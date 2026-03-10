“Güeras Aliadas”, el grupo de voluntarios que ayuda a localizar a inmigrantes detenidos por ICE

Por Susana Erazo y Krecyte Villarreal, CNN en Español

Dos ciudadanas estadounidenses, una trabajadora social y una maestra, se enfrentan a diario a múltiples pantallas y a cientos de llamadas telefónicas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), con la esperanza de localizar a personas detenidas por ICE y ponerlas en contacto con sus familias.

﻿Las “Güeras Aliadas”, como se les conoce en redes sociales, son un grupo de más de 40 voluntarios que dedican gran parte de su tiempo a apoyar a familiares de personas detenidas por ICE, ayudándoles a localizarlas y a comunicarse con sus seres queridos. En entrevista con CNN, ellas detallan el camino que enfrentan las familias tras la detención de un ser querido por agentes federales y los factores que pueden facilitar su contacto al estar recluido.

La idea nació en noviembre del año pasado, cuando las calles de Charlotte, en Carolina del Norte, se convirtieron en el foco de operativos de control migratorio en los que más de 130 personas fueron arrestadas. “Fue como una responsabilidad que tuvimos que asumir, porque hablamos español y tenemos que utilizar nuestro privilegio como ‘güeras’ para ayudar a la gente”, dijo una de las fundadoras.

Kathryn Coiner-Collier y Devyn Brown, ambas con familias y trabajos de tiempo completo, decidieron actuar. “No puedo estar sin tomar acción, el tiempo es ahora”, dijeron. Se pusieron manos a la obra: tomaron sus silbatos, se vistieron con chalecos y salieron a las calles para compartir información sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. “Una señora me paró y me dijo: ‘¿Puedo grabar lo que estás diciendo? Porque es buena información y quiero compartirlo en las redes’”. El video se viralizó en TikTok y las convirtió en las ya conocidas “Güeras Aliadas”.

Ambas, con años de experiencia en el ámbito social, educacional y de acompañamiento a familias inmigrantes, en los últimos cuatro meses han ido perfeccionando un sistema propio, con varios pasos, para localizar a una persona detenida por ICE.

Según la agencia, el contacto se puede establecer a través del Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS), en su página web, de dos maneras: ingresando el Número de Registro de Extranjero (A-Number) y el país de nacimiento, o ingresando el apellido, el nombre y el país de nacimiento.

Aunque ICE lo muestra como un proceso no muy complicado, las voluntarias aseguran que existen muchas barreras para lograrlo. “Si nunca has tenido experiencia con este sistema, no hay ninguna manera de saber por dónde empezar”, relatan.

Cuando una persona es detenida por ICE, primero es llevada a una oficina de la agencia y luego transferida a un centro de detención. Pero, en algunos casos, es enviada a una cárcel o a un albergue local, un escenario que —aseguran— suele ser el más difícil para localizarla.

“Es muy difícil buscar personas que estén en cárceles locales, porque aparecen en el sistema de la cárcel, no en el de ICE”, explican. Ellas lo describen como una barrera adicional, ya que no existe un sistema centralizado y cada ciudad o condado tiene sus propios portales, métodos de búsqueda y números de contacto.

Si la persona es transferida a un centro de detención de ICE, el panorama cambia y como primer punto tiene acceso a una llamada gratuita. “El problema es que hay mucha gente que no se sabe ni un número de memoria y, al no tener tus pertenencias, no puedes ver tu móvil y no puedes hacer la llamada”, señalan.

En esos casos, primero intentan contactar a la persona mediante una carta que ellas mismas envían desde Estados Unidos. Además de pedir el Número de Registro de Extranjero (A-Number) —que, según ICE, es un identificador único de nueve dígitos—, también permiten que las familias escriban un mensaje personal a sus seres queridos recluidos.

“Este es un tiempo donde las personas están aisladas, sin esperanzas, y recibir una carta de tu familia diciendo: ‘Oye, estamos pensando en ti, llámame’ significa mucho”.

Con el A-Number, explican, pueden crear la cuenta de comisaría o la cuenta de fondos del detenido y recargarla para que pueda realizar llamadas. “La mayoría de las familias a quienes apoyamos están fuera de Estados Unidos y en muchos procesos necesitas una dirección o una tarjeta de crédito válida en el país; por eso también aceptamos donaciones para poder poner saldo en las cuentas”.

También señalan que existe una línea telefónica de atención para localizar a alguien, pero que el proceso se complica si la familia no vive en Estados Unidos, no habla inglés o no confía en llamar al gobierno.

“Realmente es horrible lo que está pasando. Ellos solo pueden imaginar a sus seres queridos siendo víctimas de abusos y maltratos”, dicen. Para ambas, su labor va más allá de ubicar a una persona: buscan ser compañeras y aliadas en esos momentos, y mostrarles a las familias que “hay alguien a quien sí le importa lo que está pasando”.

Agregan que lograr comunicarse con una persona detenida en un centro de ICE también les permite identificar a otros en la misma situación y conectar a más familias con sus seres queridos. Como último paso recomiendan a las familias recibir asesoría legal que les permita avanzar con un proceso migratorio.

Tras conocer de cerca la historia de muchas familias y ayudar a reunirlas con sus seres queridos detenidos por ICE, las “Güeras Aliadas” recomiendan medidas de precaución ante una posible detención, como:

Memorizar cinco números de teléfono de familiares, amigos o abogados de confianza.

Compartir el número A con personas de confianza —familiares, amigos o compañeros de trabajo— tanto en Estados Unidos como en el país de origen.

Preparar un plan de emergencia familiar con información clave de cada integrante, como cuentas bancarias, claves de acceso, medicamentos y documentos personales, y compartirlo con alguien de confianza que sepa dónde encontrarlo.

Descargar aplicaciones móviles de organizaciones proinmigrantes que permitan alertar y compartir información con contactos de confianza en caso de detención.

Aseguran que son acciones que toman un par de horas y que pueden agilizar de forma significativa el contacto con un familiar detenido por ICE. “No cuesta ni un centavo. Es algo que realmente puede salvar su vida. Estas acciones pueden ser la diferencia entre hablar con su familiar en detención o no”, dijeron.

Según sus fundadoras, el proyecto aún tiene mucho por alcanzar y esperan ayudar a reunir a más familias con sus seres queridos. Por ahora, dicen que están recibiendo solicitudes a través de sus redes sociales de personas de distintas profesiones interesadas en apoyar la causa. “Necesitamos que más personas no tengan miedo de hablar, que más personas usen su voz y su privilegio para apoyar a los que no pueden hacerlo”, afirmaron.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.