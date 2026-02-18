“Esto no ha terminado”: los archivos Epstein sacuden al liderazgo de las empresas estadounidenses

Por Matt Egan, CNN

Un creciente número de líderes empresariales ha visto sus carreras descarriladas tras la reciente publicación de millones de archivos vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Inicialmente, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. se vio obligado a publicar algunos de los documentos de Epstein a finales de diciembre, las consecuencias para las empresas estadounidenses fueron limitadas.

Ahora, sin embargo, con los nuevos documentos que han revelado las estrechas relaciones de Epstein con los líderes de la industria, las renuncias cobran impulso.

El multimillonario Tom Pritzker se unió el lunes a la lista de líderes empresariales que dejaron sus cargos. El CEO de Hyatt Hotels atribuyó su dimisión a la “pésima decisión” de mantener vínculos con Epstein y Ghislaine Maxwell.

La salida de Pritzker se produce tras la renuncia la semana pasada de Kathy Ruemmler, abogada de Goldman Sachs, quien enfrentó un creciente escrutinio por los mensajes personales que intercambió con Epstein y los regalos que este le había dado.

Estos líderes corporativos no han sido acusados ​​de irregularidades, pero las dudas sobre su juicio y sus relaciones con Epstein fueron suficientes para costarles sus puestos.

Y es probable que haya más revelaciones y renuncias en el futuro, dados los millones de documentos que abarcan muchos años en los archivos publicados.

“Esto no ha terminado. Es solo la punta del iceberg. Veremos a más personas prominentes implicadas”, declaró Bill George, miembro ejecutivo de la Escuela de Negocios de Harvard y exdirector de Goldman Sachs, ExxonMobil, Target y otras empresas.

Las repercusiones en el mundo empresarial de los recientes archivos de Epstein han sido lentas, pero más rápidas que en el gobierno.

Algunos exlíderes empresariales que ahora forman parte del Gobierno de Trump han enfrentado cuestionamientos sobre sus vínculos con Epstein. Por ejemplo, correos electrónicos revelaron que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se comunicó con Epstein más de una década después de que este afirmara haber cortado todo contacto con el delincuente sexual convicto.

Aunque los vínculos de Lutnick con Epstein han irritado a algunos en Wall Street, nada indica que el secretario del Gabinete y amigo personal del presidente Donald Trump vaya a enfrentar repercusiones dentro de la Casa Blanca.

“Los mercados reaccionan más rápido que el mundo político. Pueden actuar con mayor rapidez que esperar al próximo ciclo electoral”, afirmó Nell Minow, presidenta de ValueEdge Advisors, empresa que asesora a inversores institucionales. “No creo que haya una junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos que no esté investigando los documentos de Epstein para asegurarse de que no se mencione a nadie relacionado con la empresa”.

Minow señaló que existen algunos problemas alternativos que probablemente provoquen salidas inmediatas en el mundo corporativo.

“La primera categoría de esos problemas es si se mintió al respecto —lo llamaremos la regla Lutnick—, es decir, si se dijeron específicamente cosas que resultaron ser mentiras”, explicó Minow.

Lutnick no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

(Un portavoz del Departamento de Comercio declaró a CNN la semana pasada que poner el foco en Lutnick no es más que un intento fallido de los medios tradicionales por distraer la atención de los logros del Gobierno. El portavoz afirmó que Lutnick y su esposa tuvieron interacciones muy limitadas con Epstein tras conocerlo en 2005).

Otra categoría que probablemente inquietará a las juntas directivas, según Minow, son los estrechos vínculos con Epstein tras su controvertida declaración de culpabilidad en 2008 por el delito de prostitución de una menor.

“Habrá más revelaciones y más salidas, voluntarias o involuntarias”, afirmó Minow.

En 2021 comenzaron a rodar cabezas en el mundo empresarial, cuando Leon Black, CEO de Apollo Global Management, y Jes Staley, CEO de Barclays, dimitieron debido a sus vínculos con Epstein.

Durante la ronda más reciente de revelaciones sobre Epstein, Larry Summers, expresidente de la Universidad de Harvard y secretario del Tesoro durante la administración Clinton, fue uno de los primeros líderes empresariales en sufrir una reacción negativa a nivel profesional.

Summers anunció en noviembre que pausaría todas sus actividades públicas después de que correos electrónicos publicados por un comité de la Cámara de Representantes revelaran años de correspondencia personal entre el famoso economista y Epstein. Summers afirmó estar “profundamente avergonzado” por sus vínculos con Epstein.

Los archivos de Epstein han obligado a las juntas directivas a proteger la reputación de sus empresas.

“Es un asunto muy explosivo y tóxico. Las empresas están haciendo control de daños, pero no deja de ser un daño muy real”, afirmó Daniel Kinderman, profesor de la Universidad de Delaware especializado en negocios y política.

El riesgo para las empresas es que los vínculos de un ejecutivo con Epstein puedan perjudicar sus resultados financieros, desalentar a los clientes y desmoralizar a la plantilla, lo que dificulta la atracción y retención de talento.

Por ejemplo, el escrutinio mediático y la atención en redes sociales en torno a la relación de un ejecutivo con Epstein podrían costarle a un banco de Wall Street un lucrativo puesto como asesor en una oferta pública inicial o una megafusión.

“Los estadounidenses están divididos en casi todo en el ámbito político, pero hay consenso en que ser asociado a Epstein es perjudicial. Es perjudicial para los clientes y para la contratación”, declaró Kinderman.

Ante las críticas por su aparición en los archivos de Epstein, el destacado agente de entretenimiento y deportes Casey Wasserman puso a la venta su agencia de talentos el viernes. Wasserman, quien también preside los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, declaró en un memorando enviado al personal que se había convertido en una “distracción” para los objetivos de la compañía. Wasserman viajó en el avión de Epstein e intercambió mensajes sugestivos con Maxwell, según consta en los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Brad Karp, entonces presidente del prestigioso bufete de abogados corporativos Paul Weiss, renunció abruptamente a su cargo a principios de este mes en medio de una polémica por sus intercambios de correos electrónicos con Epstein. Karp, uno de los abogados más influyentes del país, explicó su decisión al decir que “los informes recientes han creado una distracción y me han puesto bajo una mirada que no beneficia a la firma”.

Pritzker, el multimillonario ejecutivo de Hyatt, también atribuyó su retiro al deseo de proteger la marca de la compañía.

“Una buena gestión también implica proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo cual lamento profundamente”, declaró Pritzker el lunes.

Tras un mes de respaldar a Cathy Ruemmler, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, aceptó su renuncia la semana pasada.

“Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs”, declaró Ruemmler en su declaración. Ruemmler ha dicho anteriormente y en repetidas ocasiones que lamenta haber conocido al delincuente sexual convicto.

George, CEO de Medtronic, afirmó no haber discutido la controversia de Ruemmler con sus antiguos colegas de Goldman Sachs, pero que fue una decisión “dolorosa” la que tuvieron que tomar.

“La junta directiva y el CEO de Goldman hicieron lo correcto. No tenían otra opción”, declaró George.

Las consecuencias de Epstein también se han extendido al extranjero.

Sultan Ahmed bin Sulayem fue reemplazado la semana pasada al frente de DP World, con sede en Dubái, uno de los operadores portuarios más grandes del mundo, tras revelarse sus vínculos con Epstein.

Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, dimitió a principios de este mes, al afirmar que asumía la “plena responsabilidad” por haber aconsejado a Starmer nombrar a Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Epstein. El propio Starmer ha rechazado las peticiones de dimisión por el nombramiento de Mandelson.

George afirmó que es crucial que las juntas directivas exijan responsabilidades a los poderosos en el escándalo de Epstein.

“Desafortunadamente, todo esto demuestra que las élites tienen protección”, dijo. “No deberíamos tratar a las élites de forma diferente a otras personas. Los directores ejecutivos deben cumplir con los más altos estándares de conducta”.

Kinderman, el profesor de Delaware, afirmó que los archivos de Epstein han contribuido a una reacción más amplia contra los ricos y poderosos. “El círculo de Epstein es más amplio de lo que muchos creían”, dijo. “La gente tiene todo el derecho a estar indignada por la profunda corrupción que existe en la cima de la sociedad”.

