Trump debería temer el gran factor X de la guerra con Irán: la asequibilidad

El presidente Donald Trump tuvo un viento económico favorable a principios de año: tasas hipotecarias en descenso, inflación relativamente baja y petróleo y gasolina baratos.

Su guerra con Irán amenaza con socavar todo eso.

El conflicto en Medio Oriente podría causar un profundo sufrimiento económico a los estadounidenses, especialmente si la guerra persiste. Esta es una idea aterradora para los millones de personas que luchan contra el alto costo de vida, y podría representar una importante desventaja política para Trump y los republicanos en las elecciones intermedias de este año.

Nadie sabe cuánto durará esta guerra. Si Estados Unidos pone fin a su conflicto más pronto que tarde, el alza vertiginosa de los precios del petróleo y el gas de la semana pasada podría revertirse rápidamente, y podríamos recordar este período como un simple contratiempo.

Pero Trump declaró el viernes que Estados Unidos no pondría fin a la guerra hasta que Irán se rindiera incondicionalmente. Y los petroleros no están dispuestos a reanudar los viajes en la región mientras Irán amenace con incendiar barcos.

Los precios de la energía se disparan en un momento precario: el informe de empleo peor de lo esperado del viernes reavivó los temores de que una prolongada paralización del mercado laboral pudiera derivar en pérdidas generalizadas de empleos si aumenta la incertidumbre sobre la economía.

Y si la inflación se acelera, la economía estadounidense podría enfrentarse a una combinación tóxica de aumento de precios y desempleo, algo difícil de resolver para la Reserva Federal.

Esto podría afianzar el problema principal (y la mayor queja) en la mente de los votantes: la falta de asequibilidad de la economía.

Los estadounidenses están hartos del alto costo de vida. Sin embargo, un factor positivo hasta el momento ha sido que los precios de la gasolina se han mantenido relativamente bajos.

Trump declaró a Reuters el jueves que no le preocupaba el aumento de los precios de la gasolina, que han subido 34 centavos por galón durante la última semana, alcanzando el precio más alto de cualquiera de sus dos mandatos presidenciales: “Si suben, suben”, afirmó.

Pero el precio de la gasolina es uno de los costos más conocidos y más publicitados: se publicita por toda la ciudad en números gigantes en las gasolineras, y los conductores llenan el tanque aproximadamente una vez por semana, en promedio. El aumento en el precio de la gasolina podría tener un efecto desproporcionado en la percepción de los estadounidenses sobre sus finanzas.

Los bajos precios de la gasolina han ayudado a mantener la inflación bajo control durante el último año. Si los precios de la gasolina continúan subiendo, la inflación general podría acelerarse.

“Una cosa es subir de US$ 3 a US$ 3,25” por galón de gasolina, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “Pero si pasas de US$ 3 a US$4, eso mina la confianza por completo”.

“Los estadounidenses están en alerta máxima en lo que respecta a cualquier cosa relacionada con el costo de vida”, agregó.

Los precios al consumidor subieron solo un 2,4 % en enero con respecto al año anterior, su mínimo en ocho meses. Y dado que se espera que los aumentos de precios derivados de los aranceles terminen este año, los economistas anticiparon que la inflación en general se moderaría en 2026.

Pero el drástico aumento en los precios del combustible podría cambiar esta situación. El aumento en los precios del combustible para aviones podría impulsar el precio de los billetes de avión. El aumento de los costos del transporte podría tener el mismo efecto en los precios de los comestibles. Y si los precios altos persisten durante meses, los productos derivados del petróleo, como los plásticos, podrían encarecerse, lo que se extendería a toda la economía durante mucho tiempo.

Por eso, la inflación podría volver al 3 % este año si la guerra se prolonga y los precios del petróleo siguen subiendo, informaron economistas de Goldman Sachs a sus clientes esta semana. Goldman había pronosticado que la inflación se reduciría al 2 % para finales de año.

El aumento de precios podría perjudicar el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la economía estadounidense. Incluso antes de la guerra, el crecimiento ya se desplomó en el cuarto trimestre, y las ventas minoristas registraron en enero la mayor caída desde mayo de 2025.

“El impacto en la inflación se agrava cuanto más suben los precios; y el daño a la economía real —al crecimiento— también se magnificará”, afirmó Zandi. “No hay ninguna ventaja. Solo hay desventajas para la economía estadounidense”.

Los compradores de vivienda respiraron aliviados en la última semana de febrero: las tasas hipotecarias cayeron en ese momento por debajo del 6 % por primera vez desde 2022, lo que podía ayudar a millones de potenciales propietarios que esperaban con impaciencia una vivienda asequible.

Las tasas hipotecarias habían caído de forma constante durante los últimos nueve meses, con una importante ayuda de los tres recortes de tasas de interés de la Reserva Federal el año pasado.

Pero los inversores ahora exigen mayores rendimientos de los bonos del Tesoro por temor a los daños económicos causados ​​por la guerra. Las tasas hipotecarias, estrechamente vinculadas al rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, también subieron la semana pasada, superando el 6 %.

La capacidad de alcanzar el sueño americano es crucial para la percepción de asequibilidad de la gente. Estados Unidos parecía estar a punto de lograr un gran avance. Una guerra prolongada con Irán podría congelar de nuevo el mercado inmobiliario.

La pregunta clave, aunque incierta, sigue siendo: ¿cuánto durará esta guerra?

El conflicto ha detenido el flujo de petróleo de Medio Oriente a través del crucial estrecho de Ormuz, y los productores de petróleo se han quedado sin lugares para almacenar su crudo. Esto ha provocado una caída en la producción de petróleo, impulsando aún más los precios.

Cada aumento sostenido de 10 dólares por barril podría costarle a un hogar estadounidense promedio cerca de 450 dólares adicionales al año, según Zandi.

La clave es “sostenido”. La administración Trump insiste en que tiene un plan en marcha para liberar pronto los flujos de petróleo en el estrecho, y prevé que los precios del petróleo y el gas vuelvan a caer. El mercado se mantiene escéptico: el petróleo estadounidense superó los 100 dólares por barril el domingo por primera vez desde julio de 2022.

“Así que podría ser que dentro de un par de semanas ya no hablemos de esto: que los precios del petróleo hayan vuelto a caer, que la volatilidad haya disminuido y que esto sea solo un mal recuerdo”, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon. “También podría darse el caso de que sigamos en esta situación dentro de unos meses, con precios del petróleo cotizando por encima de los 100 dólares por barril, rendimientos notablemente más altos e inflación significativamente más alta”.

Si eso sucede, añadió, “hablaremos de recortes de empleo y posibles condiciones recesivas”.

