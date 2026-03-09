ICE libera a los “hermanos mariachi” y sus padres de un centro de detención en Texas

Por Lauren Mascarenhas, CNN

Las autoridades liberaron a dos prometedores jóvenes músicos de mariachi y sus padres, que estuvien un centro de detención de ICE en Texas durante casi dos semanas tras ser detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó en una publicación en X el representante estadounidense Joaquin Castro.

Caleb Gámez Cuéllar, de 14 años, y Joshua Gámez Cuéllar, de 12 años, habían estado detenidos con sus padres en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, una instalación en Dilley.

Su hermano, Antonio Gámez Cuéllar, de 18 años, también fue liberado tras haber estado detenido en una instalación separada en Raymondville, Texas. El joven apareció en una conferencia de prensa el lunes con la representante de EE.UU. Monica De La Cruz, una republicana de Texas, fuera de la instalación.

“La familia Gámez-Cuéllar ha sido liberada”, dijo Castro en la publicación junto a fotos de la familia. “Ahora los estamos llevando para reunirse con su hijo Antonio”, dijo Castro.

Un portavoz del DHS confirmó la liberación de la familia en una declaración a CNN el lunes por la noche, y agregó: “Tendrán que presentarse a registros obligatorios con las autoridades de ICE”.

El lunes por la noche, la familia habló con los medios sobre su experiencia. Luis Antonio Gámez Martínez, el padre de los hermanos, calificó la instalación de Dilley como un “lugar horrible” y agradeció a todos los que los apoyaron.

Hace menos de un año, los dos hermanos mayores fueron reconocidos en el Capitolio por sus actuaciones galardonadas en un destacado grupo de mariachi de escuela secundaria. La noticia de la detención de los talentosos músicos se había difundido por su ciudad natal de McAllen, Texas, y por la activa comunidad de músicos de mariachi en la zona y en todo el país, mientras algunos líderes estatales denuncian las tácticas del DHS que una vez más han llevado a menores a custodia federal.

Los jóvenes músicos se suman a una lista creciente de niños y adolescentes atrapados en la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, incluido Liam Conejo Ramos, de 5 años, cuya imagen conmovió corazones en todo el mundo cuando fue detenido en Minneapolis con un gorro de conejito y enviado al South Texas Family Residential Center, un centro de detención de ICE en Texas, donde más tarde fue liberado.

Los padres de los hermanos, Emma Guadalupe Cuéllar López y Luis Antonio Gámez Martínez, fueron arrestados por ICE el 25 de febrero, según el DHS, que dijo que ambos habían estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente. La familia ingresó a Estados Unidos ilegalmente en 2023 cerca de Brownsville, Texas, según el DHS.

“Eligieron traer consigo a su hijo adulto y a dos niños”, dijo un portavoz del DHS en un comunicado anterior sobre la detención.

Castro y otros legisladores afirman que la familia cumplió con todas las normas necesarias para ingresar a Estados Unidos solicitando asilo.

Efrén C. Olivares, abogado del Centro Nacional de Derecho de Inmigración que representa a Antonio, declaró a Associated Press que la familia ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One, una vía legal.

El caso de la familia sigue pendiente, afirmó Castro. CNN se ha puesto en contacto con los abogados de la familia para obtener más información.

Gámez Martínez insistió en que él y su esposa siempre asistían a sus citas judiciales obligatorias, y declaró a KRGV, afiliada de CNN: “Nunca huía, siempre me presentaba”.

Gámez Martínez relató que agentes federales les colocaron un grillete electrónico a él y a su esposa, y les dijeron que solo podían viajar hasta 120 kilómetros desde su casa.

Este padre de tres hijos comentó que ver cómo se llevaban a su hijo mayor, Antonio, encadenado a otro centro de detención fue doloroso. “Es horrible, no se lo deseo a nadie, fue horrible”, dijo.

“Mis hijos son buenas personas. Siempre se han dedicado a la escuela”, añadió Gámez Martínez.

Olivares declaró a AP que Antonio fue liberado después de que sus abogados presentaran una solicitud de libertad condicional ante ICE que fue concedida, por lo que no necesitaron una orden judicial.

En una conferencia de prensa el lunes, Castro argumentó que el trato que recibió la familia subraya la crueldad, la ironía y la hipocresía de la política de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

El centro de detención de Dilley está adaptado para familias, con aulas y material educativo, según el DHS.

Sin embargo, defensores de la inmigración y abogados han denunciado en los últimos meses las condiciones perjudiciales en el centro, incluyendo niños que enferman y a quienes se les niega atención médica y alimentación adecuadas.

“ICE no separa a las familias. Se pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen”, decía el comunicado. “En estricta conformidad con la política de ICE, los hombres adultos sin hijos NO son alojados en el centro de detención de Dilley para la seguridad de los niños dentro del centro”.

“La ley exige que los inmigrantes indocumentados que se presenten en un puerto de entrada sin una autorización válida sean detenidos mientras se atienden todas sus reclamaciones… A diferencia de la administración anterior, la administración Trump no va a ignorar el Estado de derecho”, afirma el comunicado del DHS.

Castro afirmó haberse reunido con dos de los hermanos y sus padres durante una visita programada a las instalaciones de Dilley el lunes.

“Donald Trump dijo que iba a perseguir a criminales. Dijo que iba a perseguir a personas peligrosas para los estadounidenses. Bueno, ¿cómo es posible que estos dos jóvenes tuvieron la amabilidad de actuar en el Capitolio de Estados Unidos por invitación de su congresista?”, preguntó Castro en un video publicado el fin de semana, denunciando la detención de la familia.

“Eran lo suficientemente seguros para visitar la Casa Blanca, y sin embargo la administración Trump los tiene en una prisión en Dilley”.

