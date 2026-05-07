Trump no está consiguiendo lo que inicialmente quería de la guerra con Irán

Análisis por Aaron Blake, CNN

Queda por ver qué resultados, si los hay, se obtienen de las recientes conversaciones de paz sobre la guerra de EE.UU. con Irán, tras el intercambio de disparos entre ambos países el jueves.

El presidente Donald Trump ya había afirmado que un acuerdo era inminente. Y, en cualquier caso, el posible acuerdo sobre la mesa parece ser preliminar.

Sin embargo, lo que parece cada vez está más claro es que Trump no está consiguiendo lo que inicialmente quería de esta guerra.

En su aparente afán por poner fin a un conflicto que ha resultado ser más profundo de lo que predijo y que ha hundido sus índices de popularidad a mínimos históricos, Trump parece haber abandonado muchas de sus exigencias maximalistas iniciales.

Eso no significa que el resultado de las últimas idas y venidas no pueda ser un buen acuerdo. Simplemente, está muy lejos de ser el nivel que Trump estableció hace apenas dos meses.

Las conversaciones parecen girar en torno a la elaboración de un breve memorándum que establezca el proceso para una solución negociada a la guerra, aunque hasta el jueves Estados Unidos seguía esperando la respuesta de Irán a la propuesta.

El memorando daría inicio a un período de negociación de 30 días que se centraría en detener el programa nuclear de Irán durante un período determinado —los funcionarios estadounidenses parecen querer al menos 10 años— e implicaría que Irán entregara sus reservas existentes de uranio altamente enriquecido.

A cambio, Estados Unidos podría hacer concesiones, como la flexibilización de las sanciones y el desbloqueo de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. Además, ambas partes se comprometerían a poner fin a las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Pero desde el principio, Trump ha dicho que su objetivo no era una pausa en el programa nuclear de Irán, sino lograr que Irán “nunca” pueda obtener armas nucleares. Lo ha dicho repetidamente, a menudo usando la palabra “nunca”.

Incluso la posibilidad de un acuerdo negociado es algo que Trump rechazó expresamente en su momento.

“¡No habrá ningún acuerdo con Irán, excepto la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, declaró Trump en las redes sociales una semana después del inicio de la guerra.

Otro objetivo que parece haber quedado en el olvido —y bastante rápido, por cierto— es el cambio de régimen.

En su anuncio en video la noche en que comenzó la guerra a finales de febrero, Trump le dijo al pueblo iraní: “Cuando terminemos, tomaremos el control de su Gobierno”, antes de prometer: “Será suyo para que lo tomen”.

“Ahora es el momento de tomar las riendas de tu destino y desatar el futuro próspero y glorioso que está a tu alcance”, añadió Trump. “Este es el momento de actuar. No lo dejes pasar”.

Y esto no fue solo un comentario al margen del anuncio. Esta fue la sección final de Trump.

Pero este tipo de cambio de régimen ya ni siquiera se debate. Trump ha afirmado que la eliminación de varios líderes iraníes constituyó un cambio de régimen, pero ese no es un argumento muy convincente por varias razones, especialmente cuando el actual líder supremo es hijo del anterior.

Otra prioridad que aparecía con frecuencia en la (muy inconsistente) lista de objetivos de la administración era poner fin al apoyo de Irán a grupos interpuestos en Medio Oriente, como Hamas y Hezbollah.

El 2 de marzo, Trump afirmó que uno de sus principales objetivos era “garantizar” que Irán “no pudiera seguir armando, financiando ni dirigiendo” a sus aliados.

Dos días después, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo describió como garantizar que “sus aliados en la región ya no puedan perjudicar a los estadounidenses”.

Cuando el presidente afirmó falsamente que Irán había aceptado “todo” en un acuerdo a mediados de abril, le dijo a CBS News que había accedido a dejar de respaldar a todos los grupos interpuestos.

Pero hoy en día, no hay razón para creer que esta amenaza se haya extinguido o que siquiera sea un tema central en los debates.

Los detalles de las negociaciones que han publicado los medios, incluida CNN, hasta el momento no han incluido a los grupos de presión. Y cuando Trump habló con PBS News el miércoles sobre las perspectivas de un acuerdo, no mencionó a dichos grupos.

Es raro que un esfuerzo bélico logre todos sus objetivos. Pero es notable el afán maximalista de Trump por alcanzar los suyos, y la rapidez con la que su administración parece haber abandonado algunos de ellos.

En algunos casos, los funcionarios parecieron dejar de intentarlo con demasiada rapidez.

Y al menos algunos halcones antiiraníes parecen haberse dado cuenta de que podrían obtener mucho menos de lo que esperaban.

En una rueda de prensa del Departamento de Defensa el martes, un periodista que por lo demás había elogiado a la agencia y el esfuerzo bélico, procedió a presionar al secretario Pete Hegseth para que diera explicaciones por el fracaso en lograr un cambio de régimen y una rendición.

“¿Qué pasó con esa promesa a los iraníes?”, preguntó el periodista. “¿Y cuándo decidió el presidente ceder en su exigencia de rendición incondicional?”

Hegseth afirmó que Trump no había capitulado y sugirió que el pueblo iraní aún podría derrocar a su Gobierno si quisiera, incluso en una fecha posterior.

Luego agregó que el objetivo era garantizar que cualquier acuerdo con Irán incluyera una cláusula que estipulara que el país “nunca poseerá un arma nuclear”. Afirmó que Trump “se ha centrado en eso, y el acuerdo y las negociaciones giran en torno a ello”.

Sin embargo, tan solo unos días después, parece que la palabra “nunca” también queda descartada.

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