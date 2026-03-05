Wagner Moura, el atleta suramericano en la carrera por el premio Oscar

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Durante los últimos diez meses, el actor brasileño Wagner Moura no ha parado de viajar. No se debe a un extenso rodaje, sino a la popularidad de su más reciente película, “El agente secreto” (“O Agente Secreto”), cuya promoción lo tiene bastante ocupado desde su estreno en el festival de cine de Cannes.

“Desde mayo estamos en eso. Hay un lado que es muy bonito por la atención que la película ha recibido desde entonces. Eso no pasa todo el tiempo. Es una película brasileña recibiendo toda esa atención. Son muchos meses ya en eso, hablando con la gente y recibiendo críticas muy buenas”, menciona Moura en su conversación con CNN en Español; por cierto, en un español que aprendió a dominar cuando interpretó a Pablo Escobar en la serie “Narcos” (2015).

En Cannes, “The Secret Agent” –título que recibió para el mercado anglo– obtuvo varios premios, incluyendo el de mejor director, para Kleber Mendonça Filho, y mejor actor para Moura. Ahora, esa misma película entra en la última etapa para la entrega de los premios Oscar, donde aspira a cuatro galardones.

“La gente en Brasil está muy contenta. En carnaval todos estábamos disfrazados con personajes de la película. Pero, de hecho, esto es un trabajo. Yo nunca había participado de una campaña (como esta), que es diferente a lanzar una película”, admite.

Con su nominación al premio Oscar, Moura hizo historia como el primer actor masculino de origen brasileño en aspirar a esa estatuilla. “El agente secreto” también compite en las categorías de mejor película del año y mejor película internacional. Su cuarta nominación corresponde a la de una nueva categoría: mejor casting, que reconoce a las personas encargadas de armar el elenco de una producción.

“En esta película hay muchos personajes. Somos como 60. A veces me sentía como Dorothy, en ‘El mago de Oz’, caminando y conociendo a personajes increíbles. Y creía también que mi función en esta película era hacer que toda la gente que llegara se sintiera bien”, explica Moura, quien también ejerció como productor de la cinta.

“El agente secreto” se convierte en la duodécima producción en un idioma diferente al inglés en ser nominada a mejor película del año y mejor película internacional.

Hasta el momento, solo “Parasite” (2019), de Bong Joon Ho, ha logrado llevarse los dos premios.

En la charla con Moura, quise saber lo que más admirada del trabajo de Mendonça Filho, su director. Y es que sus obras previas: “Bacurau” (2019), “Aquarius” (2016) y “O Som ao Redor” (2012) –traducida al español como “Sonidos vecinos”– han figurado entre mis películas favoritas de sus respectivos años.

“Cuando vi ‘Sonidos vecinos’ pensé que había visto una de las películas brasileñas más importantes de todos los tiempos”, responde Moura. “Es una película impresionantemente… parte de la tradición del cine político brasileño, pero también con muchas referencias del cine americano… por el conocimiento que Kleber tiene del cine como cinéfilo. Y me obsesioné con trabajar con él”. Moura recuerda que, antes de dedicarse a la dirección, Mendonça Filho fue un severo crítico de cine.

“Creo que lo que nos puso juntos en ‘El agente secreto’ fue una mezcla de política y de arte, porque nosotros dos fuimos muy vocales bajo el Gobierno que estuvo en el poder desde 2018 hasta 2022. La idea de ‘El agente secreto’ es sobre un hombre que se mantiene fiel a sus valores cuando todo a su alrededor le dice lo contrario”, explica el actor.

“Era más o menos lo que estábamos viviendo nosotros, Kleber y yo, en un momento muy reciente de la historia de Brasil, cuando un Gobierno trataba de traer otra vez los valores de la dictadura militar para Brasil del siglo XXI”, agrega Moura, quien durante toda la campaña de premiaciones en Hollywood ha mantenido esa actitud de denuncia frente a sistemas políticos opresores, lo que ha generado fuertes críticas en redes sociales.

En un artículo reciente de TheHollywood Reporter, se cita a Moura diciendo: “En la extrema izquierda, son muy, muy eficientes en demonizar a los artistas en Brasil. Si ingresas a las redes sociales, vas a ver a muchos youtubers, o como se llame a esta gente, diciendo que Kleber y yo somos parte de este grupo de artistas que se aprovechan de fondos públicos para obtener dinero para nosotros mismos, lo que es absurdo. Me rompe el corazón ver cómo estas historias toman vuelo. La gente realmente se lo cree”.

Sin embargo, en esas mismas redes sociales, es evidente el apoyo incondicional que “El agente secreto” y “Aún estoy aquí”, la ganadora del año pasado a mejor película internacional, han recibido por parte de un amplio grupo de cibernautas brasileños que, como si se tratara de su selección nacional de fútbol, expresan el orgullo de que estas películas los representen ante la Academia de Hollywood.

Y como en el Mundial, cuando un país latinoamericano llega a la final, el continente entero se ve motivado a lucir una misma camiseta. Así lo siente hoy Moura, justo ahora que “El agente secreto” ha llegado a las salas de cine de América Latina y España, y más adelante tendrá su estreno en la plataforma Mubi.

“Es una película que va a tener un entendimiento profundo en países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y también Colombia y países que no tuvieron exactamente una dictadura militar. Porque hay muchos elementos culturales (comunes)… Claro, es una película brasileña, pero es una película latina. Yo me siento un representante del cine suramericano en estas premiaciones”, sostiene Moura.

En pocos días, cuando “El agente secreto” compita en esas cuatro categorías del premio Oscar, los invito a ponerse la camiseta brasileña por una película que no solo captura la esencia de lo que somos como latinoamericanos, sino que además se coronó como número uno de mi conteo anual de mis cintas favoritas del último año.

