Puede que los fósiles no logren contar la historia completa de los primeros humanos. Los mosquitos podrían llenar los vacíos

Los mosquitos no siempre han sentido afinidad por la sangre humana, en parte porque estos diminutos pero peligrosos insectos han existido mucho antes que los humanos.

Según un nuevo estudio, determinar cuándo los mosquitos cambiaron su preferencia por la sangre humana podría brindar una nueva perspectiva sobre la propagación de los primeros ancestros humanos por el mundo.

El análisis genético reveló que ciertos mosquitos recolectados en el sudeste asiático, incluidos algunos capaces de transmitir la malaria, probablemente evolucionaron en respuesta a la presencia de nuestros primeros ancestros, u homínidos, en la región hace entre 2,9 y 1,6 millones de años, lo que podría respaldar algunas hipótesis sobre cuándo los humanos prehistóricos llegaron a la zona.

Los hallazgos, publicados el 26 de febrero en la revista Scientific Reports, sugieren que el Homo erectus podría haber estado presente en cantidades lo suficientemente abundantes como para desencadenar dicha adaptación en algunos mosquitos que habitan en los bosques, afirmó la coautora del estudio, Catherine Walton, profesora titular de Ciencias de la Tierra y Ambientales en la Universidad de Manchester, Reino Unido.

Tradicionalmente, los científicos se han basado en evidencia fósil y fuentes de ADN antiguo para trazar la cronología y la ubicación de los humanos prehistóricos durante su expansión fuera de África. Sin embargo, estos rastros físicos a menudo se pierden en el tiempo.

Métodos no arqueológicos, como la secuenciación de ADN y la modelización informática, podrían ayudar a rastrear la huella humana en entornos como los climas húmedos y tropicales del Sudeste Asiático, donde las condiciones aceleran la descomposición de los restos.

Diferentes grupos de investigadores han debatido durante décadas si los primeros ancestros humanos, como el Homo erectus, llegaron al sudeste asiático hace alrededor de 1,8 o 1,3 millones de años, debido a la escasez del registro fósil.

“Creo que es tan difícil y desafiante reconstruir esa historia que realmente tenemos que recurrir a diversas fuentes de información”, declaró Walton a CNN. “Lo que podemos obtener de mosquitos, fósiles o genomas humanos es, a su manera, limitado. Por lo tanto, intentar unirlos y ver cuándo coinciden es lo que puede hacer la diferencia”.

Se puede pensar que los mosquitos son principalmente plagas que buscan activamente a los humanos, pero la alimentación con sangre humana es poco común entre las más de 3.500 especies conocidas, según la autora principal del estudio, Upasana Shyamsunder Singh, investigadora postdoctoral de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Algunos mosquitos del grupo Anopheles leucosphyrus del sudeste asiático son antropofílicos, lo que significa que prefieren la sangre humana a la de otros animales.

Descifrar la evolución de esta preferencia alimentaria permite comprender mejor cómo la malaria se propaga a partir de patógenos que portan estos mosquitos en la actualidad.

“Nos interesaba saber por qué algunos miembros del grupo Leucosphyrus se sienten tan atraídos por los humanos, mientras que otros se sienten atraídos por los monos que pican, y queríamos ver cómo y cuándo se produjo esta transición”, explicó Singh.

El equipo secuenció el ADN de 38 mosquitos diferentes pertenecientes a 11 especies del grupo Leucosphyrus, que se recolectaron con mucho esfuerzo durante el trabajo de campo realizado entre 1992 y 2020 en el sudeste asiático.

Un trabajo de campo en Borneo ofreció información innovadora sobre el comportamiento de los mosquitos que se alimentan de sangre humana en comparación con aquellos que prefieren alimentarse de monos, explicó Walton.

Los investigadores rastrearon cuándo y cómo los mosquitos, que vivían en pequeños charcos de agua en las selvas tropicales, se acercaban a los humanos intentando picarlos. Mientras tanto, pasaron muchas noches infructuosas sentados en los árboles intentando capturar otros mosquitos que preferían a los monos. Dado que estos mosquitos no volaban cerca de los humanos, los investigadores tuvieron que recolectar larvas del suelo bajo los árboles.

El equipo reconstruyó la historia evolutiva del grupo Leucosphyrus utilizando ADN, estimaciones de mutaciones genéticas y modelos informáticos. Los resultados mostraron que, si bien los mosquitos comenzaron alimentándose de primates no humanos, la preferencia por la alimentación con sangre humana evolucionó en un subgrupo del grupo hace entre 2,9 y 1,6 millones de años en una región llamada Sondalandia, que incluye Java, Sumatra, Borneo y la península malaya.

Es probable que Sondalandia estuviera cubierta de selvas tropicales que persistieron durante millones de años, lo que proporciona el hábitat perfecto para los mosquitos.

“Y luego, en los últimos dos millones de años, se produjeron muchos cambios ambientales que también influyen en la historia humana, donde se empiezan a observar fluctuaciones climáticas periódicas”, afirmó Walton.

Las condiciones más frías y secas podrían haber dado lugar a bosques y pastizales estacionales, lo que podría haber facilitado la migración de los primeros homínidos a través de Sondalandia y podría haber provocado que las especies de mosquitos decidieran o bien permanecer en la selva tropical o bien adaptarse a nuevos entornos y fuentes de alimento, escribieron los autores del estudio.

“Los homínidos debieron ser relativamente numerosos, sobre todo en comparación con los primates no humanos, para haber impulsado ese cambio en los mosquitos”, afirmó Walton.

Laurent Husson, investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble Alpes (Francia), afirmó que el estudio muestra las relaciones dentro de lo que él denomina el sistema terrestre: cómo los cambios en el planeta, el clima y la vegetación pueden influir en los cambios de especies individuales, como los mosquitos y los primeros humanos.

“Desentrañar estas delicadas relaciones es sumamente estimulante, y parece que se abren grandes vías para investigar lo que podríamos denominar el sistema terrestre”, escribió Husson en un correo electrónico.

Si bien Husson no participó en el nuevo estudio, fue autor de investigaciones previas que sugieren la presencia del Homo erectus en Sondalandia hace 1,8 millones de años.

Estudiar las plagas que dependen de los humanos puede revelar nuestra historia evolutiva, afirmó el Dr. David L. Reed, director interino del Museo de Historia Natural de Florida.

“En su ADN se encuentra escrito un relato completamente distinto de nuestra historia”, escribió Reed en un correo electrónico. “El uso de los parásitos adecuados, aquellos que rastrean de cerca a los humanos, y herramientas modernas como la genómica, sin duda seguirán llenando los vacíos en nuestra comprensión de la evolución humana”.

Reed no participó en este estudio, pero ha trabajado en investigaciones que demostraron cómo la diversidad genética de los piojos de la cabeza está relacionada con los movimientos migratorios de los humanos en las Américas a lo largo del tiempo.

En el futuro, los autores del nuevo estudio quieren rastrear cómo otros genes, como los olfativos utilizados para detectar las firmas químicas de los huéspedes, evolucionaron en los mosquitos a lo largo del tiempo y determinar si cambiaron secuencialmente o si hubo un rápido estallido de adaptación en respuesta a la presencia de nuevos huéspedes.

Rastrear la historia de microdepredadores como los mosquitos es una forma de pensar innovadora que puede contribuir a llenar vacíos donde el registro fósil de homínidos es casi inexistente y complementar futuros hallazgos arqueológicos, afirmó el Dr. Fernando A. Villanea, profesor adjunto del departamento de antropología de la Universidad de Colorado, Boulder. Villanea no participó en el estudio, pero fue uno de los revisores del manuscrito original.

“Utilizar la aparición de especies de mosquitos que se alimentan exclusivamente de humanos en la actualidad para inferir el momento de la llegada de los homínidos al Sudeste Asiático es brillante”, escribió Villanea por correo electrónico. “Solo el tiempo dirá si la evidencia fósil respaldará una llegada temprana del Homo erectus —u otros homínidos arcaicos— al Sudeste Asiático, pero el artículo es una contribución importante para ampliar nuestros horizontes teóricos y para que los paleoantropólogos tengan presente esa posibilidad”.

