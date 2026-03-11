Una nave espacial de la NASA se dispone a realizar un descenso sin control de regreso a la Tierra. Estos son los riesgos

Por Jackie Wattles, CNN

Una enorme sonda espacial podría caer en picado sobre la atmósfera terrestre el martes por la noche, años antes de lo previsto. Y aunque la mayor parte de la nave probablemente se desintegrará en llamas durante el reingreso, algunos componentes podrían sobrevivir, según la NASA.

Los primeros análisis predicen que el vehículo de 600 kilogramos impactará la atmósfera alrededor de las 7:45 p.m. hora de Miami del martes, “con una incertidumbre de +/- 24 horas”, según la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Las probabilidades de que un trozo de residuo cause daño a una persona son de aproximadamente 1 en 4.200, dijo la agencia espacial en un comunicado de prensa.

Según la NASA, esa es una probabilidad baja y más favorable que las de los incidentes con desechos espaciales de años pasados.

“Hemos tenido cosas que han reingresado con una probabilidad de 1 en 1.000, y no pasó nada; si tenemos algunas que son de 1 en 4.000 o 5.000, no es un día terrible para la humanidad”, dijo el Dr. Darren McKnight, investigador técnico sénior de la empresa de seguimiento espacial LeoLabs.

Pero este riesgo es claramente mayor que el de otros eventos notables, como el reingreso de la estación espacial china en 2018, que puso en vilo a diversas partes del mundo. La probabilidad de que los escombros impactaran a un ser humano en ese escenario se estimó en menos de una entre 1 billón, y finalmente nadie resultó herido.

La nave espacial actualmente en cuestión es la ahora desaparecida Sonda Van Allen A, que la NASA lanzó junto con un vehículo gemelo en 2012 para estudiar las dos bandas cósmicas de partículas de alta energía que están atrapadas en el campo magnético de la Tierra a altitudes que van desde aproximadamente 640 a 58.000 kilómetros.

“Los cinturones protegen a la Tierra de la radiación cósmica, las tormentas solares y el viento solar en constante movimiento, que son perjudiciales para los humanos y pueden dañar la tecnología, por lo que comprenderlos es fundamental”, declaró la NASA el martes. La misión de las sondas Van Allen “realizó varios descubrimientos importantes sobre el funcionamiento de los cinturones de radiación a lo largo de su vida útil, incluyendo los primeros datos que muestran la existencia de un tercer cinturón de radiación transitorio, que puede formarse durante períodos de intensa actividad solar”.

La sonda Van Allen A, junto con su gemela, la sonda Van Allen B, estudiaron los cinturones de radiación durante años más de lo esperado antes de concluir su misión en 2019, cuando los vehículos se quedaron sin combustible.

Desde el principio, la NASA pretendió deshacerse de las naves espaciales que estudiaban la radiación, permitiéndoles que se quemaran en la atmósfera al caer a la Tierra. Se entendía que un caldero ardiente de física probablemente reduciría las sondas a fragmentos traza al llegar a la Tierra.

Los planificadores de la misión trazaron en un mapa el regreso de las sondas a casa una vez concluida su misión, realizando algunas maniobras diseñadas para expulsar cualquier resto de combustible y confirmar que los vehículos estaban en condiciones de que la resistencia atmosférica los sacara lentamente de órbita. Esto garantiza que las naves inactivas no pasen una eternidad volando sin control por la órbita terrestre, donde podrían correr el riesgo de colisionar con satélites activos o hábitats como la Estación Espacial Internacional.

Inicialmente, la NASA predijo que la nave espacial regresaría a casa en 2034.

Sin embargo, estos cálculos se realizaron antes del ciclo solar actual, que ha resultado mucho más activo de lo previsto. En 2024, los científicos confirmaron que el Sol había alcanzado su máximo solar, lo que desencadenó intensos fenómenos meteorológicos espaciales, según declaró la NASA el martes. Estas condiciones aumentaron la resistencia atmosférica sobre la nave espacial más allá de las estimaciones iniciales, lo que provocó una reentrada antes de lo previsto.

La sonda Van Allen B también está en camino de ser retirada de la órbita antes de 2030.

Las políticas de la agencia espacial exigen que los vehículos lanzados por Estados Unidos reingresen o se desechen de forma segura dentro de los 25 años posteriores a la finalización de la misión. La eliminación segura puede incluir la desorbitación de la nave espacial o su posicionamiento en una órbita cementerio, o en un área designada para que las naves espaciales abandonadas permanezcan en órbita.

Las órbitas cementerio presentan sus propios problemas, señaló McKnight. Dejar una nave espacial en una no elimina por completo el riesgo de colisiones en órbita, y cualquier choque presenta la posibilidad de que la basura se disperse en otras zonas donde operan satélites activos.

En el caso de las sondas Van Allen, alcanzar una órbita de cementerio también habría gastado combustible precioso que se utilizó para recopilar información científica adicional.

“Ha habido mucha más conciencia sobre la importancia de este problema”, dijo Marlon Sorge, experto en desechos espaciales del grupo de investigación The Aerospace Corporation, financiado con fondos federales. Desde el lanzamiento de las sondas Van Allen en 2012, “hay cada vez más conciencia sobre la necesidad de intentar mitigar lo que sobrevive en la Tierra”.

Es posible, dijo Sorge, que la NASA hubiera diseñado la misión de manera diferente si se hubiera lanzado hoy, tal vez con el objetivo de garantizar que ninguna pieza del vehículo sobreviviera al reingreso, como lo hacen muchos operadores de satélites modernos.

A medida que el costo de los vuelos espaciales se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas, el problema de los desechos espaciales ha crecido en alcance y escala.

Entre los incidentes recientes que han acaparado titulares se encuentra un trozo de basura arrojado desde la Estación Espacial Internacional que sobrevivió inesperadamente al reingreso y perforó el techo de una casa en Florida en 2024. Piezas de hardware de compañías privadas de cohetes, incluidas SpaceX y Blue Origin, también han aparecido en playas y propiedades privadas de todo el mundo.

Estos casos son en realidad bastante comunes, señaló McKnight.

“Recibimos aproximadamente un objeto a la semana: un cuerpo de cohete inerte, otra carga útil que quizás no sea tan visible como esta. Así que, aproximadamente una vez a la semana, algo de masa sobrevive hasta la Tierra”, dijo McKnight.

