Mientras Rubio intenta enmendarse, China busca cortejar a Europa

Minutos después de que el principal diplomático Marco Rubio proclamara que Estados Unidos y Europa “están unidos” en un discurso conciliador en la Conferencia de Seguridad de Munich, su homólogo chino subió al escenario con su propio mensaje.

“China y la UE son socios, no rivales”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a su audiencia, hablando desde el mismo escenario el sábado.

“Mientras tengamos claro este punto, podremos tomar las decisiones correctas ante los desafíos, evitar que la comunidad internacional avance hacia la división y promover el progreso continuo de la civilización humana”.

La doble intervención de Rubio y Wang se produjo mientras una reestructuración de la política exterior estadounidense ha sacudido los lazos tradicionales de Estados Unidos con sus aliados occidentales, quienes ahora declaran abiertamente que la era de la seguridad global y las reglas respaldadas por Estados Unidos ha terminado.

Ahora, la carrera está en marcha para definir lo que viene después.

Rubio utilizó su intervención en la reunión anual de seguridad para asegurar a los líderes europeos que la administración del presidente Donald Trump está comprometida con la alianza, aunque considera que Europa debe hacer más para apoyarla, y que el sistema internacional actual debe ser “reconstruido”.

Y Wang Yi, un diplomático veterano chino que ha sido el rostro de la política exterior del líder Xi Jinping durante más de una década, estaba listo con su respuesta cuidadosamente calibrada.

Los problemas del sistema internacional actual no radican principalmente en las Naciones Unidas, dijo, sino en “ciertos países que magnifican las diferencias, adoptan un enfoque de país primero, fomentan la confrontación de bloques y reviven el pensamiento de la Guerra Fría”.

China y Europa, añadió —en una aparente advertencia a la política y diplomacia estadounidenses—, deberían rechazar juntas las “prácticas unilaterales”, salvaguardar el libre comercio y oponerse a la confrontación de bloques.

Pero Wang presentó la propuesta de China en un momento en que Beijing también busca mantener estables sus lazos con Estados Unidos, antes de un esperado viaje de Trump a China a finales de esta primavera.

Las apuestas son altas para esta reunión histórica, que podría consolidar la relativa estabilidad entre las dos mayores economías del mundo surgida tras un encuentro entre Xi y Trump en Corea del Sur el otoño pasado.

Al ser consultado sobre la visita, Wang dijo a la audiencia en Munich que estaba “seguro” sobre las perspectivas de las relaciones entre China y Estados Unidos, pero advirtió sobre cómo esos lazos podrían deteriorarse.

Existen “dos perspectivas diferentes” para la relación entre ambos países: una en la que Estados Unidos puede “entender a China de manera razonable” y cooperar, y otra en la que Estados Unidos busca la desvinculación, se opone a China de forma “instintiva” y cruza las “líneas rojas” de China, incluida la cuestión de Taiwán.

Este último camino probablemente “empujaría a China y Estados Unidos hacia el conflicto”, dijo.

Rubio también abordó la relación entre Estados Unidos y China en la conferencia del sábado, y el conocido halcón respecto a China dijo a la audiencia durante una sesión de preguntas y respuestas que sería una “negligencia geopolítica” si “dos de las grandes potencias del planeta” no se comunicaran para gestionar las áreas en las que sus intereses no coinciden.

Rubio y Wang también se reunieron al margen de la conferencia el viernes para conversaciones que parecieron preparar aún más el terreno para la esperada visita de Trump.

Wang dijo tras la reunión del viernes que los principales diplomáticos mantuvieron conversaciones “positivas y constructivas” y que “implementarán conjuntamente el importante consenso alcanzado por” sus respectivos líderes.

La pregunta clave que Wang y su delegación podrían estar explorando en Munich es hasta qué punto Europa está escuchando su propuesta más amplia.

Beijing lleva mucho tiempo promoviendo su propia visión de un mundo que ya no esté dominado por alianzas e instituciones lideradas por Estados Unidos, y que sea más favorable a sus propios intereses. Y ve a Europa como un polo importante que no debería alinearse fácilmente con Estados Unidos.

China es “una fuerza firme para la paz” y “una fuerza confiable para la estabilidad”, fue el mensaje de Wang en el encuentro, mientras presentaba la iniciativa de Xi para remodelar la gobernanza global como la respuesta para el momento actual.

Pero el mensaje de Beijing enfrenta una audiencia difícil, ya que los líderes europeos están preocupados por un enorme déficit comercial con China y el control del país sobre cadenas de suministro estratégicas.

Además, los lazos se han tensado en los últimos años por el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania, y porque los líderes europeos se muestran cada vez más cautelosos ante la agresión militar china en el Mar de China Meridional y alrededor de Taiwán, la democracia autónoma que Beijing reclama como su territorio.

Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, cuestionó la postura de China como potencia pacífica, diciendo que las recientes “provocaciones militares” del país contradicen los principios de la ONU. (China dice que sus ejercicios militares defienden su “soberanía nacional”, y Wang, en su intervención en Munich, acusó a algunos países de “intentar separar Taiwán de China” y presentó a Japón, no a sí mismo, como la amenaza regional).

A pesar de las preocupaciones, Beijing ve una oportunidad mientras los líderes occidentales recalibran su política exterior ante una relación cambiante con Estados Unidos.

En los últimos meses, varios líderes de países aliados de Estados Unidos han visitado Beijing, buscando profundizar la cooperación y el diálogo con China mientras enfrentan fricciones con Washington.

Antes del evento de Munich, los organizadores proclamaron que el orden internacional liderado por Estados Unidos desde 1945 “ahora está siendo destruido”, con Estados Unidos actuando como la “bola de demolición” más poderosa.

Puede que los europeos hayan respirado lo que el presidente de la conferencia llamó un “suspiro de alivio” tras el discurso de Rubio, pero las amenazas de Trump el mes pasado de tomar el control de Groenlandia —territorio de su aliado de la OTAN, Dinamarca— aún resuenan en los oídos europeos.

Y Beijing espera que, al menos, Europa escuche un poco más atentamente su propuesta.

