Hackers irrumpen en Canvas y afectan a universidades en plena semana de exámenes

Por Ramishah Maruf y Emma Tucker, CNN

Estudiantes que intentaban acceder a calificaciones, materiales de estudio y cuestionarios se encontraron en cambio con un mensaje de un hacker este jueves.

Universidades y sistemas escolares en todo el país, desde la Universidad de Pensilvania hasta la Universidad de Georgetown y la Universidad de Oklahoma, reportaron una nota de rescate en la página principal de los sitios de Canvas de sus instituciones. Canvas es una popular plataforma digital en la nube utilizada para clases.

Canvas tiene más de 30 millones de usuarios activos a nivel global, según afirma su empresa matriz, Instructure, en su sitio web, con más de 8.000 instituciones como clientes. Muchos de esos estudiantes se encuentran en medio de una intensa semana de exámenes finales de primavera.

Varias universidades en todo el país, incluidas Columbia, Rutgers, Princeton, Kent State, Harvard y Georgetown, han emitido comunicados para alertar a los estudiantes sobre el hackeo que afecta a instituciones a nivel nacional. Distritos escolares en California, Florida, Georgia, Oklahoma, Oregón, Nevada, Carolina del Norte, Tennessee, Utah, Virginia y Wisconsin también se han visto afectados.

Este es el segundo incidente de filtración de datos este mes entre escuelas y universidades. El grupo de hackers ShinyHunters se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques. En la nota, reportada por distintos medios estudiantiles, el grupo exigía pagos para evitar nuevas filtraciones de datos.

“ShinyHunters ha vulnerado Instructure (otra vez)”, decía una advertencia en la cuenta de un estudiante de la Universidad de Washington alrededor del mediodía (hora del Pacífico), vista por CNN. “En lugar de contactarnos para resolverlo, nos ignoraron e hicieron algunos ‘parches de seguridad’”.

Instructure indicó en su sitio web que Canvas estaba en “modo de mantenimiento” la tarde del jueves, y agregó que estaba investigando el problema.

El 1 de mayo, en un ataque distinto, Instructure dijo que “experimentó un incidente de ciberseguridad perpetrado por un actor criminal”, pero que logró contener la situación al día siguiente. Sin embargo, la empresa señaló que nombres de usuario, direcciones de correo electrónico y números de identificación estudiantil fueron comprometidos.

“Instructure aún tiene hasta el final del día del 12 de mayo de 2026 para contactarnos”, señalaba la nota del jueves.

CNN se ha comunicado con Instructure para solicitar comentarios.

Un estudiante afectado por el ataque dijo que entró en pánico cuando fue desconectado de su cuenta de Canvas mientras intentaba estudiar para sus exámenes finales en la Universidad de Pensilvania.

“La mayor causa de miedo y ansiedad para mí es que me privaron de recursos importantes para estudiar y dar lo mejor de mí”, dijo a CNN Anish Garimidi, estudiante de tercer año.

Garimidi calificó el incidente como “muy preocupante”, pero dijo que agradece que sus profesores “fueron comprensivos y enviaron materiales por otros medios”.

Otra estudiante, en segundo año en la Universidad de Georgetown, dijo que regresó a su casa en Kentucky la semana pasada porque todos sus proyectos restantes estaban en línea a través de Canvas. Pero la plataforma dejó de funcionar la tarde del jueves para los estudiantes de su universidad, quienes en su lugar encontraron una nota de rescate, dijo Minhal Nazeer a CNN.

Mientras muchos estudiantes están “entrando en pánico”, otros —incluida ella— están contentos porque el ataque significa que tendrán más tiempo para entregar sus trabajos, dijo Nazeer.

“Ya estaba en una buena posición para terminar todos mis trabajos, así que no me afecta demasiado, pero sí veo que me está ayudando un poco, porque he recibido algunas extensiones. Simplemente tengo más tiempo para revisar mis cosas”, dijo.

Melanie Topchyan, estudiante de último año en la Universidad de California en Riverside, dijo que perdió un cuestionario el jueves debido al ataque, que, según ella, está interrumpiendo los horarios de los estudiantes.

Topchyan tiene un examen parcial la próxima semana de una “clase bastante difícil”, dijo, y está preocupada porque necesita acceso a Canvas para revisar grabaciones de clases y apuntes.

“Es un poco estresante”, añadió.

Mientras algunos estudiantes están preocupados por acceder a apuntes y grabaciones de clases, algunos profesores también enfrentan un problema fundamental: cómo comunicarse con sus alumnos.

“Algo que me llamó la atención fue lo dependientes que eran los profesores y el personal docente de esta plataforma incluso para comunicarse con los estudiantes”, dijo Allison Park, estudiante de tercer año en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“El hecho de que este sitio web fuera el vínculo entre el personal docente y los estudiantes fuera del aula… no me di cuenta de cuán grande era esa dependencia hasta que estaban tratando de encontrar nuestros correos electrónicos”, añadió Park.

El propósito principal de Canvas es servir como herramienta de entrega de tareas, según Park, y el uso del correo electrónico como forma de comunicación masiva ahora parece casi obsoleto. “Hay materiales ahí, pero usan la función de anuncios para enviar mensajes a toda la clase; normalmente no es por correo electrónico”, explicó.

De manera similar, la estudiante del MIT Liane Xu dijo que todas sus clases usan Canvas para entregar trabajos y también para calificaciones. “Cada vez más clases tienen todo su contenido en otros sitios web”, señaló.

Aunque las clases podrían cambiar a entregas por correo electrónico, Xu dijo que hay apuntes, videos de clases y otros materiales de estudio a los que necesita acceder en Canvas a medida que se acerca el final del semestre.

La interrupción llevó a la Universidad James Madison a modificar su calendario de exámenes para los estudiantes, originalmente programados para el viernes, pero ahora pospuestos hasta el miércoles, informó la institución en un comunicado.

Para algunos estudiantes de último año en universidades como Columbia, que han estado participando en eventos de celebración en la última semana, el ataque ocurrió en el “momento menos oportuno”, dijo un estudiante de 22 años que prefirió no dar su nombre.

Esto es especialmente cierto para quienes apenas comienzan a recopilar apuntes o preparar guías de estudio después de haber “pospuesto la idea de presentar exámenes la semana siguiente”, dijo a CNN.

“Es desafortunado y, de alguna manera, somos víctimas de esto”, afirmó.

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Con información de Sarah Hutter, Ray Sanchez, Maria Aguilar Prieto y Jillian Sikes, de CNN.