Los precios del petróleo se desploman tras dichos de Trump de que la guerra con Irán terminará “muy pronto”

Los precios del petróleo cayeron bruscamente este martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra con Irán terminaría “muy pronto”, aunque siguen siendo volátiles y muy por encima de los niveles anteriores al conflicto.

También este martes, el mayor exportador de petróleo del mundo, Saudi Aramco, advirtió sobre las posibles “consecuencias catastróficas” de la guerra para los mercados petroleros si los flujos no se reanudan a través del vital estrecho de Ormuz.﻿

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cayó un 7 %, cotizando a US$ 91,8 por barril. El WTI, la referencia estadounidense, cayó más de un 6 %, situándose en torno a los US$ 88,6 por barril. Estos precios se comparan con los US$ 73 y US$ 67, respectivamente, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero.

El lunes por la mañana, los precios del petróleo superaron los US$ 100 por barril, superando esa marca por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El Brent llegó a rozar los US$ 120 por barril en un momento dado del lunes.

La brusca reversión de los precios se produjo después de que los comentarios de Trump durante una entrevista telefónica con CBS pareciera que calmaron los mercados. “Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró a la emisora.

Aunque más tarde pareció contradecir esas declaraciones, los inversores también tenían esperanzas en otras opciones que ahora estaban sobre la mesa para aumentar el suministro mundial de petróleo y reanudar los tránsitos de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, el principal canal para transportar la abundante producción de petróleo de Medio Oriente al resto del mundo.

Por ejemplo, la Casa Blanca ha declarado que proporcionará seguros y escoltas navales para los buques que transiten por el estrecho, aunque aún no se ha establecido un plan claro. Este martes, Trump prometió atacar a Irán “VEINTE VECES MÁS FUERTE” si “hace algo” para detener el flujo de petróleo a través del estrecho, según una publicación de Truth Social.

Mientras tanto, el Grupo de las Siete principales economías desarrolladas, o G7, dijo el lunes que estaba dispuesto a apoyar los mercados energéticos mundiales mediante la liberación de reservas de petróleo si fuera necesario.

Estas reservas podrían ser significativas —alrededor de mil millones de barriles, excluyendo a China y Canadá, según una estimación— y ayudarían a limitar los precios del petróleo. “Las reservas estratégicas serían útiles si la guerra se mide en semanas, lo que sigue siendo nuestro escenario base”, declaró Mohit Kumar, analista del banco de inversión estadounidense Jefferies. “Pero si se trata de una guerra prolongada que dure meses, las reservas estratégicas por sí solas no serían suficientes”, añadió.

De hecho, las perspectivas de precios siguen siendo muy inciertas. Este martes, Saudi Aramco, el principal exportador mundial de petróleo, advirtió sobre las graves consecuencias si la guerra continúa interrumpiendo el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

“Habría consecuencias catastróficas para los mercados petroleros mundiales, y cuanto más dure la perturbación… más drásticas serán las consecuencias para la economía global”, dijo el CEO de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia de prensa, según Reuters.

“Si bien hemos enfrentado disrupciones en el pasado, esta es por lejos la mayor crisis que ha enfrentado la industria de petróleo y gas de la región”, agregó, señalando que los inventarios mundiales de petróleo estaban en un mínimo de cinco años, informó Reuters.

Ante la escasez de opciones para exportar su petróleo y el llenado de sus tanques de almacenamiento, los productores de petróleo de Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita y Kuwait, han estado reduciendo la producción, lo que generó temores de que tomará más tiempo volver a poner en marcha la producción una vez que se reanuden los tránsitos a través del estrecho de Ormuz.

Pero hablando con analistas este martes, Nasser afirmó que Aramco podría reactivar la producción rápidamente. “Podemos aumentarla en días, no en semanas”, afirmó.

