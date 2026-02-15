Tyler Reddick le da la gloria al equipo de Michael Jordan en el Daytona 500

Por AP

Tyler Reddick ganó la Daytona 500 en un auto propiedad de Michael Jordan cuando Chase Elliott se estrelló mientras él y Reddick luchaban por la victoria.

Reddick, conduciendo un Toyota para 23XI Racing, solo lideró una vuelta el domingo: la que lo llevó a la bandera a cuadros para el equipo del miembro del Salón de la Fama de la NBA y tres veces ganador de la Daytona 500, Denny Hamlin.

“Increíble como se dio todo. Una verdadera locura de Daytona”, dijo Reddick. “Ya perdí la voz de tanto gritar. Nunca pensé que sería campeón de la Daytona 500”.

Tampoco lo pensó Jordan, quien se encontró con Reddick en la zona de victoria para un abrazo de oso y luego ambos levantaron juntos el trofeo Harley J. Earl en el aire. Jordan, que cumple 63 años el martes, recibirá un anillo de la Daytona 500 por su cumpleaños y dejó en claro en la zona de victoria que usa talla 13.

“Se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que reciba mi anillo, no lo sabré”, dijo Jordan.

Fue una celebración que incluyó a varias estrellas de NASCAR debido a que Reddick es compañero de equipo de Bubba Wallace, quien llegó a la zona de victoria entre lágrimas después de dominar gran parte de la carrera, pero terminó décimo.

Jordan rodeó con sus brazos a Wallace por detrás y le habló cerca del oído en un breve discurso de ánimo.

“No quiero que mis emociones le resten importancia al día monumental que acaban de lograr. Feliz cumpleaños, MJ. Ese es un regalo de cumpleaños enorme”, dijo Wallace. “Pensé que esta sería nuestra semana, la mejor 500 que he tenido, y quedarme corto duele”.

“Lideré muchas vueltas, fui líder de vueltas, creo. Fue un buen día para nosotros, pero caray. Intentaremos de nuevo el próximo año”.

Hamlin también estuvo en la zona de victoria después de terminar 31° y quedarse corto en su intento de convertirse en el tercer piloto en ganar la Daytona 500 cuatro veces.

Hamlin, que corre para Joe Gibbs Racing, estuvo involucrado en la última precaución cuando él y su compañero de equipo Christopher Bell chocaron a nueve vueltas del final. Esto preparó el último empuje hacia la meta durante las últimas cuatro vueltas.

Elliott tenía el control en la última vuelta después de que el líder Carson Hocevar fuera sacado de la pista y parecía que el hijo del miembro del Salón de la Fama de NASCAR, Bill Elliott, finalmente ganaría su primera Daytona 500.

En cambio, Reddick hizo un gran avance, golpeó a Elliott causando que se estrellara y pasó por delante para llevar a Jordan a la zona de victoria del Daytona International Speedway.

Jordan fue la cara de la demanda federal antimonopolio de diciembre que NASCAR resolvió al noveno día de juicio. El acuerdo cambió el modelo de reparto de ingresos en la principal serie de deportes de motor de Estados Unidos.

La victoria representó una barrida de Daytona para tres propietarios de equipos muy involucrados en el juicio. Bob Jenkins, quien se unió a 23XI en la demanda contra NASCAR, abrió el fin de semana con una victoria cuando Chandler Smith ganó la apertura de la Serie de Camionetas el viernes por la noche para Front Row Motorsports.

Richard Childress, quien testificó en nombre de 23XI y Front Row y fue objeto de mensajes de texto despectivos por parte del ahora expresidente de NASCAR Steve Phelps, fue el propietario del equipo ganador el sábado cuando Austin Hill ganó.

Luego llegó “La Gran Carrera Americana” y Jordan y Hamlin, los dos principales litigantes, lograron su primera victoria en la Daytona 500.

Los exganadores de la carrera Ricky Stenhouse Jr. y Joey Logano terminaron segundo y tercero, ya que Toyota, Chevrolet y Ford ubicaron cada uno a un piloto en el podio. Elliott terminó cuarto y se sentó desanimado y sin poder creerlo en el muro exterior de la pista después de salir de su auto.

