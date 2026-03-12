Un tiroteo mortal en una universidad de Virginia es investigado como acto de terrorismo, dice el FBI

Por Rebekah Riess, Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz y Elizabeth Wolfe, CNN

Un tiroteo mortal en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, está siendo investigado por el FBI como un acto de terrorismo. Fuentes dijeron a CNN que el sospechoso es un veterano que ya había cumplido una condena en prisión por intentar ayudar a ISIS.

El sospechoso, de 36 años, Mohamed Bailor Jalloh, es un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército que pasó casi siete años en prisión tras declararse culpable de intentar ayudar al grupo extremista islamista, según múltiples funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre el caso.

El atacante abrió fuego dentro de un aula con estudiantes del Reserve Officers’ Training Corps (ROTC), matando a una persona e hiriendo a otras dos antes de que un estudiante lo apuñalara, dijeron las fuentes.

Las tres personas estaban afiliadas a la universidad, dijo el jefe de la Policía universitaria, Garrett Shelton. Sus identidades no han sido confirmadas.

El agresor, identificado posteriormente ante CNN por fuentes como Jalloh, murió, dijo Shelton durante una conferencia de prensa la tarde del jueves.

El tiroteo ocurre apenas unos días después de que dos sospechosos de terrorismo fueran acusados de lanzar bombas improvisadas contra una protesta frente a la casa del alcalde de la Ciudad de New York el sábado, en lo que las autoridades han descrito como un ataque inspirado por ISIS.

El director del FBI, Kash Patel, elogió a un grupo de estudiantes valientes que “intervinieron y sometieron al atacante, acciones que sin duda salvaron vidas junto con la rápida respuesta de las fuerzas del orden”.

El ataque ocurrió durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, un periodo de ayuno y renovación espiritual para la mayoría de los musulmanes. Sin embargo, según registros judiciales, Jalloh había comentado anteriormente que creía que el Ramadán sería el momento ideal para llevar a cabo un ataque.

En 2016, Jalloh intentó conseguir armas para lo que creía sería un ataque cometido en nombre de ISIS y también trató de donar dinero al grupo, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin saberlo, Jalloh estaba hablando con una fuente del FBI. Cuando discutía el calendario para un posible ataque en territorio estadounidense, Jalloh “expresó que sería mejor planificar una operación para el Ramadán”, según una declaración jurada de un agente del FBI.

Jalloh se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y fue condenado a 11 años de prisión en 2017. Fue liberado de custodia federal en diciembre de 2024.

El tiroteo en Constant Hall, el edificio principal de la Facultad de Negocios, ocurrió pocos días antes de que comenzaran las vacaciones escolares de una semana, previstas para el lunes. Tras el incidente, la universidad canceló las clases y las operaciones en su campus principal durante el resto del jueves y el viernes.

“Nuestro campus y nuestra comunidad han quedado profundamente conmocionados y marcados para siempre por este acto de violencia sin sentido, y queremos extender nuestros pensamientos y oraciones a las familias, a las víctimas y a todos los que se vieron afectados por lo ocurrido hoy”, dijo el presidente de la universidad, Brian Hemphill, durante la conferencia de prensa del jueves.

La Policía comenzó a recibir llamadas sobre el tiroteo a las 10:43 a.m.; los agentes llegaron cuatro minutos después; y para las 10:50 a. m. “se determinó que el atacante había fallecido”, dijo Shelton.

Posteriormente se emitió una alerta de despejado, informó la universidad. “Ya no existe una amenaza activa para la comunidad del campus”.

El estudiante Zachary Mulder acababa de salir de clase en Constant Hall y estaba leyendo un libro en un edificio cercano cuando un gran grupo de personas entró corriendo “gritando ‘¡tirador!’ y ‘¡arma!’”, relató.

“Se me encogió el corazón. No sabía muy bien qué estaba pasando. Solo sabía que tenía que irme de inmediato”, dijo Mulder a WTKR, afiliada de CNN. “Fue bastante aterrador en ese momento, porque no sabía qué estaba pasando ni qué tan cerca estaba la amenaza”.

Dos víctimas fueron trasladadas al Norfolk General Hospital, dijo Shelton. Posteriormente, la Policía supo que una tercera víctima “se trasladó por sus propios medios a un hospital en Virginia Beach”.

Según un mensaje en línea del rector Hemphill, estudiantes, profesores y personal recibieron comida y apoyo psicológico después del tiroteo.

El apoyo estatal también se está “movilizando” para asistir a la universidad y a la Policía de Norfolk, dijo la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, en una publicación en X. “He hablado con la dirección de la universidad. Mi administración se mantiene en estrecho contacto con los servicios de emergencia locales”.

Inicialmente, la universidad había informado de una “amenaza activa” en Constant Hall en su sitio web. “Sigan los protocolos de correr, esconderse y luchar. El personal de emergencia está respondiendo. Eviten la zona”, decía una alerta de emergencia de la universidad.

La Universidad Old Dominion es una institución pública con alrededor de 24.000 estudiantes. Está ubicada en Norfolk, a unos 145 kilómetros al sureste de Richmond y a unos 320 kilómetros por carretera al sureste de Washington.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

