Cómo ver la alineación de seis planetas en el cielo nocturno este sábado

Según la NASA, los aficionados a la observación del cielo tendrán la oportunidad de ver seis planetas alineados el sábado, si el clima lo permite.

Este desfile planetario se produce debido a la alineación de las órbitas de los planetas alrededor del Sol, explicó Heidi Haviland, científica planetaria del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama.

Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o un telescopio, según la NASA. Los espectadores no tienen que preocuparse por usar gafas protectoras como lo harían para ver un eclipse solar.

El evento es visible desde cualquier lugar de la Tierra, con mejores vistas al atardecer. Los madrugadores deberían intentar vislumbrar el desfile planetario antes del amanecer, y para los noctámbulos, la mejor visibilidad será justo después del atardecer, explicó Haviland.

Sin embargo, los mejores horarios para verlo varían según la ubicación, explicó por correo electrónico. Los planetas deben estar aproximadamente 10 grados o más arriba del horizonte para ser visibles. Si están demasiado bajos, la atmósfera terrestre los oscurecerá, añadió.

El desfile planetario es un recordatorio de cómo orbitan los planetas alrededor del Sol y cómo varían sus posiciones con respecto a la Tierra, un factor clave que los científicos consideran al planificar misiones a otros planetas como Marte, señaló Haviland.

“La misión InSight tuvo que esperar un año entero para que la Tierra y Marte se alinearan a su aproximación más cercana, por lo que las órbitas planetarias y su posición con respecto a la Tierra desempeñan un papel importante en el diseño de la misión”, explicó, refiriéndose al programa de la NASA que envió un módulo de aterrizaje robótico a Marte en 2018.

Haviland compartió algunos consejos para identificar los planetas durante el próximo alineamiento.

“Normalmente, Venus es el primero en aparecer”, dijo Haviland, añadiendo que será el objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna, y tendrá un resplandor blanco constante y brillante en el horizonte occidental después del atardecer.

Marte aparecerá como un punto rojo y Saturno tendrá un tono amarillento. Si miras a lo alto, podrás ver a Júpiter.

Mercurio será el más difícil de detectar sin ayuda, pero la mejor oportunidad de verlo es entre 30 y 60 minutos después del atardecer local, explicó Haviland. El planeta más pequeño de nuestro sistema solar aparecerá blanco y estará bajo en el horizonte.

Para una mejor vista, evita las luces de las ciudades y espera cielos despejados, dijo Joel Wallace, oficial de información pública del Centro Marshall de Vuelos Espaciales.

El martes, un eclipse lunar total será visible para quienes se encuentren en Asia, Australia, las islas del Pacífico y América. La Luna aparecerá roja, por eso se le conoce como Luna de Sangre. Este evento marca el último eclipse lunar total visible desde Norteamérica hasta diciembre de 2028.

El 31 de mayo, los observadores del cielo podrán disfrutar de una Luna azul, la segunda Luna llena en un mes calendario. A pesar de su nombre, la Luna no se verá azul. Ocurre cada dos años y medio o tres, o “una vez en una Luna azul”.

El 8 y el 9 de junio, dos planetas brillantes —Venus y Júpiter— aparecerán en el cielo a tan solo un dedo de distancia desde nuestra perspectiva terrestre, a pesar de estar a millones de kilómetros uno del otro. Serán visibles a simple vista, según la NASA.

