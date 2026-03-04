EE.UU. es el rey del petróleo a nivel mundial. Entonces, ¿por qué la guerra con Irán disparó los precios de la gasolina?

Análisis de Chris Isidore y Matt Egan, CNN

Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país en la historia del planeta. Sin embargo, la guerra con Irán ha disparado los precios de la gasolina 20 centavos por galón, o un 7 %, en tan solo unos días.

¿Por qué?

Independientemente de la cantidad de crudo que produzca Estados Unidos a nivel nacional, el petróleo se comercializa en un mercado global que el presidente Donald Trump acaba de revolucionar.

Sin la sustancial producción de crudo de Estados Unidos, los estadounidenses ya podrían estar pagando US$ 4 o incluso US$ 5 por galón de gasolina. Sin embargo, Estados Unidos exporta casi un tercio del petróleo que produce e importa casi un tercio del que consume, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Esto se debe a que Estados Unidos produce un tipo particular de crudo que es bueno para la producción de gasolina, pero pésimo para otros productos derivados del petróleo como el diésel, el queroseno y otros combustibles fósiles. Por lo tanto, necesita importar esos productos o crudo más pesado de otros lugares.

Los acontecimientos de esta semana demuestran que los precios en las gasolineras estadounidenses están controlados no solo por los pozos nacionales en Texas, Nuevo México y en todo Estados Unidos, sino también por los operadores que analizan la oferta y la demanda en todo el planeta y apuestan a lo que sucederá en el futuro.

En este momento, estos operadores están alarmados por lo que están viendo: un cierre de facto del estrecho de Ormuz, la vía fluvial crucial frente a la costa de Irán de la que dependen los productores de petróleo del Golfo para transportar su crudo al resto del mundo.

A menos que esta guerra termine pronto, los estadounidenses probablemente paguen mucho más por la gasolina, sin importar cuánta se produzca en el país.

El auge petrolero en EE.UU. ha logrado evitar mayores aumentos de precios, tanto esta semana como durante otras turbulencias recientes del mercado, como las sanciones al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania.

“El surgimiento de Estados Unidos como gigante petrolero definitivamente ha suavizado los picos geopolíticos”, afirmó Robert Yawger, especialista en materias primas de Mizuho Securities. “Es razonable suponer que los precios de la gasolina habrían aumentado exponencialmente desde donde están ahora”.

Estados Unidos ha sido un importante productor de petróleo desde el siglo XIX, pero no fue hasta principios de este siglo que se produjo un auge petrolero en el país. Este auge fue impulsado por el aumento del uso del fracking.

El fracking consiste en la inyección de agua a gran profundidad en el suelo para liberar el petróleo atrapado en formaciones de esquisto y fue aplicado en estados del centro del país. El proceso se utiliza en toda la zona petrolera estadounidense, desde Texas hasta Dakota del Norte, y desde Wyoming al este hasta Pensilvania.

El fracking existe desde hace más de un siglo, pero solo se volvió comercialmente viable en las últimas dos décadas, gracias al aumento de los precios del petróleo y al descubrimiento por parte de los geólogos de la cantidad de petróleo atrapado en las formaciones de esquisto.

El auge del fracking comenzó en 2009, el primer año de crecimiento tras una década de disminución de la producción. Para 2018, la producción había aumentado lo suficiente como para impulsar la producción estadounidense al primer puesto a nivel mundial, superando tanto a Rusia como a Arabia Saudita.

Para el año pasado, la producción había aumentado un 167 % con respecto a 2008, según datos federales. Este es el mayor período de crecimiento en la industria petrolera estadounidense desde que la producción se disparó durante la Segunda Guerra Mundial tras la Gran Depresión.

Los precios del gas y el petróleo en Estados Unidos han subido rápidamente esta semana.

Esto se debe a que los operadores esperan señales de que el vital estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se reabra y de que la dañada infraestructura petrolera de los aliados estadounidenses con mayor riqueza petrolera en Medio Oriente se restablezca rápidamente.

Si el estrecho de Ormuz no se abre “pronto”, es probable que los precios del petróleo se dirijan a los US$ 100 por barril o más, catapultando los precios de la gasolina por encima de los US$ 4 por galón a nivel nacional, según Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group.

“Todavía nos queda mucho camino por recorrer”, declaró McNally, exasesor energético del presidente George W. Bush, a CNN el martes. El precio promedio de venta al público de la gasolina en las gasolineras estadounidenses subió 9 centavos por galón el martes, tras haber subido 11 centavos el lunes, el mayor aumento diario desde que el huracán Katrina azotó la costa estadounidense del golfo de México en 2005.

En resumen, Irán es un productor de petróleo bastante modesto, con una producción de alrededor de 3,5 millones de barriles diarios en enero, según la Agencia Internacional de la Energía.

Eso es más que Kuwait (2,6 millones), pero menos que Iraq (4,3 millones), y muy por detrás de Rusia (9,3 millones) y Arabia Saudita (10,3 millones).

A pesar de operar bajo sanciones, el petróleo iraní llega a los mercados mundiales, con compras de parte de países como China, ávida de energía. Cortar el flujo de petróleo iraní está obligando a sus clientes a buscar otros países, lo que impulsa el alza de los precios globales.

Los operadores también están preocupados por el riesgo para las instalaciones petroleras en países como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita, el mayor exportador mundial.

Incluso cuando se reabra el Estrecho, si se producen daños significativos en las instalaciones de esos países, la reanudación de la producción normal tardará un tiempo.

El hecho de que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se haya ralentizado casi por completo no solo está retrasando el suministro de crudo desde Medio Oriente, sino que también está llenando los tanques de almacenamiento de la región, obligando a algunos países a reducir la producción, justo cuando más se necesita.

“Si no se puede almacenar petróleo, ¿qué se va a hacer con él?”, preguntó Andy Lipow, presidente de la consultora Lipow Oil Associates.

