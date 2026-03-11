Katie Perry contra Katy Perry: diseñadora australiana gana litigio sobre la marca del nombre a la estrella del pop

Por Lex Harvey y Angus Watson, CNN

La diseñadora de moda con sede en Sydney, Katie Perry, siempre soñó con crear su propia marca de ropa. Nunca imaginó que una estrella del pop mundial sería su mayor obstáculo.

Pero este miércoles, el tribunal más alto de Australia dictaminó que Perry, quien ahora lleva el apellido de casada Katie Taylor, tiene derecho a vender ropa bajo su propio nombre.

Es una gran victoria para la dueña de un pequeño negocio, quien hace más de 15 años recibió una carta de la otra Katy Perry —sí, esa misma.

“Imagínatelo. Acababa de inaugurar mi primer showroom”, le dijo a CNN, recordando el momento en 2009, dos años después de lanzar su línea de moda “Katie Perry”, que vende básicos coloridos y cómodos.

“Volví al showroom, había copas de champán vacías por todas partes, abrí mi correspondencia y todo lo que recuerdo es mirar este papel que decía, cese y desista. Detenga la venta de su ropa, detenga cualquier sitio web y detenga cualquier material publicitario”.

Perry, la cantante estadounidense cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, estaba alcanzando la fama internacional tras el lanzamiento de sus populares sencillos “I Kissed a Girl” y “Hot N Cold”, que encabezaban las listas australianas y globales en 2008.

Antes de la primera gira australiana de Perry en 2009, sus abogados enviaron a Taylor una carta exigiendo que retirara su solicitud de marca registrada, que ella había presentado meses antes.

“Recuerdo que me puse a llorar y pensé, ¿de qué se trata todo esto? No he hecho nada malo”, dijo Taylor.

Esa carta dio inicio a una saga legal que duraría casi dos décadas, pasando por varios tribunales, hasta que el Tribunal Superior de Australia determinó este miércoles que el uso por parte de la diseñadora de su propio nombre para su marca de ropa no violaba las leyes de marcas registradas.

“Honestamente, se siente como un sueño”, dijo Taylor a CNN después de leer la sentencia. “Sigo pensando, como, oh Dios mío, ¿esto realmente ha sucedido?”

CNN se ha puesto en contacto con el equipo de Perry para obtener comentarios sobre el resultado.

El caso trataba sobre quién tenía el derecho legal de vender ropa bajo el nombre de Katie —o Katy— Perry.

Taylor dijo que escuchó por primera vez sobre Perry en julio de 2008 cuando “I Kissed a Girl” sonó en la radio, según la declaración judicial del miércoles.

Taylor “compró la canción en iTunes porque quería apoyar a una artista que tenía el mismo nombre que ella”.

Pero sus nombres coincidentes pronto empezarían a generar una brecha entre ellas.

Después de la carta de 2009, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos, según los documentos judiciales.

A Taylor se le concedió la marca registrada para ropa y Perry modificó su solicitud para incluir solo música y entretenimiento, de acuerdo con el fallo judicial.

La batalla legal pasó a un segundo plano. Pero a medida que la fama de Perry crecía y continuaba de gira por el mundo, incluyendo Australia, empezó a ofrecer merchandising de sus giras, incluida ropa, a sus fans.

En 2019, Taylor demandó a la cantante, argumentando que Perry había infringido su marca registrada.

Taylor ganó su caso en la Corte Federal pero perdió en la apelación, con los jueces encontrando que la reputación de Perry en Australia era más fuerte que la de Taylor en el momento en que Taylor había registrado su solicitud de marca, y que es una práctica común para las estrellas del pop vender mercancía.

En una fuerte reprimenda contra el caso de Taylor, argumentaron que su marca registrada “Katie Perry” debía ser cancelada.

Pero este miércoles, el Tribunal Superior de Australia revocó la decisión, argumentando que la cancelación de la marca no estaba justificada y que el uso de la marca “Katie Perry” no era probable que engañara o causara confusión.

Taylor dijo que la batalla judicial fue un proceso largo y difícil, pero lo hizo para demostrar que las marcas registradas están para proteger a las pequeñas empresas, no solo a las grandes marcas.

“Mucha gente me dijo, como, ¿por qué no simplemente te rindes? No vale la pena. Realmente creo en defender tus valores. La verdad y la justicia son parte de mi esencia y mis valores”.

Ahora es “volver al negocio” y vender sus prendas en mercados de Sydney, dijo Taylor.

“Pero sin esto sobre mi cabeza, que es como ha sido realmente desde 2009. Solo una pesadez y mucho miedo, un limbo”, dijo.

“Ahora realmente puedo empezar a mirar hacia adelante y enfocarme en el futuro. Estoy muy emocionada”.

