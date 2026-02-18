Vuelo de Delta realiza aterrizaje de emergencia después de que el piloto reportara que un pasajero quiso acceder a la cabina

Alexandra Skores, Pete Muntean, Aaron Cooper, CNN

Un vuelo de Delta Air Lines de Houston a Atlanta realizó un aterrizaje de emergencia la madrugada de este miércoles después de que un pasajero intentara acceder a la cabina, según informó el piloto a los controladores aéreos.

El vuelo 2557 de Delta, un avión Boeing 717, acababa de despegar del Aeropuerto Hobby de Houston cuando el piloto declaró una emergencia. A bordo viajaban ochenta y cinco pasajeros y cinco miembros de la tripulación, según Delta.

“Tuvimos un pasajero que se levantó e intentó acceder a la cabina”, se escucha decir al piloto en una grabación de radio con el control de tráfico aéreo capturada por Broadcastify. “¿Pueden coordinar y hacer que seguridad lo esté esperando?”

Tras confirmar que la cabina estaba segura, solicitó que la policía y los paramédicos recibieran el avión al aterrizar.

“(Está) esposado en la parte trasera de la aeronave, pero agredió a otro pasajero, así que nos gustaría que revisaran a ese otro pasajero”, dijo el piloto al control de tráfico aéreo.

En 2025, se reportaron 1.621 pasajeros indisciplinados ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, en 2026, se han registrado 126.

Este miércoles, el avión indicó una emergencia usando su transpondedor y aterrizó de regreso en el Aeropuerto Hobby aproximadamente 17 minutos después del despegue. Vehículos de emergencia acompañaron al avión hasta la puerta de embarque.

“Están llegando a la puerta. La policía está esperando ahí”, dijo un controlador aéreo a los equipos de emergencia. “Sigan a la aeronave hasta la rampa”.

Posteriormente, Delta dijo a CNN que el pasajero “se acercó a la tripulación y a los clientes, pero no hizo contacto ni intentó acceder a la cabina de vuelo”.

“La seguridad de nuestros clientes y tripulación es primordial, y Delta no tolera ningún comportamiento indisciplinado”, dijo la aerolínea en un comunicado. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia y el retraso en sus viajes”.

El vuelo despegó de nuevo más tarde y llegó a Atlanta unos 90 minutos después de lo programado.

La FAA está investigando el incidente.

