El plan de Google para ganar la carrera de la IA en materia de salud: llevarse bien con Apple y otros rivales

Por Lisa Eadicicco, CNN

Google quiere convertirse en tu entrenador físico y asesor de bienestar de referencia… incluso si tienes un Apple Watch.

El gigante tecnológico anunció este jueves una serie de actualizaciones en el ámbito de la salud que sitúan a su entrenador basado en IA en el centro de la escena; esto forma parte de una estrategia más amplia para competir con OpenAI, Microsoft y una oleada de otras empresas tecnológicas que compiten por dominar la forma en que las personas se informan sobre su salud.

Para Google, expandirse más allá de su base de clientes actual —compuesta por propietarios de dispositivos Fitbit y Pixel Watch— resulta fundamental. La compañía apuesta a que el asistente de salud con IA integrado en su nueva aplicación Google Health —anunciada también este jueves— atraerá a usuarios del Apple Watch, del anillo Oura y de los relojes Garmin, así como a aquellas personas que no poseen ningún dispositivo de seguimiento de la salud.

Google se sitúa por detrás de Apple, Samsung y los gigantes tecnológicos chinos Xiaomi y Huawei en el mercado global de tecnología vestible (“wearables”), según datos de la firma de investigación de mercado International Data Corporation. Sin embargo, las últimas actualizaciones sugieren que Google está más enfocado en competir con OpenAI y Microsoft en el sector salud que en dominar el mercado de los relojes inteligentes. En la carrera de la IA, los consumidores recurren cada vez con mayor frecuencia a ChatGPT para resolver sus dudas sobre salud.

“Hoy en día, un atleta cuenta con todo un equipo a su disposición para estas tareas… Tienen un nutricionista, un asesor del sueño y un entrenador físico”, comentó Rishi Chandra, director general de Google Health. “¿Por qué no podríamos tener todos nosotros un equivalente a eso? Y de eso trata, precisamente, este entrenador de salud”.

Algunas instituciones sanitarias, como la Mayo Clinic y la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, advierten que la IA puede resultar imprecisa. Argumentan que las herramientas de IA pueden fallar a la hora de proporcionar el contexto necesario y carecen de la capacidad de razonar y realizar pruebas diagnósticas tal como lo haría un profesional médico.

Google, OpenAI y Microsoft han declarado que sus productos no están diseñados para fines médicos ni para sustituir a los médicos.

Google actualizará la aplicación Fitbit para transformarla en la nueva aplicación Google Health a partir del 19 de mayo. Esta aplicación —que incorpora el entrenador de salud con IA de Google, impulsado por los modelos Gemini de la compañía— ofrecerá resúmenes de los registros médicos que los usuarios decidan compartir, planes de entrenamiento físico semanales y personalizados, y un “chatbot” capaz de responder preguntas relacionadas con los datos médicos y de actividad física del usuario. La compañía también lanzará una nueva pulsera de actividad física llamada Fitbit Air, que carece de pantalla y está diseñada para utilizarse de forma complementaria a la nueva aplicación.

El entrenador de IA también detectará tendencias en el sueño y los entrenamientos de una persona, y las resumirá en la aplicación. Por ejemplo, podría señalar que la carrera de 6,4 kilómetros (4 millas) de un usuario contribuyó a su objetivo semanal de 32 kilómetros (20 millas), o que los datos biométricos de su dispositivo portátil (wearable) Fitbit o Google Pixel indicaron que estaba más descansado tras haber dormido unas horas extra.

Muchas funciones requieren una suscripción a Google Health Premium, que es independiente de los otros planes de IA pagas de Google. Desde octubre pasado, ya está disponible en la aplicación de Fitbit una versión preliminar de este asistente de IA.

Google está analizando activamente cómo integrar su entrenador de salud basado en IA con herramientas que permitan compartir datos de salud entre distintas aplicaciones, tales como Health Connect para Android y HealthKit para Apple, señaló Chandra.

La aplicación Google Health ya procesa datos provenientes de otras aplicaciones y dispositivos; sin embargo, el asistente de IA integrado en ella solo está disponible actualmente para los productos Pixel Watch y Fitbit. Google ha comunicado que está trabajando para incorporar la función de entrenamiento con IA en Google Health para el Apple Watch y otros dispositivos a lo largo de este año.

“Ese es mi objetivo”, afirmó Chandra. “Para que así el usuario pueda elegir el hardware que prefiera”.

La posibilidad de compartir datos entre aplicaciones podría situar al gigante tecnológico a la vanguardia en la forma en que los consumidores utilizan IA. Según una encuesta realizada en abril por el West Health-Gallup Center on Healthcare in America, uno de cada cuatro adultos estadounidenses afirma utilizar IA para realizar consultas o buscar asesoramiento en materia de salud, a menudo antes o después de visitar a un médico. Por su parte, OpenAI reveló a principios de este año que 230 millones de personas recurren semanalmente a ChatGPT para plantear preguntas relacionadas con la salud.

Y la competencia es cada vez más intensa. Samsung, el fabricante de anillos inteligentes Oura y la empresa de pulseras de seguimiento deportivo Whoop han incorporado en los últimos años a sus respectivas aplicaciones observaciones y consejos generados mediante IA.

En marzo, Microsoft adoptó un enfoque similar al de Google y lanzó Copilot Health, una herramienta que utiliza IA para identificar tendencias en los datos procedentes de dispositivos portátiles y registros médicos. En enero, OpenAI presentó ChatGPT Health, una sección de su aplicación diseñada para vincular los registros médicos con los datos generados por las aplicaciones de bienestar.

Para Google, permitir que su entrenador de IA acceda a los datos de otros dispositivos podría resultar fundamental para competir con éxito en el sector de la salud.

“Queremos estar presentes allí donde se encuentren los usuarios”, declaró Chandra. “Las personas que aman su Apple Watch: genial, está bien, trabajemos con ustedes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.