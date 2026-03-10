“Muchas noches sin dormir”: por qué la guerra en Irán podría costarle a Iraq un lugar en el Mundial de 2026

Por Don Riddell, CNN

La selección masculina de fútbol de Iraq está a solo 90 minutos de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 40 años, en teoría. Eventos ajenos al control del equipo han reforzado el dicho de que el último tramo suele ser el más difícil.

El 31 de marzo, los Leones de Mesopotamia se enfrentarán al ganador del partido entre Bolivia y Surinam, que se enfrentarán cinco días antes, en un repechaje clasificatorio para el Mundial de 2026.

Sin embargo, la guerra en Irán y la violencia que se ha extendido a muchos otros países de Medio Oriente significan que Iraq casi con certeza no podrá viajar a tiempo al partido en Monterrey, México.

Graham Arnold, el entrenador australiano del equipo, declaró a CNN Sports que la mayoría de sus jugadores y todo su cuerpo técnico estarán atrapados en Iraq al menos hasta el 1 de abril, el día después del partido, porque el espacio aéreo sobre el país ha sido cerrado.

“Es estresante”, explicó. “Es un gran reto. Tengo unos cuatro o cinco planes ahora mismo, y obviamente, todos son diferentes. Muchas noches en vela preocupándome por acertar con la planificación”.

La Asociación Iraquí de Fútbol (IFA) solicitó formalmente a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que posponga el partido para que el equipo pueda viajar a México, según informó a CNN Sports una fuente de la organización.

Se espera que la FIFA tome una decisión a finales de semana.

Mientras tanto, Arnold está bajo mucha presión. No solo aproximadamente el 60 % de su equipo está confinado en Iraq durante el resto del mes, sino que su equipo médico también está varado en Qatar y él está atrapado en Dubai, donde estaba evaluando a un par de sus jugadores cuando estallaron las hostilidades el 28 de febrero.

Es una situación que Arnold compara con los primeros días de la pandemia de covid-19, cuando entrenaba a la selección nacional australiana.

Dijo que en ese momento tenía un plan “A, B, C, D, E y F para intentar superarlo”, pero esta vez tiene las manos completamente atadas, no solo por la logística del viaje, sino también porque el cierre de las embajadas en la región dificulta la obtención de visas tanto para México como para Estados Unidos.

Asegura que un campamento de entrenamiento planeado en Houston, Texas, para adaptarse al clima y la zona horaria ya se ha cancelado.

Con el espacio aéreo cerrado, la única solución remotamente viable sería sacar a los jugadores de Iraq en autobús, pero Arnold dice que eso no es viable.

“Un viaje en autobús de 30 horas a otro país no es posible, no es saludable para los jugadores, y además están las complicaciones, de nuevo, de las posibles visas para entrar a esos países”, comentó.

Mientras tanto, la FIFA ahora debe prepararse para la posibilidad de que Irán se retire del torneo, que está siendo coorganizado por el país que los atacó.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), puso en duda la participación de su país cuando declaró: “Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia la Copa del Mundo con esperanza”.

Desde el torneo de 1950 en Brasil, ningún equipo se había retirado de la competencia después de la clasificación.

Si Irán se retira, la FIFA tendrá que encontrar un sustituto y Arnold confía en que el puesto vacante debería ser otorgado a su equipo.

“Irán es parte de la Confederación Asiática de Fútbol, ​​al igual que Iraq. Si Irán queda fuera, seremos los siguientes en la fila”, afirmó.

La solución que propone es que la FIFA retrase el partido de repechaje contra Bolivia o Surinam hasta la semana anterior al inicio del Mundial, dándole a su equipo una oportunidad justa de viajar y prepararse, y también dándole a la FIFA cierto margen para maniobrar en la situación de Irán.

“Bolivia y Surinam pueden jugar en marzo”, opinó, “no tienen complicaciones. Podríamos jugar contra el ganador justo antes del Mundial. El ganador se queda, el perdedor se va. Estoy concentrado en nosotros mismos, en asegurarme de que los jugadores y todo esté listo. Pero en este momento, es muy difícil”.

