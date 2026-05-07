La administración Trump está intentando desviar US$ 2.000 millones de fondos para la salud para pagar el cierre de la USAID

Por Lauren Kent

Según una copia de la notificación obtenida por CNN, el Gobierno de Trump planea redirigir US$ 2.000 millones en fondos destinados a programas de salud globales para cubrir el costo del cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Los fondos provendrían de los presupuestos que el Congreso asignó para programas de salud que abordan la malaria, la tuberculosis, la salud materno-infantil, la nutrición, la seguridad sanitaria mundial, el VIH y otros, según informaron a CNN dos expertos federales en políticas de salud. Aproximadamente US$ 1.200 millones, originalmente destinados a la asistencia para el desarrollo en el extranjero, también serían redirigidos.

En cambio, el Gobierno pretende utilizar esos miles de millones para pagar gastos como costas legales, facturas pendientes y la venta de activos tras el desmantelamiento abrupto de la USAID.

El año pasado, la administración Trump congeló temporalmente casi toda la ayuda exterior y canceló miles de contratos de ayuda humanitaria, al tiempo que desmantelaba la USAID y eliminaba los pocos programas que quedaban bajo la jurisdicción del Departamento de Estado.

En total, el Gobierno estadounidense informó al Congreso que ha reservado más de US$ 19.100 millones para cubrir los costos de cierre de la USAID, la mayor parte de los cuales proviene de contratos de la USAID previamente rescindidos, según la notificación obtenida por CNN y enviada el 20 de abril. La notificación al Congreso fue reportada inicialmente por Devex.

Un grupo de 17 senadores demócratas exige que el Gobierno revierta la notificación presupuestaria “y destine los fondos al uso previsto para salvar vidas y promover los intereses de Estados Unidos, tal como lo ordenó el Congreso el año pasado”.

“La Administración debería comenzar de inmediato a utilizar estos fondos de asistencia exterior para obtener resultados para el pueblo estadounidense. No hay razón para retener estos fondos del año fiscal 2025 para cubrir los gastos superfluos en los que ha incurrido esta Administración por haber optado por desmantelar la USAID”, argumentaron los senadores en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought; y al administrador interino de la USAID, Eric Ueland.

CNN contactó al Departamento de Estado y a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios sobre la propuesta de redirigir los fondos. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó haber recibido las preguntas de CNN, pero no respondió a ellas.

Según expertos en políticas de salud consultados por CNN, desviar los fondos destinados a programas de salud globales podría provocar la muerte de decenas de miles de personas y que miles más enfermen.

Según un análisis del centro de estudios Health Security Policy Academy, basado en el plan de asignación de fondos actual, una reducción de US$ 2.000 millones en la financiación podría provocar aproximadamente 121.000 muertes evitables por tuberculosis y al menos 47.600 por malaria. Y estas son solo dos de las muchas áreas programáticas que sufrirían recortes significativos.

Según una fuente que analizó las cifras, el recorte efectivo de fondos a los programas de nutrición podría provocar la pérdida de una nutrición vital para 22,9 millones de niños menores de 5 años y de instalaciones seguras para dar a luz a más de 5,7 millones de mujeres, según declaró a CNN.

La reorientación de los fondos se produce tras un año de profundos recortes a la ayuda humanitaria mundial por parte de Estados Unidos y otros países donantes. Un estudio publicado en la revista The Lancet, en febrero, reveló que los recortes anteriores a la ayuda mundial podrían provocar al menos 9,4 millones de muertes adicionales para 2030, si continúa la tendencia actual de reducción de fondos.

Según analistas de políticas sanitarias, la administración Trump también está gastando menos de lo que el Congreso ya aprobó para el programa insignia de Estados Unidos contra el VIH, una cantidad que asciende a aproximadamente US$ 1.700 millones.

El programa contra el VIH, denominado Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), fue establecido por la administración Bush en 2003 y se le atribuye haber salvado más de 26 millones de vidas y haber prevenido millones de infecciones, principalmente en África.

El proceso de presupuestación para los fondos del PEPFAR es complejo: el Congreso otorga un plazo de cinco años para gastar gran parte del dinero, pero los analistas afirman que el ritmo actual de gasto del programa está muy por debajo del de años anteriores. Una fuente lo describió como “dinero retenido de una manera sin precedentes”.

Los documentos presupuestarios muestran que, al cierre del último año fiscal en septiembre, el programa contaba con un saldo no gastado estimado de US$ 976,5 millones provenientes de los fondos aprobados por el Congreso el año anterior (año fiscal 2024). Otros US$ 700 millones destinados a la rama del programa PEPFAR implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. aún no se han transferido a los CDC, según informaron a CNN fuentes de analistas de políticas de salud.

Los analistas presupuestarios, así como los defensores de la preservación de estos programas de salud globales, han expresado su preocupación de que la administración Trump intente retirar el dinero que actualmente se encuentra en esas cuentas o simplemente lo retenga hasta el final de su mandato.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios sobre el déficit presupuestario del programa contra el VIH.

Esto se produce justo cuando se publicaron cifras sobre el desempeño del programa de VIH, que mostraron que el número de personas en tratamiento antirretroviral para el VIH se ha mantenido prácticamente constante, un resultado que el alto funcionario del Departamento de Estado, Jeremy Lewin, calificó de “muy muy bueno”.

Sin embargo, los expertos en políticas de salud dieron la voz de alarma ante el fuerte descenso en el número de personas que se someten a pruebas de detección del VIH, así como ante la reducción de las personas diagnosticadas y las que se incorporan recientemente a un tratamiento.

Según un análisis de datos realizado por amfAR, la Fundación para la Investigación del SIDA, el número de pruebas de VIH financiadas por el PEPFAR disminuyó en 14 millones en 2025 en comparación con el año anterior, lo que supone un descenso del 17 %.

“Cuando se observa que disminuye el número de personas que se someten a pruebas… esto sugiere que hay personas que no están siendo diagnosticadas”, dijo Jennifer Kates, directora de Políticas de Salud Pública y Global de KFF, quien argumentó que los resultados generales del PEPFAR parecen contradictorios.

“Eso sería coherente con las interrupciones que ocurrieron el año pasado”, dijo Kates, refiriéndose a la congelación de la ayuda de la administración Trump en 2025 y la cancelación de muchas subvenciones. Añadió que la disminución en las pruebas de VIH también es coherente con el hecho de que la administración esté dando mayor importancia al tratamiento del VIH y menos a la prevención.

“Todas las pruebas que tenemos apuntan a una disminución importante en la cobertura desde enero hasta mediados del año pasado, y eso habrá enfermado a mucha gente”, dijo Charles Kenny, investigador principal del centro de estudios Center for Global Development. “Algunas personas habrán dejado de recibir medicamentos de forma permanente”.

Kenny y otros analistas también expresaron su preocupación por el hecho de que casi 70.000 trabajadores sanitarios comunitarios fueran despedidos el año pasado, según los datos publicados por el PEPFAR y que muchos servicios especializados de atención a domicilio fueran clausurados.

“Quienes más sufrirán las consecuencias son los más difíciles de alcanzar. Por ejemplo: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, adolescentes, mujeres embarazadas, especialmente jóvenes, consumidores de drogas; en estos grupos se detendrá la labor de divulgación, y es probable que aumenten las tasas de infección”, afirmó Kenny. Los expertos señalan que estos grupos son menos propensos a someterse a pruebas y recibir tratamiento en las clínicas de salud públicas.

Dawie Nel, director de OUT, una organización sudafricana LGBTQ+, afirmó que ya han visto a cientos de pacientes con VIH abandonar el tratamiento tras el cierre el año pasado de uno de sus programas de atención médica financiados por la USAID.

“Se puede ver en las cifras que no logramos recuperar para que reciban atención médica; la confianza ya se ha perdido”, dijo Nel. “El panorama es bastante desolador”.

Los expertos han advertido que la reducción del personal sanitario comunitario también tiene implicaciones para la preparación ante futuras pandemias.

Brian Honermann, subdirector de Políticas Públicas de amfAR , advirtió que el control de la epidemia del VIH es frágil y que los avances pueden verse rápidamente comprometidos cuando los sistemas fallan. Añadió que la destrucción de los sistemas de datos aumenta el riesgo real de que un resurgimiento del VIH pase desapercibido y sin diagnosticar.

Otros expertos han compartido esa preocupación, ya que la administración Trump nunca publicó datos oficiales del primer al tercer trimestre sobre el programa de VIH/sida, el año pasado.

“La retirada de fondos del programa PEPFAR causará muertes”, declaró Asia Russell, directora ejecutiva del grupo de defensa Health Gap. “Lo que están haciendo [los Gobiernos] es ocultar sus acciones, negarse a invertir en tecnologías que salvan vidas y trasladar la responsabilidad a los propios países. Y decirles: “Buena suerte, adiós”.

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