Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, asume el control de Irán

En 1979, millones de iraníes se volcaron a las calles derrocar al antiguo Sha y poner fin a la práctica de transferir el poder de padre a hijo. Sin embargo, décadas después, la historia parece repetirse.

Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del exlíder supremo Alí Jamenei, fue elevado al cargo que su padre ocupó durante casi cuatro décadas hasta su muerte tras los ataques aéreos estadounidenses-israelíes. Ahora se sienta en la cima de un sistema debilitado después de que la Asamblea de Expertos de 88 miembros hiciera lo que muchos iraníes esperaban que nunca haría, convirtiendo a la República Islámica en una dinastía.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo la semana pasada que el nombramiento de Jamenei como sucesor de su padre sería “inaceptable” para él.

Nacido en 1969, Mojtaba Jamenei recibió formación religiosa como sus otros hermanos, aunque nunca alcanzó el rango de mujtahid, el nivel de jurisprudencia islámica que muchos leales al régimen consideran esencial para el cargo de líder supremo. Está casado con Zahra, la hija del expresidente del parlamento y confidente de Jamenei, Gholam Haddad Adel.

Durante años, Mojtaba mantuvo un perfil bajo, aunque desde las sombras fue una figura central en la vasta oficialidad del sistema de su padre. Cultivó estrechos lazos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y las redes económicas que sostienen el sistema.

Para los observadores de Irán, su influencia era inconfundible, incluso sin ocupar un puesto formal de alto rango. En los últimos años, mientras trabajaba en la oficina de su padre, fue posicionado cada vez más como potencial sucesor y, en 2021, fotos en las redes sociales mostraron a simpatizantes distribuyendo carteles en las calles de Teherán que lo promovían abiertamente como el próximo líder.

Muchos creen que desempeñó un papel fundamental al impulsar la elección del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones presidenciales de 2005. Se sabía que movilizó las redes de la IRGC para impulsar la candidatura del entonces alcalde de Teherán, Ahmadinejad, que se enfrentaba a Akbar Hashemi Rafsanjani, un rival de Khamenei mucho más conocido.

En 2009, cuando millones de iraníes tomaron las calles para protestar por la reelección de Ahmadinejad en lo que consideraban una elección manipulada, quedó claro que Mojtaba no era simplemente el hijo del líder, sino también un operador político por derecho propio. El levantamiento fue brutalmente sofocado, marcando el principio del fin de cualquier verdadero movimiento reformista interno. Los acontecimientos de ese año mostraron su ascenso, con manifestantes en las calles coreando “Mojtaba bemiri Rahbari ro Nabini”, o “Mojtaba ojalá mueras para que no asumas el liderazgo”.

Fue sancionado por EE.UU. en 2019 después de que el Departamento del Tesoro lo acusara de trabajar en estrecha colaboración con el comandante de los poderosos Guardianes de la Revolución para promover lo que describió como las “ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos internos opresivos” de su padre.

Las esperanzas de un futuro más democrático para Irán pueden estar ahora hechas trizas, ya que la promoción de Mojtaba envía un mensaje inequívoco sobre hacia dónde quieren llevar el régimen los gobernantes duros de Irán. Sugiere que la Guardia Revolucionaria y sus facciones aliadas han salido de la primera fase de esta guerra actual aún más decididos a continuar el legado y las políticas de Ali Jamenei.

Mojtaba no tiene antecedentes administrativos, ya que nunca ha dirigido una organización o entidad importante. Ha hecho pocas declaraciones públicas sobre la miríada de desafíos sociales, económicos, culturales y políticos que ya enfrenta el país incluso antes de la devastación de una guerra total. Y su visión del mundo está moldeada bajo la sombra de su padre.

Al seleccionarlo, los gobernantes de Irán estarían señalando la “continuidad del régimen,” dijo Maha Yahya, directora del Carnegie Middle East Center con sede en Beirut, a CNN antes de que Mojtaba fuera confirmado. El nombramiento también podría verse como un mensaje del régimen, agregó, de que la presión militar de Estados Unidos e Israel “no va a lograr que cambiemos de posición.”

