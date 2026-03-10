Trump se contradice repetidamente sobre Irán en apenas unas horas

Análisis por Aaron Blake

La retórica del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán ha sido confusa y contradictoria desde mucho antes de que comenzaran los primeros ataques.

Pero el lunes hizo declaraciones muy diferentes sobre los mismos temas en el lapso de solo unas pocas horas.

La gran noticia del lunes por la tarde fue que parecía que la guerra estaba a punto de terminar, al menos a juzgar por los comentarios de Trump.

En una entrevista telefónica con CBS News, Trump declaró: “Creo que la guerra está prácticamente terminada”.

Pero casi al mismo tiempo, la cuenta de respuesta rápida del Departamento de Defensa publicó en X: “Apenas hemos comenzado a luchar”, sin más contexto. (Y hace apenas unos días, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizó en el programa “60 Minutes” de CBS, en una entrevista grabada el viernes, que “esto es solo el comienzo”).

Y el comentario de Trump en esa entrevista del lunes también fue bastante diferente de lo que diría más tarde.

“Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente”, manifestó en un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes en Florida. “Seguimos adelante con más determinación que nunca para lograr la victoria definitiva que pondrá fin a este peligro persistente de una vez por todas”.

Minutos después de ese discurso, Trump, en una conferencia de prensa, volvió a calificar la victoria de no tan completa.

“No cederemos hasta derrotar total y decisivamente al enemigo”, afirmó.

“Podríamos decir que es un éxito rotundo ahora mismo; al salir de aquí, podría decirlo”, añadió Trump. “O podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá”.

Trump también ofreció algunos comentarios contradictorios sobre el estado del poder de fuego de Irán.

En la misma entrevista de CBS, sugirió que Irán ya no tenía medios para luchar.

Irán “no tiene armada, no tiene comunicaciones, no tiene fuerza aérea”, indicó Trump.

Añadió: “Ya han disparado todo lo que tenían que disparar”.

Y: “Si te fijas, no les queda nada. No queda nada en términos militares”.

En su conferencia de prensa, también afirmó: “No tienen radar, no tienen telecomunicaciones… Todo se acabó”.

Pero en otras partes de ese evento, él consideró que las mismas capacidades estaban muy disminuidas en lugar de haber desaparecido.

Aunque anteriormente había dicho que Irán “no tenía armada”, en cambio afirmó que “la mayor parte del poder naval de Irán se ha hundido”.

(Trump también aumentó rápidamente el número de barcos iraníes que, según él, las fuerzas estadounidenses habían hundido, de 46 durante su discurso a 50 y luego a 51 en su conferencia de prensa).

Si bien había dicho que Irán disparó básicamente todo lo que tenía, en otro momento declaró que su capacidad de misiles se había “reducido a alrededor del 10 %, tal vez menos” y en otro momento indicó que “la mayoría” de los misiles habían sido utilizados o destruidos.

“Los drones probablemente se han reducido al 25 % y pronto se reducirán a nada”, añadió.

Mientras Trump resaltaba los éxitos del esfuerzo bélico en la conferencia de prensa, inicialmente afirmó que el liderazgo de Irán había desaparecido por completo.

“Todo lo que tenían se ha ido, incluido su liderazgo”, apuntó.

“No tienen liderazgo”, añadió.

Pero entonces se dio cuenta de que “los dos niveles de liderazgo han desaparecido” y que “la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de los líderes de los que hablan”.

Pero uno de los nombres resulta bastante familiar. El nuevo líder supremo de Irán es Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

Y a pesar de haber calificado al liderazgo de Irán como irremediablemente desaparecido apenas siete minutos antes, Trump pintó al nuevo Jamenei básicamente como una continuación de ese liderazgo.

“Me decepcionó, porque pensamos que esto solo traerá más del mismo problema al país”, manifestó. “Así que me decepcionó su decisión”.

Trump llamó la atención el sábado al sugerir que Irán era responsable del ataque a una escuela primaria en su propio territorio, a pesar de que había muchas pruebas de que podría haber sido Estados Unidos.

“En mi opinión, basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One.

Al final fue más firme y dijo que “lo hizo Irán”.

Cuando se le presionó sobre el tema en su conferencia de prensa del lunes, Trump insinuó que era Irán, pero no tan fuertemente, sugiriendo que Teherán podría haber conseguido un misil Tomahawk “genérico”, un arma que no se sabe que el país tenga.

Pero luego, cuando se notó que Hegseth, quien estaba a su lado el sábado, se negó a respaldar la afirmación de Trump sobre la responsabilidad de Irán, el presidente admitió: “Simplemente no sabía lo suficiente al respecto. Creo que es algo que me dijeron que está bajo investigación”, antes de reiterar sus afirmaciones de que otros países tienen Tomahwaks.

“Pero ciertamente, sea cual sea el resultado del informe de la investigación, estoy dispuesto a vivir con ese informe”, expresó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.