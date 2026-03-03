Estados Unidos e Irán están en guerra tres meses antes del inicio del Mundial. No está claro si la selección iraní jugará

Por Ben Church

Faltan 100 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA en América del Norte, y la intensificación de la guerra en Medio Oriente ha suscitado más preguntas en torno a lo que ya es un torneo controvertido.

La principal pregunta en este momento es: ¿Participará Irán en el torneo ahora que está esencialmente en guerra con uno de los anfitriones?

Y aunque el deporte será una preocupación secundaria para aquellos en Medio Oriente esta semana, el conflicto ha desencadenado nuevas dudas sobre la participación de Irán en la competencia, con el país involucrado en una escalada de violencia luego de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Con el liderazgo de la República Islámica diezmado y el país bajo ataque, aquí está todo lo que sabemos sobre el equipo de fútbol de la nación, poco más de tres meses antes de su primer partido de la fase de grupos contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Dado el ritmo al que se están desarrollando los acontecimientos en todo Medio Oriente, es muy pronto para predecir cómo afectará el conflicto al equipo de fútbol iraní.

Sin embargo, el presidente de la federación de fútbol del país ya ha puesto en duda su participación en la Copa del Mundo.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3, según Associated Press.

La muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ha creado un vacío de poder en el régimen, lo que ha desencadenado un complejo proceso para encontrar un sucesor. Esto deja en entredicho quién estaría a cargo de cualquier decisión sobre un posible boicot al torneo, o cómo será la relación del próximo líder con Estados Unidos.

Cuando se le pidió un comentario sobre la situación, la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, remitió a CNN Sports a las declaraciones de su secretario general, Mattias Grafstrom, del domingo.

“Es un poco prematuro comentar eso en detalle, pero por supuesto monitorearemos los desarrollos en torno a todos los temas en todo el mundo”, dijo Grafstrom después de una reunión de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol en Gales.

El sorteo final se celebró en Washington, donde participaron todos los equipos. Nuestro objetivo es que el Mundial sea seguro y todos participen.

Incluso antes de que estallara el más reciente conflicto en Medio Oriente, ya había incertidumbre sobre la participación de Irán en el torneo.

Los aficionados iraníes no pueden entrar a Estados Unidos después de que la administración del presidente Donald Trump impusiera prohibiciones de viaje el año pasado. Esto significa que muchos aficionados iraníes no podrán ver los partidos de la fase de grupos de su equipo en California y Seattle.

Y aunque los atletas y entrenadores están exentos de la prohibición, Irán amenazó con boicotear el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, en diciembre, después de que a los miembros de su delegación se les negaron visas estadounidenses.

Al final, una pequeña delegación, incluido el entrenador del equipo, asistió a la ceremonia, pero el conflicto dio un ejemplo tangible de la tensión que ya estaba latente.

Posteriormente, Irán fue sorteado en el Grupo G y jugará contra Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica en la Copa del Mundo.

Se prevé que la Copa del Mundo sea la más grande de la historia, con 48 equipos jugando en un torneo que abarcará México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

El conflicto en Medio Oriente ya ha causado caos en el calendario deportivo. Cabe destacar que la Federación Qatar de Fútbol (QFA) ha pospuesto todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso.

Doha ha sido blanco de múltiples ataques aéreos iraníes en los últimos días y se ha aconsejado a los residentes que se resguarden en sus hogares.

La QFA no se refirió directamente a las huelgas en curso, pero dijo el domingo que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.

Además, las restricciones a los viajes aéreos han causado problemas para los equipos que viajan a Australia para el fin de semana inaugural de la nueva temporada de Fórmula 1.

La primera carrera se celebrará en Melbourne el 8 de marzo, pero muchos de los participantes normalmente utilizarían los aeropuertos de Doha y Dubai como centros de viajes.

