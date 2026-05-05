Así es el mapa distrital diseñado por Florida para dar a los republicanos cuatro escaños más en la Cámara de Representantes

Por Fredreka Schouten, Ethan Cohen y Renée Rigdon, CNN

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un mapa que él mismo diseñó para dar a los republicanos ventaja en hasta cuatro escaños que actualmente están en manos de los demócratas.

Los legisladores estatales aprobaron los nuevos límites apenas unas horas después de que la Corte Suprema de EE.UU. emitiera una decisión que limita el alcance de la Ley de Derecho al Voto en casos de redistribución de distritos. DeSantis utilizó la decisión pendiente como una justificación para impulsar una redistribución de distritos de mitad de década en su estado.

La medida del tribunal ha desencadenado una nueva ronda de intentos de trazar nuevas líneas en varios estados del sur controlados por republicanos.

Los grupos de derechos electorales han dicho que combatirán el mapa de Florida en los tribunales, argumentando que viola una disposición de la constitución estatal que restringe la manipulación partidaria de distritos (conocida como gerrymandering). Pero el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del miércoles podría hacer mucho más difícil impugnar el nuevo mapa.

El mapa apunta a escaños demócratas cerca de Orlando, en el área de la bahía de Tampa y en el sur de Florida.

Aquí hay un vistazo a las comunidades afectadas y el impacto del mapa en los titulares de esos escaños en esas áreas.

El mapa reconfigura de manera drástica el 9º distrito del representante Darren Soto, eliminando partes del área de Orlando y extendiéndolo unos 240 kilómetros hacia el sur, hacia condados rurales profundamente republicanos. Una sección se proyecta hacia el este, extendiéndose hasta Vero Beach en la costa atlántica.

El mapa también altera la composición demográfica de un distrito de mayoría hispana, reduciéndolo de casi 52 % hispano a 39 %, según muestra un análisis de CNN. Soto, el primer floridano de ascendencia puertorriqueña en servir en el Congreso, ha representado el distrito durante casi una década.

Bajo el mapa de DeSantis, el escaño del 10º Distrito ocupado por el representante demócrata Maxwell Frost —el primer miembro de la Generación Z elegido al Congreso— se convertiría en un único punto azul en un mar de distritos republicanos que rodean el área de Orlando.

El plan deja casi sin cambios el 7º Distrito en los suburbios del noreste de Orlando, ocupado por el atribulado representante republicano Cory Mills. Mills, en su tercer mandato —un objetivo principal de campaña para los demócratas este año— está bajo investigación de la Comisión de Ética de la Cámara relacionada con acusaciones de conducta sexual inapropiada y violaciones a las normas de financiamiento de campañas.

Él ha negado repetidamente las acusaciones en su contra. Mills recientemente atrajo a un retador en las primarias republicanas, el expresentador de noticias del área de Orlando, Ryan Elijah.

La representante Kathy Castor, titular en el cargo desde hace 10 mandatos, actualmente representa tanto a Tampa como a St. Petersburg, ciudades a ambos lados de la bahía de Tampa.

El plan de DeSantis desmantela el 14º Distrito de Castor. Elimina St. Petersburg y traslada gran parte de la ciudad al 16º Distrito, actualmente ocupado por el representante republicano Vern Buchanan, quien se retirará del Congreso al final de este mandato.

Y divide Tampa en tres, enviando las partes del norte de la ciudad a dos distritos actualmente ocupados por titulares republicanos, las representantes Laurel Lee y Gus Bilirakis. Eso podría suponer cierto riesgo para esos legisladores republicanos, ya que incorporan más votantes demócratas en sus distritos remodelados. El 15º Distrito de Lee ya estaba entre los señalados por el proyecto “Districts in Play” de la Comisión de Campaña Demócrata para el Congreso.

Otra demócrata , la representante Anna Paulina Luna, vio que su 13º Distrito, que incluye Clearwater, se volviera ligeramente más republicano en el rediseño propuesto. Probablemente permanecería bajo control republicano si el mapa sobrevive a las impugnaciones legales previstas, según Sabato’s Crystal Ball, un boletín político producido por el Centro de Política de la Universidad de Virginia.

El mapa que estuvo vigente para la elección de 2024 da a los demócratas ventaja en cinco distritos del sureste de Florida; el nuevo mapa reduce ese número a tres.

Bajo el nuevo mapa, dos demócratas del sur de Florida, los representantes Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz, quedarían sin distritos evidentes en los que postularse.

El 23º Distrito de Moskowitz sigue siendo demócrata, pero se desplaza más al norte, para abarcar gran parte del territorio que ahora representa la representante Lois Frankel. El distrito actual de Moskowitz dejaría de existir en su forma actual, lo que significa que probablemente tendrá que decidir entre desafiar a Frankel y postularse en uno de los nuevos distritos, más inclinados hacia los republicanos.

Recientemente le dijo a Manu Raju de CNN que hay “tres escaños en los que podría potencialmente postularme. Y así que lo estamos analizando”.

El 25º Distrito de Wasserman Schultz actualmente es demócrata e incluye una franja del condado de Broward desde la costa atlántica hacia ciudades ligeramente tierra adentro, como Pembroke Pines y Miramar. El mapa de DeSantis lo desmantela, distribuyendo sus partes entre otros cuatro distritos.

Un 25º Distrito recién configurado, creado por el equipo de DeSantis, se ciñe a la costa y se vuelve más favorable para los republicanos. Las nuevas líneas transforman el distrito de uno que apoyó a la demócrata Kamala Harris por más de 5 puntos porcentuales en la elección presidencial de 2024 a uno que habría respaldado al presidente Donald Trump por más de 9 puntos, según el análisis de Sabato.

Wasserman Schultz podría tener incluso menos opciones que Moskowitz.

Podría optar por postularse en uno de los escaños más republicanos, quizá contra Moskowitz, o en el 20º Distrito reconfigurado. Ese es un distrito de mayoría minoritaria, gran parte del cual estuvo representado por la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, quien recientemente renunció al Congreso.

Otra titular republicana potencialmente vulnerable en la lista de objetivos de los demócratas, la representante republicana Maria Elvira Salazar, vio que las líneas de su 27º Distrito, que cubre partes de Miami, permanecieron prácticamente sin cambios.

El distrito, de fuerte mayoría hispana, se inclinó por Trump por más de 14 puntos en 2024, pero la popularidad del presidente ha disminuido desde su regreso a la Casa Blanca, incluso entre los votantes latinos. La contienda podría ser una de las más observadas del estado este noviembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.