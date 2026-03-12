¿Qué pasó en el ataque contra una sinagoga cerca de Detroit que alberga una escuela?

Por Sara Smart, Holmes Lybrand y Brynn Gingras, CNN

Un sospechoso murió después de que un auto se estrellara contra una sinagoga en el área de Detroit el jueves, dijo a CNN un funcionario federal de las fuerzas del orden informado sobre el incidente. El sospechoso tenía un rifle, dijo un funcionario de las fuerzas del orden.

El sospechoso fue encontrado muerto en el vehículo en la sinagoga en West Bloomfield Township, Michigan, que contiene una escuela, dijo este jueves el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El cuerpo del sospechoso está gravemente quemado, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que puede dificultar que los investigadores lo identifiquen.

No resultaron heridos niños ni personal, dijo el sheriff. Uno de los guardias de seguridad fue llevado al hospital después de que fuera golpeado por el vehículo, dijo Bouchard, pero se espera que se recupere.

El sospechoso atravesó con el vehículo las puertas del edificio, dijo. En este momento, las autoridades creen que solo había una persona en el auto, según Bouchard.

La seguridad vio a la persona y se enfrentó a ella con disparos, dijo el sheriff.

Los equipos de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, según múltiples funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre la escena.

El sheriff dijo que el vehículo del sospechoso entró “por completo” en el edificio y que las autoridades no pueden determinar el alcance de los daños a la sinagoga.

“Eso ni siquiera puedo decírselo”, dijo Bouchard sobre los posibles daños al edificio. Añadió que las fuerzas del orden tuvieron que “enviar gente con máscaras de gas para despejar esa zona”.

Bouchard dijo que es “difícil decir a qué velocidad” conducía el sospechoso cuando embistió el edificio. “Quiero decir, se desplazaba con determinación y por el pasillo, por lo que vi en el video”, añadió.

El Centro de Primera Infancia de Temple Israel es un jardín de infantes, preescolar y guardería. Los más de 100 estudiantes inscritos en el centro de primera infancia y la escuela están a salvo, dijo la sinagoga en una publicación de Facebook el jueves.

“Los 140 estudiantes de nuestro Centro de Primera Infancia Susan y Harold Loss, nuestro increíble personal, nuestros valientes maestros y nuestro heroico personal de seguridad están todos localizados y a salvo”, dijo la sinagoga en la publicación.

Los maestros utilizaron capacitación previa para mantener a los estudiantes a salvo y tranquilos, dijo la publicación.

West Bloomfield Township está a unos 40 kilómetros al noroeste de Detroit.

August Phillips, Cindy Von Quednow y Toni Odejimi contribuyeron a este informe.