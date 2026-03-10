Las 5 cosas que debes saber este 10 de marzo

CNN en Español

El Gobierno de Trump comienza a entrar en pánico por los precios del petróleo. Sheinbaum pide a EE.UU. que frene el flujo de armas ilegales hacia México. ¿Cómo quedó el nuevo Congreso de Colombia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un alto funcionario iraní advirtió que el Gobierno de su país está preparado para una larga guerra con EE.UU. y señaló que está dispuesto a seguir atacando a los países del golfo Pérsico para que convenzan al presidente Donald Trump de que se retire del conflicto que comenzó. La advertencia se produjo en una entrevista exclusiva con CNN en Teherán con Kamal Kharazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, quien descartó la diplomacia por ahora. Trump, por su parte, ha dado mensajes contradictorios sobre la duración prevista del conflicto.

Si bien altos asesores de Trump habían anticipado algún breve repunte en los precios del petróleo en los primeros días de la guerra con Irán, la magnitud y la sostenibilidad de la reacción del mercado los tomó por sorpresa, dijeron a CNN personas familiarizadas con las discusiones internas. Ahora, mientras los precios del petróleo rondan los US$ 100 por barril y los precios de la gasolina en EE.UU. están subiendo bruscamente, una reacción tardía busca formas de amortiguar el impacto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes a los comentarios del presidente Donald Trump y dijo que Estados Unidos puede ayudar en la lucha contra el crimen organizado deteniendo el tráfico de armas ilegales hacia México, una postura que el Gobierno mexicano sostiene desde hace tiempo con el objetivo de que Washington asuma parte de la responsabilidad por el flujo de armas, que señala como una de las causas principales de la violencia que azota al país.

Las elecciones legislativas en Colombia dejaron como principales fuerzas al Pacto Histórico y al Centro Democrático, ambos con avances en el Senado. El Congreso quedó fragmentado y obligará a alianzas. La jornada también definió candidatos presidenciales y anticipa una disputa por el voto de derecha.

La indignación llegó este fin de semana a las calles de La Habana con cacerolazos y una inusual protesta estudiantil en la capital, en medio de la crisis energética que afecta a Cuba desde hace varios años y que, en las últimas semanas, se ha agravado por la escasez de combustible y los apagones cada vez más prolongados.

¿Qué luchadores pelearán en el evento de UFC en la Casa Blanca?

A. Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira

B. Ilia Topuria vs. Justin Gaethje

C. Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor

D. Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Anthropic demanda al Gobierno de Trump

Anthropic demandó el lunes al Departamento de Defensa y a otras agencias federales por la decisión de la administración de Trump de etiquetar a la empresa de IA como un “riesgo para la cadena de suministro”.

El santuario de bisontes que apuesta a la restauración ambiental y a una nueva economía en el norte de México

En un remoto rincón de Coahuila, en el norte de México, 47 bisontes americanos vuelven a pisar la tierra que alguna vez tuvo a su especie como protagonista esencial. Durante más de dos siglos, su ausencia causada por la intervención humana dejó el ecosistema fragmentado. Ahora, una manada de conservación reactiva una historia ancestral.

Nuevas imágenes muestran las secuelas del choque de una nave de la NASA contra un asteroide

En 2022, una nave espacial de la NASA se estrelló intencionalmente contra el pequeño asteroide Dimorphos durante una prueba de defensa planetaria. El objetivo era evaluar si la humanidad podía proteger a la Tierra de amenazas cósmicas, como las rocas espaciales. Nuevas observaciones ahora revelan que la prueba de defensa planetaria fue un éxito.

23

Veintitrés jugadores recibieron la tarjeta roja tras una pelea que requirió la intervención de la policía militar y que empañó los últimos segundos de un partido de fútbol brasileño entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro.

“Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres. Aquí están a salvo y deben sentirse como en casa”

—Lo dijo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en referencia a la decisión de su Gobierno de concederle visas humanitarias a cinco jugadoras de la selección de fútbol de Irán mientras se encuentran allí compitiendo en la Copa Asiática Femenina.

Así es la “Gioconda latinoamericana”, el enorme mural que está ayudando a cambiar el rostro de una comunidad en El Salvador

Un artista venezolano realizó un mural en El Salvador que está llamando la atención no solo por la altura, sino por el material utilizado. La “Gioconda latinoamericana”, como la llama el artista, está inspirada en la “Mona Lisa”, de Leonardo Da Vinci, y fue elaborada en una comunidad que hasta hace unos años era controlada por las pandillas.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La pelea estelar del UFC Freedom 250, una velada especial que se realizará en la Casa Blanca, será entre Ilia Topuria y Justin Gaethje.

