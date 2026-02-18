Año Nuevo Lunar 2026: Así celebramos el del Caballo de Fuego

Por CNN

A medida que se acercaba el Año del Caballo, multitudes inauguraron el festival más destacado del calendario lunar chino con algunas peculiaridades (desde robots de Kung Fu hasta el némesis adolescente de Harry Potter) y algo de reflexión.

A continuación un resumen de la cobertura de CNN:

1. Predicciones del zodíaco chino: ¿Qué nos depara el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

Si hay un tema común que emerge de los numerosos rituales del Año Nuevo Lunar asociados a la celebración anual, es la esperanza colectiva de traer suerte, prosperidad y buenas vibras para nosotros y para quienes nos rodean. Hemos hecho el trabajo preliminar cósmico por ti, completando la guía de la fortuna del zodiaco chino de este año con la ayuda de algunos maestros experimentados del feng shui.

2. Una guía para 2026 mientras galopamos hacia el Año del Caballo.

¿Por qué se llama el Año del Caballo? ¿Por qué todos visten de rojo? ¿Qué se supone que debes hacer durante esta festividad tan auspiciosa? Lee nuestra guía.

3. ¿Cómo será el Año del Caballo para estos rostros familiares?

Un maestro de feng shui ofrece su lectura sobre la fortuna de las celebridades Timothée Chalamete y Margot Robbie, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Aclaración: lo hacemos solo por diversión).

4. Reglas a seguir para un Año Nuevo Lunar próspero.

Las celebraciones del Año Nuevo Lunar pueden incitar a la superstición. ¿Deberías barrer tu apartamento? ¿O cortarte el pelo los días festivos? ¿Y por qué hay largas filas fuera de los bancos en lugares donde se celebra con fervor? Mira esto para descubrirlo.

5. Robots de Kung Fu se presentan en la Gala del Festival de Primavera.

6. Un villano de Harry Potter es ahora una inesperada mascota de Año Nuevo en China.

En preparación para el festival, en China también se colocaron carteles con mensajes de buenos deseos. Pero algunas de las decoraciones de este año estuvieron acompañadas por la sonrisa de Draco Malfoy, el privilegiado némesis adolescente de Harry Potter en la exitosa saga de libros de J.K. Rowling. ¿Por qué?

El séptimo juguete del Año Triste del Caballo se vuelve viral en China.

Un caballo rojo de peluche causó sensación en China al instante, a pesar de un error de costura que le hizo girar la boca sonriente hacia abajo. Muchos se identifican con la expresión triste del juguete, diciendo que refleja la vida de un “esclavo corporativo”.

8. Por qué la chaqueta Adidas “Año Nuevo Chino” se ha vuelto viral.

Con un diseño que se asemeja a una prenda histórica china, esta chaqueta de la marca de ropa deportiva Adidas se ha convertido en un santo grial entre la Generación Z y un símbolo de la creciente aceptación de todo lo chino por parte de los jóvenes.

9. Esta festividad es la mayor bienvenida al hogar del mundo. Pero ¿cómo celebrar en medio del dolor?

Mientras un clima de celebración se extiende por todo el país, los sobrevivientes de un incendio mortal en Hong Kong todavía están de duelo y no tienen mucho que celebrar, como este hombre que perdió a su esposa en el incendio.

