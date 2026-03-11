La inflación se mantuvo estable en febrero, pero la guerra con Irán podría cambiar eso

Por Elisabeth Buchwald, CNN

La inflación anual se mantuvo sin cambios el mes pasado en 2,4 %, según el índice de precios al consumidor más reciente, publicado este miércoles.

En términos mensuales, los precios aumentaron 0,3 % en febrero, un ritmo más rápido que el 0,2 % registrado en enero, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los datos de inflación de febrero se recopilaron antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán. El conflicto de dos semanas ya ha impulsado los costos de la energía y ha elevado los precios de la gasolina para los estadounidenses. Esos aumentos podrían comenzar a reflejarse aún más en los datos de inflación en los próximos meses.

“Estas cifras de inflación ofrecen algo de alivio, pero el aumento de los precios de la energía este mes las convierte en un vestigio del pasado”, dijo David Russell, jefe global de estrategia de mercados de TradeStation, en una nota publicada este miércoles. “Los inversionistas y la Reserva Federal están ahora en territorio desconocido, tomando sus señales del petróleo crudo y del tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz”.

La vía marítima, situada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es la única forma de transportar crudo desde el rico en petróleo Golfo Pérsico hacia el resto del mundo. Irán controla su lado norte. Los petroleros no han podido transitar por allí de forma segura.

Ya el mes pasado los precios de la energía aumentaron 0,6 %. Dentro de esa categoría, el mayor incremento mensual fue el del fuel oil, que subió 11,1 %. El combustible para calefacción aumentó 3,1 % y los precios de la gasolina subieron 0,8 %. Mientras tanto, las tarifas de electricidad bajaron 0,7 % el mes pasado.

Los datos mensuales de inflación general están en línea con las previsiones de los economistas de un aumento de 0,.3 % mensual y por debajo de la tasa anual de 2,5 % que habían pronosticado.

Excluyendo los precios de los alimentos y la energía, que tienden a ser más volátiles que otras categorías que se siguen, la inflación subyacente se mantuvo sin cambios respecto a enero en términos anuales, en 2,5 %. En términos mensuales aumentó 0,2 %, un ritmo más lento que el 0,3 % registrado en enero.

El impacto de los aranceles del presidente Donald Trump continuó reflejándose en los precios que pagan los consumidores por bienes altamente importados. Entre ellos, los precios de la ropa subieron 1,3 % el mes pasado y los muebles y artículos para el hogar aumentaron 0,3 %.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles más amplios de Trump hacia finales del mes pasado, las empresas aún no han recibido reembolsos por los pagos en exceso.

Si bien el Gobierno prometió recientemente poner en funcionamiento el próximo mes un nuevo sistema para procesar esos reembolsos, es poco probable que las empresas reduzcan los precios una vez que finalmente reciban el dinero del Gobierno. Sin embargo, no está claro exactamente cuánto tiempo podría tomar ese proceso.

Además, Trump impuso un arancel general del 10 % después del fallo de la Corte Suprema, utilizando otra ley comercial. También siguen vigentes varios aranceles sectoriales, incluido un impuesto del 25 % a los muebles importados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.