódico: después de décadas, las autoridades aún no habían encontrado a Kristin, dijo Chris Lambert, un podcaster que creció en la zona, en el primer episodio de su programa “Your Own Backyard”.

Años después, tras leer un artículo del Los Angeles Times sobre la desaparición de Smart, Lambert dijo que se sorprendió al darse cuenta de que vivía cerca de muchos de los lugares del caso. Entonces comenzó a reconstruir los últimos pasos de Smart, entrevistó a su familia e incluso habló con investigadores que trabajaron en el caso durante años.

Con cada episodio, su pódcast ganó tracción, y el nombre de Kristin —y los detalles de su desaparición— recibieron renovada atención.

Mientras tanto, los investigadores continuaron trabajando el caso. Tras décadas con pocos avances visibles, las autoridades tuvieron su primer gran avance público en 2020.

La oficina del sheriff obtuvo una orden para monitorear el teléfono y los mensajes de Paul Flores, entonces de 43 años. En febrero de 2020, los detectives ejecutaron una orden de registro en su casa, así como en las viviendas de su hermana, su madre y su padre, según un comunicado de la oficina del sheriff.

También recuperaron evidencia física de la casa de Flores en abril de ese año, indicó la oficina.

Luego, un año después, en marzo de 2021, los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa de Arroyo Grande del padre de Flores, Ruben. Usaron radar de penetración terrestre y excavaron la propiedad con herramientas manuales, dijo la oficina del sheriff a CNN en ese momento.

“Se descubrió evidencia adicional relacionada con el asesinato de Kristin Smart en el lugar”, señaló el departamento del sheriff en un comunicado.

Más tarde, los fiscales alegarían que Ruben ayudó a su hijo a ocultar el cuerpo de Smart bajo la terraza de la casa familiar antes de trasladar sus restos.

El 13 de abril de 2021 —casi exactamente 25 años después de la desaparición de Kristin Smart— las autoridades arrestaron a Paul Flores y lo acusaron de su asesinato.

Ruben Flores también fue arrestado y acusado de supuestamente ayudar a ocultar el cuerpo de Smart —un cuerpo que los investigadores aún no habían recuperado.

Pero ahora consideraban que su caso era lo suficientemente sólido como para llevarlo ante un jurado.

Los juicios de Paul y Ruben Flores comenzaron en julio de 2022 y se extendieron por casi tres meses.

Los fiscales argumentaron que Paul Flores violó o intentó violar a Smart y la mató en su dormitorio antes de pedirle a su padre que supuestamente ayudara a ocultar el cuerpo bajo la terraza de su casa.

“Docenas de mujeres han relatado agresiones sexuales y conductas depredadoras de Paul Flores que documentan sus 25 años como violador en serie”, escribió el fiscal adjunto del distrito Christopher Peuvrelle en documentos presentados en el caso.

Peuvrelle más tarde dijo a los jurados durante el juicio de Ruben Flores que las búsquedas en su casa revelaron muestras de tierra que dieron positivo por sangre humana, reportó la afiliada de CNN KSBY.

A lo largo de los juicios, los abogados de la familia Flores sostuvieron firmemente la inocencia de sus clientes, citando repetidamente la falta de testigos y evidencia.

Pero en octubre de 2022, dos jurados distintos emitieron sus veredictos. Paul Flores fue declarado culpable de asesinato y posteriormente sentenciado a 25 años a cadena perpetua.

Sin embargo, su padre, Ruben, fue absuelto de los cargos en su contra. Fuera del tribunal, Ruben Flores dijo a periodistas: “Es una lástima que el sistema funcione así, basado en sentimientos en lugar de hechos”.

Añadió que sentía por la familia Smart, porque nunca obtuvieron una respuesta real sobre lo que ocurrió con su hija.

La búsqueda del miércoles en la casa de Susan Flores renovó la esperanza de esas respuestas en la pequeña ciudad de San Luis Obispo, que ha estado sacudida durante décadas por la desaparición de Smart.

Parkinson dijo que durante su tiempo como sheriff ha advertido repetidamente a la familia Smart que maneje sus expectativas y no se haga ilusiones.

Aun así, reconoció: “No hay cierre. Hay justicia y hay alguna forma de paz al tener de vuelta a su hija, y… eso es todo lo que se puede hacer”.

Tras décadas, la familia de Smart y los investigadores que trabajan para traerla de vuelta siguen siendo cautelosamente optimistas.

“Durante treinta años hemos vivido con un dolor que ninguna familia debería soportar, ya que el dolor, la frustración y los contratiempos se han entrelazado en nuestra vida cotidiana”, dijo la familia en un comunicado publicado en su sitio web.

Y, añadieron, seguirán inspirándose en el ejemplo de Kristin Smart: “Ella no era de las que se rinden”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Josh Campbell, Taylor Galgano y Danielle Sills, de CNN.