“Estoy intentando sobrevivir”: los empleos en los pequeños negocios familiares están desapareciendo en EE.UU.

Por Matt Egan, CNN

Shirley Modlin fundó su empresa manufacturera hace 20 años en su garaje, junto con su esposo. Ahora, teme que la compañía no sobreviva.

La pequeña empresa de Modlin, con sede en Powhatan, Virginia, enfrenta importantes retrasos en la recepción de componentes y aumentos de precios de hasta un 400 %, factores que ella atribuye a los aranceles. Le resulta difícil trasladar esos costos a sus clientes y se ha retrasado 90 días en los pagos a sus proveedores.

“Todo sufre retrasos o tiene precios desorbitados. Los clientes están furiosos. Nos está matando”, declaró Modlin, propietaria de 3D Design and Manufacturing, en una entrevista telefónica con CNN.

Los pequeños negocios familiares se encuentran bajo una presión creciente debido a la confluencia de varios factores: los aranceles, las altas tasas de interés, el elevado costo del seguro médico y, ahora, el vertiginoso aumento de los costos energéticos.

Las pequeñas empresas con menos de 10 empleados han recortado puestos de trabajo durante 13 meses consecutivos, según un nuevo análisis realizado por el personal demócrata del Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU., que fue compartido en primicia con CNN.

Esto representa un cambio drástico respecto al repunte de optimismo en las pequeñas empresas que siguió a la victoria del presidente Donald Trump, en 2024.

Modlin ya tuvo que renunciar a otorgar aumentos salariales a sus trabajadores este año. Ahora, se ve obligada a contemplar una opción que antes resultaba impensable: vender el negocio o despedir a alguno de sus maquinistas altamente calificados.

“Estoy intentando sobrevivir. No puedo dormir por las noches”, afirmó Modlin.

Trevor Frampton es propietario, junto con su esposa, de una tienda de alimentos y artículos para mascotas en Santa Rosa, California. No han podido trasladar los costos a los consumidores —quienes disponen de escasos recursos económicos— por temor a que estos recurran, en su lugar, a grandes competidores o a opciones de comercio electrónico.

Ahora, Frampton está considerando despedir a algunos empleados por primera vez en una década.

“Algo anda muy mal en esta economía en este momento. Mis clientes compran menos y optan por productos más económicos”, señaló Frampton. “La única opción que me queda es reducir la plantilla y eso me revuelve el estómago”. El empleo en los pequeños negocios familiares se desplomó en 292.200 puestos de trabajo tan solo en 2025, según el análisis del Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU., basado en el Índice de Pequeñas Empresas de Intuit QuickBooks. Esta cifra representa la mayor caída registrada desde que comenzó el seguimiento, hace una década. En comparación, estos pequeños negocios perdieron 87.800 empleos, en 2024.

De hecho, estas empresas de menor tamaño recortaron cuatro veces más empleos el año pasado que en 2020, durante la pandemia, según los datos de Intuit. Dichos datos se basan en una muestra de pequeñas empresas que utilizan QuickBooks para gestionar sus nóminas y facturas.

Sin embargo, una métrica diferente de ADP —que realiza un seguimiento de empresas ligeramente más grandes (aquellas que emplean entre una y 19 personas)— revela un aumento de 526.000 empleos el año pasado. ADP informó que estas pequeñas empresas han añadido 236.000 puestos de trabajo en lo que va del año, incluidos 43.000 empleos, en el mes de abril.

Trump había prometido implementar una combinación de alivio fiscal y desregulación que desencadenaría un auge del empleo en los pequeños negocios locales.

Durante su intervención en un evento de la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas, celebrado esta semana, Trump elogió los esfuerzos del Gobierno para reducir la burocracia, recortar impuestos y permitir que las empresas deduzcan el 100 % del costo de nuevas instalaciones, equipos e inversiones de capital.

“Ustedes son, en esencia, el factor empresarial más importante de todo el país”, declaró Trump ante la asamblea de propietarios de pequeñas empresas. “Son el motor vital de la economía estadounidense. Y con su ayuda, estamos logrando verdaderamente que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

La reforma fiscal de Trump incluyó una nueva disposición que permite a algunos trabajadores quedar exentos del pago de impuestos sobre las propinas.

Jaja Chen, copropietaria de tres cafeterías especializadas en té en Texas, afirmó que esta política resulta beneficiosa tanto para restaurantes como el suyo como para sus empleados.

No obstante, Chen señaló que su negocio sigue lidiando con aumentos de precios vertiginosos en todo tipo de productos, desde los envases hasta ingredientes clave como el té matcha japonés.

“Los márgenes de beneficio de los restaurantes ya son de por sí muy estrechos —a menudo inferiores al 10 %—, por lo que cualquier tipo de arancel o inflación puede determinar la supervivencia o la ruina del negocio”, comentó Chen. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, respondió al informe destacando que la ley de recortes fiscales del año pasado hizo permanente la deducción para las pequeñas empresas, permitió la deducción del 100 % de los gastos en equipos e inversiones de expansión, aumentó el salario neto de los trabajadores y amplió las Zonas de Oportunidad.

“El presidente Trump ha trabajado diligentemente para empoderar a las pequeñas empresas, brindando un alivio fiscal histórico a través de la Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras, eliminando más de US$ 110.000 millones en costos regulatorios y poniendo a los trabajadores estadounidenses en primer lugar mediante reformas cruciales en la SBA”, afirmó Rogers.

Las empresas más pequeñas de los sectores expuestos a aranceles han sido las más agresivas en cuanto a despidos desde abril de 2025, momento en que Trump implementó sus controvertidos aranceles globales, los cuales fueron posteriormente anulados por la Corte Suprema.

Entre abril de 2025 y abril de 2026, el empleo en las empresas con menos de 10 empleados disminuyó en el comercio minorista (-41.700), la manufactura (-38.600), la construcción (-17.700) y el comercio mayorista (-10.400), según reveló el informe del Comité Económico Conjunto.

Asimismo, todos estos sectores han experimentado caídas significativas en sus ingresos mensuales desde abril de 2025, de acuerdo con los datos de Intuit.

“Estas pequeñas empresas simplemente no contaban con la solidez de capital ni con los márgenes adecuados para absorber el aumento en los impuestos comerciales”, afirmó Joe Brusuelas, economista jefe para EE.UU. en RSM.

Brusuelas señaló que las empresas más pequeñas se enfrentan a tres opciones ante una perturbación como la de los aranceles: asumir el costo, aumentar los precios o despedir trabajadores.

“Si bien muchas recurren a una combinación de dos de ellas —o incluso a las tres—, el resultado neto es una mayor inflación y un aumento del desempleo”, comentó Brusuelas.

A pesar de que los aranceles ejercen presión sobre algunas pequeñas empresas, otras continúan surgiendo.

Las solicitudes de creación de empresas sumaron casi 492.000 en marzo, lo que representa una caída de aproximadamente el 1%, respecto a febrero, según la Oficina del Censo. Los emprendedores presentaron 1,56 millones de solicitudes de creación de empresas, entre noviembre y enero; esta cifra constituye el mayor volumen registrado en un periodo de tres meses desde, al menos, el año 2004, según un análisis de CNBC.

Rachel Klein, propietaria de Fire Starter Studios en Los Ángeles, comentó que su pequeña productora se ha visto perjudicada por el encarecimiento de los alimentos, el transporte, el software y la vestimenta.

“En este momento, nos están dando una paliza. Es, sencillamente, un gran revoltijo de cosas donde todo resulta excesivamente caro”, expresó Klein.

¿Cuál es el último punto crítico? El vertiginoso aumento de los costos energéticos a medida que se prolonga la guerra en Medio Oriente.

“El diésel cuesta ahora US$ 7 por galón (3,78 litros). Es una locura”, declaró Klein a CNN esta semana.

La empresa de Klein ha tenido dificultades para trasladar esos costos a sus clientes, dado que muchos de ellos han estado recortando sus presupuestos de marketing. Como consecuencia, ha tenido que recurrir a los despidos. Modlin, propietaria de la empresa manufacturera de Virginia, se muestra satisfecha con el enfoque de Washington en recuperar los empleos manufactureros que han sido externalizados a otros países. Sin embargo, está harta de la imprevisibilidad y de la volatilidad arancelaria que se han convertido en la norma.

“Las pequeñas empresas se están frustrando. No logran llegar a fin de mes y algunas están cerrando sus puertas”, afirmó Modlin. “Basta de juegos. Esto no es un juego. Se trata de la vida de las personas”.

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