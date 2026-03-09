Colombia ya eligió a su nuevo Congreso: ¿qué significa para el próximo presidente y sucesor de Petro?

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Los colombianos empezaron ayer la intensa recta de su ciclo electoral más importante con los comicios legislativos que decidió la nueva conformación del Senado y de la Cámara de Representantes. El voto de este domingo fue la antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo, que, luego de la consulta interpartidista de la derecha, centro e izquierda, también ya tienen candidatos definidos.

El oficialista Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, de izquierda, y el opositor Centro Democrático, de derecha, son los partidos que mayor cantidad de votos recibieron en las elecciones legislativas. Esa es una noticia alentadora para sus respectivos candidatos, el senador de izquierda Iván Cepeda y la también senadora pero de derecha Paloma Valencia, que ayer se impuso en la consulta interpartidista con más de tres millones de votos. En esa consulta, la sorpresa fue el candidato que llegó en segundo lugar, el exconcejal de Bogotá Juan Manuel Oviedo, más de centro que Valencia.

Cepeda y Valencia tendrán bloques sólidos en un Congreso fragmentado para hacer avanzar sus agendas de gobierno en caso de que uno de ellos se convierta en presidente, aunque los dos se verán obligados a negociar.

Con casi la totalidad de los sufragios contabilizados preliminarmente, el Pacto Histórico obtuvo 25 de los 102 senadores, cinco más que en las elecciones de 2022. Por su lado, el Centro Democrático saltó de 13 senadores en los comicios de 2022 a 17 en los de este domingo. Les siguen, en cantidad de votos y curules, el Partido Liberal, la Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U.

La definición en la Cámara de Representantes aún no arroja números definitivos de asientos pero también allí el Pacto Histórico y el Centro Democrático afianzaron sus ventajas.

“Las elecciones del domingo dejan dos claros ganadores: un Pacto Histórico, de Petro, creciendo y el Centro Democrático, de Uribe, también en ascenso. Con varios hechos importantes adicionales además del fenómeno político de Juan Manuel Oviedo: el partido Comunes de las antiguas FARC pierde su personería jurídica y desaparece como opción política al no ganar ninguna curul este domingo. Este será un Congreso basado en las alianzas políticas y de mayorías débiles. Lo positivo es que aumentó el número de mujeres que llegaron al Congreso de la República”, dijo a CNN Camilo Herrera, analista y fundador de RADDAR Consultores.

Esas alianzas estarán, como sucedió y sucede durante el mandato de Petro, en el centro de la política Colombia y definirán parte del éxito del próximo gobierno, cualquiera sea su signo. Corre con ventaja el Pacto Histórico, que podría apelar a sus aliados tradicionales, que cuentan con otros 25 asientos en el Senado.

“Si llegase a gobernar de nuevo la izquierda con el candidato Iván Cepeda va a requerir alianzas. En Colombia siempre hay una masa gris de votos y de políticos que le ayudan al gobierno electo a tener mayorías. Y eso pasó con el petrismo al comienzo de este gobierno. El sistema electoral colombiano no esta diseñado para que un grupo político obtenga mayoría con solo partido y obliga a hacer alianzas, lo que es un chantaje que lleva a la corrupción”, dijo a CNN el historiador y analista político Juan Carlos Flórez Arcila.

Cepeda encabeza las encuestas presidenciales junto con el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Ninguno fue a las consultas interpartidistas y concurrirá directamente a las elecciones presidenciales de mayo; eso les permitió a ambos capitalizar varias semanas de campaña sin competencia aparente en su mismo lado del espectro político.

El abogado y empresario de extrema derecha apeló a su popularidad en redes sociales y a un mensaje alineado con presidentes de la región como el estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei para convertirse en la sorpresa de este ciclo electoral.

Su Movimiento de Salvación Nacional logró un escaño en el senado, una elección celebrada efusivamente por el candidato. Ayer, sin embargo, fue un día de resultados ambiguos para De la Espriella.

Por un lado, si el abogado y empresario se convierte en presidente, contará solo con un senador y estará obligado a pactar todo tipo de alianzas, no solo con bloques de derecha sino también de centro. Por el otro lado, el sólido triunfo de Valencia anticipa una lucha por el voto de derecha, que podría tener a la candidata del Centro Democrático como mayor atracción.

“Creo que Abelardo De La Espriella sale perdiendo de las elecciones. La votación de Paloma Valencia es muy dura para él y ella queda con una coalición interpartidista muy importante”, dijo a CNN el analista político Alejo Vargas.

Para los analistas consultados, Valencia, alineada además con el expresidente Álvaro Uribe, es ahora la candidata con más probabilidades de atraer una porción mayoritaria de votos de una derecha que crece pero, a su vez, está dividida.

“De La Espriella, que había reinado solo en las encuestas, tiene hoy una competidora en Valencia, que seguramente lo va a desplazar de ese lugar con el desafío de crear una alianza que vaya mas allá de los votos del uribismo. Parece cantado un escenario en el que se enfrentaran el petrismo con un candidato del uribismo”, dijo Flórez Arcila.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.