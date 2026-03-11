Los músicos de “KPop Demon Hunters” y “Sinners” cantarán en la gala de los premios Oscar

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood informó el martes en un comunicado que el trío Huntr/X de la película “KPop Demon Hunters” y la leyenda del blues Buddy Guy, de la cinta “Sinners”, cantarán este domingo en la gala de la edición 98 de los premios Oscar.

Los productores ejecutivos de la ceremonia, Raj Kapoor y Katy Mullan, dijeron en el comunicado: “Este año, nuestras presentaciones musicales están inspiradas en dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine: ‘Sinners’, la película más nominada en la historia de los Oscar, y ‘KPop Demon Hunters’, una sensación de la cultura pop global. Estos momentos del espectáculo son más que simples actuaciones: se convierten en homenajes cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narración”.

La sección dedicada a “KPop Demon Hunters” se iniciará con una fusión de instrumentos tradicionales coreanos y danza antes de dar paso a las cantantes Ejae, Audrey Nuna y Reri Ami —las voces reales de la agrupación Huntr/X en la película— para que interpreten el éxito “Golden”, la canción original nominada al premio Oscar.

El tributo a “Sinners” promete ser uno de los momentos cumbres de la gala, con la presentación en vivo en el Dolby Theatre de Los Ángeles del músico revelación de la película, Miles Caton, y el compositor Raphael Saadiq, nominado al premio Oscar, para interpretar la canción nominada “I Lied to You”. Y les acompañarán en escena la leyenda del blues Buddy Guy junto con Misty Copeland, Eric Gales, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

Además, el espectáculo contará con la participación del cantante Josh Groban y el Coro Maestro de Los Ángeles.

Los productores Kapoor y Mullan informaron que en los próximos días anunciarán qué otros músicos participarán de la ceremonia.

El comediante Conan O’Brien será el presentador de la edición 98 de los premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

