Los superricos usan jets privados para escapar del conflicto en Medio Oriente e impulsan los precios de los chárteres

La demanda de vuelos privados desde Medio Oriente se ha disparado desde el inicio del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán, y quienes pueden permitírselo están pagando precios astronómicos para salir de la región.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero, ha generado la mayor interrupción de los viajes aéreos en toda la región del golfo desde la pandemia de covid-19, con las operaciones de las aerolíneas comerciales gravemente afectadas por cierres del espacio aéreo debido a continuos ataques con misiles y drones.

“La demanda de chárter privado ha aumentado de manera sustancial en los últimos días, ya que los horarios de las aerolíneas comerciales en partes de la región se han vuelto limitados o poco confiables”, dijo a CNN el martes John Matthews, presidente y fundador de la empresa de jets privados AirX.

Decenas de miles de viajeros han quedado varados y, aunque algunas aerolíneas en este momento reabren un número limitado de rutas, quienes tienen bastante dinero han encontrado una forma de sortear el caos: fletar un jet privado.

“Tenemos solicitudes de familias con patrimonios ultraaltos, corporaciones multinacionales que reubican a altos ejecutivos y grupos más grandes como equipos deportivos y producciones de giras que aún necesitan trasladarse juntos”, añadió.

Bernardus Vorster, CEO de la empresa de chárter privado SHY Aviation, dijo a CNN que normalmente hay alrededor de 10 a 15 vuelos de jets privados desde la capital de Omán, Mascate, Dubái y la capital de Arabia Saudita, Riad, en un día normal, pero esto se disparó a 98 el miércoles de la semana pasada.

El aumento de la demanda, el número limitado de aeronaves disponibles y mayores costos de seguros han contribuido a precios más altos de lo normal, dijo Vorster, al igual que el hecho de que los aviones regresan a la región vacíos en la gran mayoría de los casos, lo que significa que los clientes pagan por ambos tramos del viaje.

Un vuelo hizo que un grupo de 12 personas y su perro volaran de Mascate a Estambul, Turquía, un viaje de cinco horas, por US$ 145.000, añadió.

El mismo vuelo habría costado alrededor de US$ 60.000 antes del conflicto, dijo Vorster, lo que equivale a un aumento del 142 %.

Mascate y Riad fueron los aeropuertos de salida preferidos al comienzo del conflicto iniciado por EE.UU. e Israel, debido a que el espacio aéreo y los corredores de vuelo eran más predecibles, aunque desde entonces Dubái se ha vuelto más popular, ya que el emirato alberga a muchas personas que están tratando de salir de la región, explicó Vorster.

“Estambul ha sido el destino más popular debido a su proximidad a la región”, comentó Vorster, con otros destinos que incluyen Atenas y Mumbai.

Sin embargo, los chárteres privados no podrán reducir de manera significativa la interrupción de los viajes en Medio Oriente, tanto por los costos inasequibles como por la falta de capacidad.

“El chárter privado no puede reemplazar la escala de las redes de aerolíneas comerciales, pero puede proporcionar movilidad controlada para organizaciones y grupos que necesitan moverse rápidamente cuando los servicios programados se ven interrumpidos”, dijo Matthews, quien añadió que AirX había asegurado la semana pasada un chárter por un valor de alrededor de 1 millón de euros (US$ 1,16 millones) para un avión con 100 asientos totalmente reclinables.

Vorster también reconoció que el impacto de los chárteres privados en una crisis más amplia sería limitado debido al bajo número de pasajeros.

“El jet privado promedio lleva a 12 personas y, aunque las aeronaves disponibles en la región se mantienen en torno a 40-50 jets, las cifras (de personas que viajan) son relativamente bajas”, dijo Vorster, quien añadió que alrededor de 120 personas han salido de Medio Oriente en vuelos organizados por la empresa en la última semana.

Actualmente hay decenas de miles de personas tratando de salir de la región, y varios gobiernos de todo el mundo trabajan para proporcionar vuelos de repatriación después de que las operaciones de las aerolíneas comerciales se vieran gravemente afectadas por la guerra.

El lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo que facilitó más de dos docenas de vuelos chárter y evacuó a miles de estadounidenses de la región, y un alto funcionario añadió que “la disponibilidad de vuelos comerciales en toda la región continúa mejorando”.

