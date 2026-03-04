Nahuel Gallo habló de su detención en Venezuela: “No quiero contar las atrocidades que hicieron, no me siento preparado”

Por CNN en Español

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien volvió este lunes a su país tras pasar más de un año detenido en Venezuela, afirmó este miércoles que la prisión El Rodeo 1 en las afueras de Caracas, donde permaneció detenido, “es un lugar de bastantes torturas psicológicas”. Además, denunció que, a su juicio, los presos políticos extranjeros son usados por el Gobierno de Venezuela como “fichas de cambio”.

‘’No quiero contar las cosas, atrocidades que hicieron, no puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo”, dijo Gallo, en su primera declaración desde que volvió al país. El suboficial, que por momentos habló con la voz quebrada, aclaró que él pidió la realización de la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por autoridades del Gobierno y de Gendarmería.

“El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Hay extranjeros secuestrados, eso es lo que éramos, y hasta el último día éramos ficha de cambio. (…) Sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no estoy libre”, dijo el gendarme ante los medios.

CNN envió una consulta al Gobierno de Venezuela por las condiciones carcelarias señaladas por Gallo y espera respuesta. CNN no ha podido corroborar el número de extranjeros detenidos citado por Gallo.

Previamente, el Gobierno de Venezuela ha rechazado que en las cárceles del país se den tratos indignos a los presos o se cometa tortura, como han señalado algunos exprisioneros y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

El gendarme fue detenido en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela por un paso terrestre y las autoridades lo acusaron de querer infiltrarse en el país para presuntamente realizar actos terroristas. Mientras tanto su familia y autoridades argentinas sostuvieron que se trataba de una visita personal. La esposa de Gallo es originaria de Venezuela.

Tras la liberación de Gallo, el Gobierno de Venezuela no ha emitido comentarios sobre el caso.

“Gracias a Dios, mi fortaleza mental, pensar que tengo que estar bien, que tengo un hijo que lo amo con toda mi vida, es lo que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente”, comentó.

El gendarme también pidió a la prensa y los organismos internacionales que mantengan la presión para lograr la liberación de las personas que permanecen detenidas. “(Quiero) pedirles que no se olviden del Rodeo 1, y otros centros. No solo el Rodeo tiene presos políticos. Venezuela está en una supuesta transición, pero esos presos políticos están esperando ser liberados, sea por una amnistía o por lo que sea”, expresó.

Gallo, quien volvió al país acompañado de dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en un vuelo que tramitó esa organización, reiteró que está “muy feliz” de volver a su casa y evitó ser específico: “Le agradezco a todas las instituciones que hicieron algo, a todos los organismos internacionales. No quiero dar nombres, solo digo a toda la Argentina, muchísimas gracias”.

La AFA medió con la Federación Venezolana de Fútbol y el Gobierno de Venezuela para poder trasladar a Gallo en avión de vuelta a Argentina. Tras su regreso, el Gobierno de Argentina, que durante meses pidió que fuera liberado, ha celebrado que esté de nuevo con su familia.

Por su parte, Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional, declaró que Gallo está “en muy buen estado de salud, clínico, cardiovascular” y que tiene “un acompañamiento psicológico normal, lógico”. Además, dijo que será sometido a nuevas evaluaciones.

En tanto, el canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para lograr la liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, detenido desde mayo.

Giuliani está acusado de presuntamente estar involucrado en planes para intentar sabotear las elecciones de mayo de 2025, según dijo entonces el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. Hasta ahora, no se conocen los cargos concretos contra él. El Gobierno de Venezuela hasta ahora no se ha pronunciado sobre las solicitudes de que sea liberado.

